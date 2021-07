Trump ha tenuto una campagna elettorale in Florida per mantenere i riflettori del Partito Repubblicano Reuters

2/2 © Reuters. Foto del file: l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump reagisce al primo raduno della campagna post-presidenziale al mercato all’aperto della contea di Lorraine a Wellington, Ohio, il 26 giugno 2021.Reuters/Shannon Stapleton



Gabriella Bot

Sarasota, Florida (Reuters) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump terrà un raduno a Sarasota, in Florida, sabato, il suo secondo evento in stile campagna elettorale quest’estate mentre cerca di mantenere il controllo del Partito Repubblicano e sostenere gli alleati prima delle elezioni. Le elezioni di metà mandato del 2022.

Questo raduno è chiamato la celebrazione dei fuochi d’artificio del 4 luglio e dovrebbe attirare migliaia di persone in tutto lo stato.Trump, il repubblicano, ha vinto le elezioni presidenziali del 2020 di oltre 3 punti percentuali.

Nel pomeriggio, migliaia di persone sono arrivate al raduno di Sarasota in abiti rossi, bianchi e blu per partecipare al raduno.Alcuni di loro indossavano magliette Trump 2024 e sventolavano bandiere americane.

Trump potrebbe rimproverare il presidente Joe Biden, ribadire la falsa affermazione di aver perso le elezioni del 2020 a causa di brogli e sollecitare i suoi sostenitori a sostenere il Partito Repubblicano nella sua campagna di medio termine per riprendere il controllo del Congresso dai Democratici il prossimo anno, i suoi alleati.

Il presidente del Partito repubblicano della contea di Sarasota, Jack Brill, ha detto che spera che l’ex presidente utilizzerà il suo discorso per motivare i suoi sostenitori prima delle elezioni di medio termine e della corsa al governatore della Florida.

Brill ha dichiarato: “Spero che questo renda tutti entusiasti mentre andiamo avanti con le elezioni del 2022”.

L’incidente di Sarasota è l’ultimo incidente nel ritorno di Trump alla vita pubblica dopo il fallimento elettorale e l’attacco del 6 gennaio al Campidoglio, che è stato condotto dai suoi sostenitori che credono che abbia falsamente affermato che le elezioni sono state truccate.

Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos dal 17 al 19 maggio, circa il 53% dei repubblicani credeva che Trump avesse vinto e attribuiva il suo fallimento al voto illegale, e un quarto del pubblico era d’accordo con Trump Win.

Trump ha tenuto la sua prima manifestazione di ritorno il 26 giugno a Wellington, Ohio, dove ha espresso sostegno alla campagna principale del suo ex aiutante della Casa Bianca Max Miller contro il rappresentante degli Stati Uniti Anthony Gonzalez, quest’ultimo Vota per mettere sotto accusa Trump durante l’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio .

Costruzione fino al 2024

Il 75enne Trump ha rinunciato alla possibilità di candidarsi di nuovo alla presidenza nel 2024 e la sua serie di rally del 2021 ha segnato i suoi sforzi per mantenere viva la sua base e rimanere in vita nel suo campo.

Il fatto che possa candidarsi può dipendere dai risultati di alcune indagini e azioni legali che Trump sta affrontando.

Giovedì, l’omonima società di Trump e il suo direttore finanziario si sono dichiarati non colpevoli delle accuse penali presentate dal procuratore distrettuale di Manhattan in un’indagine per sospetta frode fiscale. Trump ha accusato i pubblici ministeri di motivi politici.

Molti repubblicani ritengono che il 42enne governatore della Florida, Ron DeSantis, sia una scelta interessante per i candidati del partito nel 2024. Come alleato di lunga data di Trump, DeSantis è stato in prima linea nella lotta guidata dai repubblicani contro il rigoroso blocco anti-coronavirus, le proteste per la giustizia razziale e l’ampliamento dell’accesso al voto.

In un sondaggio di potenziali candidati per il 2024 a una conferenza conservatrice a Denver a giugno, DeSantis guida Trump dal 74% al 71%.

L’ufficio di DeSantis ha dichiarato che l’obiettivo del governatore è vincere la rielezione in Florida il prossimo anno, piuttosto che desideroso di ricoprire cariche pubbliche.

Lindsay (NYSE:) Gordon è una residente di Sarasota di 35 anni che lavora nel settore della vendita al dettaglio. Ha detto che questa è la sua terza volta a partecipare a un raduno di Trump. È felice di esprimere il suo sostegno all’ex presidente. Ha detto che spera che Trump possa candidarsi di nuovo alle elezioni, ma pensa che DeSantis possa essere un’opzione migliore e meno polarizzata.

“Penso che DeSantis potrebbe avere maggiori possibilità di vederlo più giovane”, ha detto Gordon. “Perché è ancora un nuovo arrivato, ha ancora l’opportunità di far sapere alla gente da dove viene. Non ci sono così tante emozioni negative.

Un portavoce ha detto che DeSantis non ha partecipato alla manifestazione di Trump a Sarasota perché ha intenzione di trascorrere il fine settimana a Surfside, in Florida, e i soccorritori hanno trascorso più di una settimana nel complesso di appartamenti. Cerca i sopravvissuti tra le rovine crollate. Il crollo ha causato almeno 24 morti, manca il punteggio sinistro.