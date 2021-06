Uber consente ai dipendenti dell’ufficio di lavorare la metà del tempo ovunque

Ma la fonte ha detto che, a differenza di molte altre aziende, la politica non significa lavorare in ufficio almeno tre giorni alla settimana. Al contrario, i lavoratori possono andare a lavorare cinque giorni alla settimana e zero per il giorno successivo.

Con l’attenuarsi della pandemia di COVID-19, una delle politiche più flessibili offerte da una grande azienda tecnologica statunitense è che Uber prevede di affermare che le persone che lavorano in ufficio devono trascorrere almeno il 50% del loro tempo in ufficio.

(Reuters)-Secondo una persona che ha familiarità con la questione, Uber Technology (NYSE:) Inc consentirà ai dipendenti di lavorare ovunque per mezz’ora come parte della sua migliore strategia di ritorno all’ufficio.La società di applicazioni di trasporto prevede di due annunciato. questo argomento.

