TSMC afferma che la crisi globale dei chip potrebbe allentarsi

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha affermato che le case automobilistiche si aspettano che la fornitura di chip aumenterà notevolmente nelle prossime settimane, indicando che la carenza globale potrebbe aver superato la fase più grave.

Nei primi sei mesi del 2021, TSMC Il più grande produttore mondiale di chip a contratto ha dichiarato agli investitori sulla chiamata sugli utili di giovedì che la sua produzione di unità di microcontrollo è aumentata del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, che è una parte importante dell’elettronica automobilistica. Ha aggiunto che la produzione annuale di MCU dovrebbe essere superiore del 60% rispetto al 2020.

CC Wei, amministratore delegato di TSMC, ha dichiarato: “Prendendo tali azioni, prevediamo che a partire da questo trimestre, la carenza di clienti di TSMC sarà notevolmente ridotta”.

L’annuncio di TSMC è stato fatto più di nove mesi dopo una grave carenza di chip, che ha interrotto la produzione globale di automobili.Questo crisi Le case automobilistiche hanno annullato gli ordini per i chip lo scorso autunno, causando la mancata fornitura poche settimane dopo, quando si è verificato un improvviso aumento della domanda.

Gli analisti hanno recentemente alzato le prospettive per la fornitura di chip per autoveicoli.

IHS Markit ha dichiarato in un rapporto alla fine di giugno che l’interruzione nel terzo trimestre dovrebbe diminuire.Si legge: “Ci aspettiamo un miglioramento nel primo o nel secondo trimestre perché le persone hanno una migliore comprensione della situazione e stanno lavorando duramente per aumentare la visibilità in una catena di approvvigionamento molto complessa”. visto in alcuni degli annunci più permissivi che hanno iniziato le operazioni prima di quanto originariamente previsto, e di Toyota Impegno continuo nella sua progettazione. “

Gli analisti di JPMorgan Chase stimano che il numero di auto prodotte dalle case automobilistiche globali a causa della carenza di semiconduttori nel terzo trimestre scenderà a 399.000 da 1,9 milioni nel secondo trimestre.

Al fine di aumentare la fiducia nella sicurezza dell’approvvigionamento a lungo termine, TSMC ha affermato di essere pronta a continuare a investire in tecnologie di produzione mature e la fornitura di chip per autoveicoli dipende principalmente da queste tecnologie.

“La nostra recente strategia al nodo maturo è quella di lavorare più a stretto contatto con i nostri clienti per creare soluzioni professionali; prevediamo che questa domanda strutturale continuerà”, ha affermato il presidente di TSMC Mark Liu. “Concentreremo il nostro investimento sulla professionalità. Per l’ampliamento del verde produttivo non lo escludiamo, purché la domanda lo giustifichi”.

All’inizio di quest’anno, il concorrente taiwanese più piccolo di TSMC, United Microelectronics Corporation (UMC) Annunciare Espandere in modo significativo la sua capacità produttiva a 28 nanometri, che è uno dei nodi più importanti nella produzione di chip per autoveicoli.

Rispettati

La volontà di TSMC di reinvestire nella vecchia tecnologia è contraria alle pratiche passate e fa parte di un più ampio aggiustamento strategico. Liu ha anche annunciato che la società è pronta a investire in più nuovi impianti di produzione o fabbriche di wafer in paesi diversi da Taiwan.

“Diversi progetti sono ancora in fase di pianificazione”, ha affermato Liu, aggiungendo che, oltre ai 100 miliardi di dollari di spesa in conto capitale designati da TSMC per i prossimi tre anni, aumenteranno gli investimenti in ciascuno di questi progetti.

La società ha affermato che dal momento che inizierà la produzione nel 2024, non esclude l’espansione della sua base produttiva in Arizona oltre i 12 miliardi di dollari di fabbrica. TSMC ha anche annunciato che sta conducendo una due diligence su una proposta per costruire una fabbrica di semiconduttori speciale in Giappone. In precedenza era considerato solo per la ricerca e lo sviluppo.

Liu ha affermato che sebbene TSMC continuerà la sua politica di avviare la produzione di tecnologia all’avanguardia a Taiwan e mantenere la ricerca e lo sviluppo, la necessità di sicurezza dell’infrastruttura dei semiconduttori rende necessaria un’impronta di produzione più diversificata, “per mantenere e migliorare il nostro vantaggio competitivo servire i nostri clienti nel nuovo ambiente geopolitico”.

TSMC ha annunciato giovedì che il suo utile netto per il secondo trimestre è stato di 134,4 miliardi di NT$ (4,82 miliardi di dollari USA), con un aumento dell’11,2% su base annua. Si prevede che le entrate nel terzo trimestre cresceranno dal 21% al 23%, leggermente più alte rispetto al secondo trimestre.