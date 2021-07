Twitter perde l’immunità ai contenuti generati dagli utenti in India Reuters

La polizia di due stati indiani ha chiamato nella denuncia il capo di Twitter India Manish Maheshwari. Inoltre, l’Uttar Pradesh ha contestato il divieto della Corte Suprema contro le azioni della polizia contro Maheshwari, dopo che un tribunale di grado inferiore lo ha protetto dall’essere arrestato per accuse che la piattaforma fosse stata utilizzata per diffondere odio.

Le nuove regole informatiche indiane, entrate in vigore alla fine di maggio, mirano a regolamentare il contenuto delle società di social media e renderle più responsabili per i requisiti legali per la rapida cancellazione dei post e la condivisione dei dettagli dell’autore del messaggio.

Il documento è stato depositato in una causa intentata da un utente di Twitter che voleva lamentarsi di alcuni sospetti tweet diffamatori sulla piattaforma e ha affermato che la società non ha rispettato la nuova legge che prevede la nomina di alcuni nuovi dirigenti.

Questa disputa e lite pubblica ha sollevato preoccupazioni sul fatto che in un ambiente normativo più rigoroso, sarà difficile per le aziende statunitensi condurre affari.

La dichiarazione è stata la prima volta che il governo del Primo Ministro Narendra Modi ha dichiarato ufficialmente che Twitter aveva perso l’immunità dopo aver ripetutamente criticato la società per non conformità.

Nuova Delhi (Reuters)- Twitter Company Il governo indiano ha dichiarato in un documento del tribunale che, a causa del mancato rispetto delle nuove regole IT da parte del gigante statunitense del microblogging, (New York Stock Exchange:) non gode più della protezione della responsabilità per i contenuti generati dagli utenti in India.

