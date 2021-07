Twitter utilizza miglioramenti pubblicitari per superare gli obiettivi di fatturato, il prezzo delle azioni aumenta del 5% Reuters

© Reuters. Foto del file: l’11 gennaio 2021, un logo di Twitter può essere visto fuori dalla sede dell’azienda a San Francisco, California, USA. REUTERS/Stephen Lam/Foto d’archivio



di Sheila Dang

(Reuters)-La crescita dei ricavi di Twitter annunciata giovedì è stata superiore alle aspettative di Wall Street perché la piattaforma di social media ha introdotto miglioramenti nel posizionamento pubblicitario per aiutare i marchi ad attirare potenziali clienti.

Il prezzo delle azioni di Twitter è aumentato del 5% a 73 dollari dopo la chiusura del mercato.

Dall’inizio di quest’anno, Twitter ha corso per lanciare prodotti in nuove aree come chat room audio e pubblicazioni di newsletter per invertire anni di stagnazione aziendale e raggiungere l’obiettivo di raddoppiare le entrate annuali entro il 2023.

I ricavi pubblicitari sono stati pari a 1,05 miliardi di dollari, con un aumento dell’87% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e hanno superato le aspettative di Wall Street di 909,9 milioni di dollari.

La società ha dichiarato durante la teleconferenza che Twitter ha lavorato per migliorare l’efficacia della sua pubblicità e ha introdotto 2.500 nuove categorie di argomenti durante il trimestre per aiutare gli utenti a trovare i contenuti a cui sono interessati, che forniscono a Twitter più dati sul targeting degli annunci. Analista.

Ned Segal, chief financial officer di Twitter, ha dichiarato durante la teleconferenza: “Abbiamo ricevuto segnali importanti su ciò a cui le persone sono più interessate, dove si trovano o dove si preoccupano.

Twitter ha affermato che con la riapertura dei paesi dalle restrizioni alla pandemia, questi miglioramenti e l’aumento della domanda da parte degli inserzionisti che cercano di raggiungere i consumatori contribuiranno a incrementare le entrate pubblicitarie.

Ottima performance di Twitter e dei suoi colleghi tecnologici Snap Inc Ygal Arounian, analista di ricerca presso Wedbush Securities, ha affermato che le entrate trimestrali della società annunciate giovedì sono aumentate del 116%, indicando che “l’intero mercato della pubblicità digitale è ora in forte espansione e la riapertura ha ulteriormente rafforzato i budget degli inserzionisti”. .

Secondo i dati IBES di Refinitiv, Twitter ha registrato 206 milioni di utenti attivi giornalieri monetizzabili (mDAU) nel secondo trimestre conclusosi il 30 giugno. Gli utenti utilizzati per fornire servizi pubblicitari sono in linea con l’obiettivo dell’analista di 205,9 milioni di utenti.

Twitter ha affermato che a causa del ciclo di notizie negli Stati Uniti più debole, la sua base di utenti negli Stati Uniti è diminuita di 1 milione in tre mesi rispetto al trimestre precedente e il numero totale di utenti globali era in linea con gli obiettivi di Wall Street.

Le entrate totali, comprese le entrate dell’azienda derivanti dalle licenze dei dati, sono aumentate del 74% su base annua a 1,19 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti di 1,07 miliardi di dollari.

Investimento futuro

L’azienda con sede a San Francisco si aspetta ora che l’organico annuale e i costi e le spese totali aumentino di almeno il 30%, rispetto al 25% precedente, perché investe nei suoi team di ingegneria e di prodotto.

Il CEO Jack Dorsey è un sostenitore a lungo termine di Bitcoin e ha dichiarato sulla chiamata agli utili che la valuta digitale “è una parte importante del futuro di Twitter” e può essere utilizzata per le transazioni di e-commerce sulla piattaforma o come popolare creatore di contenuti Fornisci suggerimenti.

Twitter ha aggiunto che le nuove misure di controllo della privacy di Apple (NASDAQ:) implementate ad aprile sono progettate per impedire agli inserzionisti digitali di tracciare gli utenti di iPhone senza il loro consenso e l’impatto sulle entrate nel secondo trimestre è stato inferiore al previsto.

Arounian ha affermato che resta da vedere il pieno impatto dei cambiamenti di Apple e che alcune preoccupazioni persistono.

Twitter prevede che le entrate totali nel terzo trimestre saranno comprese tra 1,22 miliardi di dollari e 1,3 miliardi di dollari, all’incirca in linea o leggermente superiori alla stima del consenso degli analisti di 1,17 miliardi di dollari.

Dopo l’adeguamento, l’utile per azione di Twitter per il secondo trimestre è stato di 20 centesimi, molto più alto dei 7 centesimi previsti.