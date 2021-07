Trump ha aiutato a raccogliere più di 56 milioni di dollari online all’inizio del 2021 Reuters

Trump ha rapporti tesi con alcuni membri chiave del suo partito, tra cui il leader repubblicano del Senato Mitch McConnell e il rappresentante Liz Cheney, che è stato rimosso dalla sua leadership del partito dopo essersi unito al Partito Democratico e ha votato per l’impeachment di Trump. per attaccare il Campidoglio a gennaio6 e Trump è stato assolto dal Senato degli Stati Uniti.

Il rapporto Winred descrive in dettaglio le donazioni a dozzine di candidati e gruppi repubblicani che utilizzano la piattaforma online, mostrando che i comitati legati a Trump portano più denaro dei due principali comitati repubblicani responsabili del sostegno al partito per ottenere il controllo. La somma della raccolta fondi è ancora maggiore. Servire come membro del parlamento nelle elezioni del prossimo anno.

Secondo un rapporto presentato da Winred, la piattaforma di raccolta fondi online dominante per il Partito Repubblicano, il “Trump Make America Great Again Committee”, che ha raccolto fondi per il Partito Repubblicano e i gruppi di raccolta fondi controllati da Trump, ha raccolto più di 3400 durante questo periodo. Diecimila dollari americani. .

