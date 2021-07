Twitter affronta un nuovo problema con la mappa del paese in India Reuters

Un alto funzionario del governo ha precedentemente dichiarato a Reuters che Twitter potrebbe non essere più idoneo a richiedere esenzioni di responsabilità come intermediario o host di contenuti degli utenti indiani a causa del mancato rispetto delle nuove regole IT. Tuttavia, gli attivisti hanno affermato che questa è una questione che deve decidere il tribunale.

Aziende come Twitter devono ora nominare un responsabile della conformità, un funzionario per i ricorsi e un altro dirigente per mantenere i contatti con le forze dell’ordine e il governo in merito ai requisiti legali. Le informazioni sul lavoro di LinkedIn mostrano che tutte e tre le posizioni sono aperte su Twitter.

Il ministro della tecnologia Ravi Shankar Prasad ha criticato Twitter per non aver rispettato le regole IT, entrate in vigore a maggio.

La polizia di Internet in Madhya Pradesh ha presentato una denuncia simile contro Maheshwari, ma solo questo mese è stato convocato dalla polizia dell’Uttar Pradesh perché non è riuscito a impedire la diffusione di video sospettati di incitamento alla discordia religiosa. Maheshwari non è stato punito in questo caso.

Twitter non ha risposto a una richiesta di commento. Da martedì la mappa non è più visibile sul suo sito web.

La denuncia sostiene che il capo indiano di Twitter Manish Maheshwari e un altro dirigente della società abbiano violato le regole e le leggi IT del paese progettate per prevenire l’odio e l’odio tra le classi.

© Reuters. Foto del file: il logo di Twitter viene visualizzato sullo schermo della Borsa di New York (NYSE) a New York City, USA, il 28 settembre 2016. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

