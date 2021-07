Twitter Inc è redditizia, le entrate superano Investing.com nel secondo trimestre

LiveXLive Media non ha soddisfatto le aspettative il 28 giugno. L’utile per azione per il primo trimestre è stato di -0,2 dollari USA e le entrate sono state di 21,04 milioni di dollari USA, mentre l’utile per azione previsto era di -0,0983 dollari USA e le entrate sono state di 21,3 milioni di dollari USA.

Il rapporto di Twitter Inc è stato pubblicato dopo essere stato sconfitto da Verizon mercoledì, che ha riportato un utile per azione di 1,37 dollari e un fatturato di 33,8 miliardi di dollari, mentre l’utile previsto per azione era di 1,3 dollari e un fatturato di 32,71 miliardi di dollari.

Twitter Inc ha annunciato guadagni di $ 0,08 per azione e ricavi di $ 1,19 miliardi. Gli analisti intervistati da Investing.com prevedono utili per azione di $ 0,072 e ricavi di $ 1,06 miliardi.

