Trump ha risposto alle critiche del generale Milley alla teoria razziale: “Triste e patetico”

L’ex presidente Donald Trump ha denunciato venerdì per i commenti virali fatti dal generale Mark Milley a sostegno delle teorie razziali critiche a Capitol Hill. Continua il suo attacco Il quadro accademico vagamente definito è diventato oggetto di scherno a destra.

ORLANDO, FL-28 febbraio: L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si rivolge al partito conservatore… [+] La Conferenza di azione politica (CPAC) si terrà il 28 febbraio 2021 presso l’Hyatt Regency Orlando, in Florida. Dal 1974, il CPAC ha riunito organizzazioni conservatrici, attivisti e leader mondiali per discutere questioni che sono importanti per loro. (Foto di Joe Riddle/Getty Images)

Getty Images



In un’intervista con Newsmax, Trump ha dichiarato di aver visto la testimonianza di Milly di fronte al Comitato dei servizi armati della Camera mercoledì e di averla considerata “triste” e “triste”. Trump ha affermato che Milly e altri “non avrebbero parlato così” quando era in carica, altrimenti si sarebbe “sbarazzato di loro entro due minuti”.

Milly ha fatto arrabbiare i conservatori mercoledì raccontare I legislatori sono preziosi per il personale militare per apprendere la teoria razziale critica. “Penso che per quelli di noi in uniforme, sia importante essere di mentalità aperta e ampiamente letti”, ha detto Milly. Milli ha continuato a descrivere i militari come un'”università” che aveva bisogno di capire le questioni razziali. “Voglio capire la rabbia dei bianchi, e io sono bianco”, ha detto Millie, citando un termine popolare nel libro della scrittrice Carol Anderson Insegnato Nel curriculum dell’Accademia Militare di West Point.

Non è la prima volta che Trump critica la teoria razziale critica, che quest’anno è diventata un nuovo fronte nella guerra culturale.La scorsa settimana, Trump Scoppio Il presidente Joe Biden avrebbe sostenuto la teoria razziale critica e ha persino sostenuto che l’insegnamento della teoria è vicino all'”abuso psicologico” dei bambini. “Gli studenti stanno ricevendo nuovi corsi mirati al lavaggio del cervello”, ha scritto Trump in una nota. Colonna Pubblicato sul sito web di RealClearPolitics.Poche scuole insegnano la “teoria critica della razza” per nome, il segretario alla Difesa Lloyd Austin raccontare Mercoledì, i legislatori non lo “insegnano” né lo “abbracciano”.Il quadro accademico è basato su L’idea che il razzismo sia sistemico e incorporato nelle istituzioni americane, incluso il sistema di governo.Pensa che quando è nero Colpito in modo sproporzionato Attraverso eventi sociali, questo non è casuale. I repubblicani credono che questa teoria sviluppata da studiosi come Kimberly Crenshaw esista da più di 40 anni e crei divisioni, facendo sì che gli studenti odino gli Stati Uniti. Prima che Trump si dimettesse, istituì il “Comitato 1776” per promuovere “l’educazione patriottica” nelle scuole americane. Biden ha sciolto il comitato a gennaio.

Giovedì, anche Tucker Carlson di Fox News è stato ricercato per i commenti critici sulla teoria razziale di Milly. raccontare Il pubblico “Il generale non ha ottenuto il lavoro, non perché fosse intelligente o coraggioso, o perché le persone che lo conoscevano lo rispettano.” Ha ottenuto il lavoro perché “era molto sottomesso. Sono felice di farlo. Dategli un copione e lo leggerà”.

Trump ha affermato che la teoria razziale critica è correlata agli "abuso psicologico"

Il generale Milly sulla critica alla teoria della razza: i militari hanno bisogno di "ampia lettura"

