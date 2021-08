UBS ha dichiarato che l’indice S&P 500 aumenterà di 5.000 punti. Questo è il tempo e il modo.

L’ultimo giorno di negoziazione di agosto, i futures su azioni sono aumentati poiché il mercato ha ignorato le notizie economiche pessimistiche dalla Cina e le continue preoccupazioni sulla diffusione del COVID-19. Per le azioni che si sono appena fermate quest’estate, tutto questo fa parte di una spietata mossa al rialzo.

“Dalla settimana del 7 giugno 2021, l’S&P 500 ha fissato un nuovo massimo di chiusura almeno una volta alla settimana per 13 settimane consecutive. Howard Silverblatt, analista senior dell’indice S&P Dow Jones Indices, ha sottolineato: Nell’agosto 2021, 12 nuovi massimi di chiusura sono stati fissato in 21 giorni di negoziazione, con un giorno rimanente.

“Da inizio anno, l’indice ha fissato 53 nuovi massimi di chiusura e si è attestato al quarto più alto nella storia dell’indice (dal 1926)”, ha aggiunto Silverblatt, aggiungendo che anche se il mercato sembra strano, “Se non sei dentro, Sei pazzo, rischi di essere disoccupato (metti il ​​dito sul bottone).”

Nostro Chiama oggi Mark Haefele, Chief Investment Officer di UBS, ritiene che l’indice S&P 500 sia su un solido percorso verso un altro importante traguardo: 5.000 punti. Questo è il suo obiettivo entro la fine del 2022 e la banca prevede che l’indice raggiunga i 4.600 entro la fine di quest’anno.

“L’indice S&P 500 ha superato per la prima volta i 4.500 punti, con un aumento di oltre il 20% nel 2021. Data la recente serie di notizie negative, compresi i dati deludenti sui consumatori statunitensi e il continuo aumento del tasso di infezione da COVID-19, questo sembra sorprendente Ma crediamo che lo slancio della riapertura e della ripresa sia intatto e che il mercato azionario abbia spazio per ulteriori guadagni “, ha detto Haefele ai clienti in un rapporto.

Ha elencato una serie di fattori di supporto, tra cui una forte performance per il quinto trimestre consecutivo, in cui oltre l’85% degli utili e delle aspettative di vendita delle aziende nel secondo trimestre ha superato le aspettative; i profitti aziendali totali sono aumentati di quasi il 90% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ; entrate rispetto al periodo pre-pandemia Il livello è superiore di quasi il 30%; la crescita dei ricavi è così forte da sopraffare le pressioni sui costi.

“Riteniamo che quando l’offerta inizia a recuperare, le pressioni sui costi sulle aziende dovrebbero diminuire. Inoltre, poiché i risparmi delle famiglie sono aumentati in modo significativo nell’ultimo anno e i bilanci dei consumatori sono ai livelli più alti da decenni, i rivenditori continueranno a rifornirsi. inventario. Per stare al passo con la domanda”, ha detto Haefele.

Ci mostri lo stock? “Con l’espandersi della ripresa economica, ci aspettiamo che le industrie cicliche, tra cui l’energia e la finanza, prendano l’iniziativa”, ha aggiunto.

grafico

Thomas Lee, fondatore di Fundstrat Global Advisors, ha sottolineato che quando il mercato ha visto lo stesso ottimismo nella prima metà dell’anno, la storia è stata un forte settembre.

Anche se gli investitori sono preoccupati che il mercato “ipercomprato” subirà una correzione, e le statistiche che mostrano il rendimento a settembre dal 1928 sono diminuite di circa lo 0,1%. In un rapporto ai clienti, Lee ha ribattuto che quando la prima metà dell’anno sarà forte, i fattori stagionali cambieranno: i primi sei mesi del 2021 aumenteranno di oltre il 13%, il decimo aumento maggiore dal 1928.

Ciò dovrebbe significare che la performance di settembre è stata più forte del previsto e “tutto sta rimbalzando”. Questo è il suo grafico:

La resistenza delta cinese e il vantaggio del vaccino di Moderna

Zoom video

ZM,

+1,96%

Dopo che lunedì il gruppo di videoconferenza ha annunciato i suoi primi risultati trimestrali da 1 miliardo di dollari, il prezzo delle azioni è in calo, ma le prospettive sono alquanto deludenti.

Robin Hood

cappuccio,

-6,89%

Le azioni del presidente della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti Gary Gensler (Gary Gensler) sono diminuite dopo Raccontare di Barron Lunedì, una pratica controversa di fare miliardi di dollari per broker e società di trading ad alta frequenza potrebbe essere cancellata.

Indice ufficiale dei responsabili degli acquisti non manifatturieri della Cina Firma accidentale Nel mese di agosto è stata trascinata dall’attività del servizio di raffreddamento causata dallo scoppio della variante Delta. A causa della domanda più debole, anche gli indicatori ufficiali dell’attività delle fabbriche sono diminuiti più del previsto.

Moderno

Acido ribonucleico,

-3,02%

Il vaccino COVID-19 produce livelli di anticorpi più elevati rispetto a Pfizer

PTFE,

+0,34%

E BioNTech’s

BNTX,

-3,76%,

Secondo a Uno studio su oltre 2.000 operatori sanitari belgi.

questo Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie L’avviso di viaggio per COVID-19 in Germania è stato sollevato e gli avvisi in Svizzera, Guam, Santa Lucia, Porto Rica e Guam sono stati portati al livello 4 di avvertimento.Il trasloco di lunedì è avvenuto nell’Unione Europea Estrarre gli Stati Uniti dalla lista dei viaggi sicuri.

Più di un milione di persone Louisiana e Mississippi non hanno potere Dopo l’uragano Ida, i funzionari hanno avvertito che potrebbero essere necessarie diverse settimane per riparare la rete elettrica gravemente danneggiata.

Dall’altra parte della madrepatria, Migliaia di persone sono fuggite Lunedì, gli ingorghi al South Lake Tahoe Resort in California e l’incendio di Caldo si sono propagati all’autostrada.

Dati USA di martedì Compreso l’indice nazionale dei prezzi delle case Case-Shiller di giugno, il PMI di Chicago e l’indice di fiducia dei consumatori di agosto.

mercato

Dati in vista, futures su indici azionari

ES00,

-0,03%

YM00,

-0,03%

NQ00,

+0,01%

sì Sottolinearer, ma petrolio greggio

CL00,

-0,98%

Essere impregnato.Prezzo alluminio trimestrale Al London Metal Exchange Spinto dai tagli alla produzione cinese, ha raggiunto il livello più alto dal maggio 2011.Dollaro

DXY,

-0,24%

Sotto pressione.Bitcoin

Bitcoin USD,

-1,09%

Il volume degli scambi è basso.

