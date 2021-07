UBS lancia un portafoglio per investire in hedge fund guidati da donne

UBS ha lanciato un portafoglio di hedge fund che investono solo in hedge fund guidati da donne nel tentativo di migliorare la diversità e scoprire talenti nascosti in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, il dipartimento di gestione patrimoniale della banca svizzera ha lanciato il portafoglio Carmen nelle ultime settimane dopo la sperimentazione. Il suo obiettivo è selezionare circa 10-15 fondi in tutto il mondo, in cui le donne hanno il potere unico o comune di decidere sull’investimento patrimoniale.

Questo lancio avviene quando l’interesse degli investitori per le donne e i fondi di minoranza sta crescendo e i piani pensionistici americani e altre grandi agenzie di distribuzione cercano sempre più di investire in conformità con gli standard ambientali, sociali e di governance.

Chief Investment Officer del defunto Yale Endowment Fund David Swenson L’anno scorso ho scritto a un gestore degli investimenti esterno, affermando che stava cercando “il grado di diversificazione delle società di gestione degli investimenti per riflettere la diversità del mondo in cui viviamo”.

Secondo i dati del gruppo di dati Preqin, la percentuale di donne negli hedge fund è del 18,6%, al secondo posto tra le sette classi di attività alternative, ed è leggermente diminuita nell’ultimo anno. Le donne rappresentano il 10,9% dei dipendenti senior degli hedge fund, in leggero aumento rispetto all’anno precedente.

UBS ha rifiutato di commentare specificamente il lancio del portafoglio Carmen, ma Claire Tucker, un funzionario senior degli investimenti presso la divisione hedge fund di UBS, ha dichiarato che le donne sono “sottorappresentate, soprattutto negli investimenti, nonostante la mancanza di prove. Differenze di competenze o prestazioni”.

Gli hedge fund gestiti da donne possono Limitare meglio le perdite Rispetto a quelli gestiti da uomini durante il crollo del mercato la scorsa primavera, ha anche beneficiato del successivo rimbalzo del mercato.

Tuttavia, quest’anno sono in ritardo rispetto al settore in generale, che ha beneficiato del forte aumento del mercato azionario e di altre attività rischiose. L’indice HFR Women Access è aumentato del 6,5% nella prima metà dell’anno, mentre l’indice composito ponderato per fondi HFRI 500 è aumentato del 9,2%.

Secondo i dati inviati agli investitori, Systematica di Leda Braga si è comportata bene, con il suo fondo di mercato alternativo da 4,4 miliardi di dollari in crescita di circa il 14%. Il fondo Mandarin Offshore di Lan Wang Simond è cresciuto del 3,2%.

“Nel complesso, questo è un ambiente particolarmente forte per gli hedge fund. [the first half of the year] Russell Barlow, responsabile globale della strategia di investimento alternativo presso Aberdeen Standard Investments, ha affermato che si dice che sia il più forte nella storia, quindi non è sufficiente vedere un leggero ritardo rispetto ai fondi che sono stati storicamente più robusti in un mercato in ribasso. .

UBS è stata lanciata ad Aberdeen Standard Investments l’anno scorso con l’annuncio che sarebbe stato Fondo di capitale Traccia la performance di un indice di hedge fund gestito da donne costruito dal gruppo di dati HFR.

Il portafoglio di investimenti di UBS sarà gestito attivamente, utilizzando analisi quantitative e di altro tipo per selezionare i fondi da investire. UBS ha creato un database di oltre 340 donne che sono sole o co-gestori o, nel caso di fondi computerizzati, hanno un impatto significativo sugli investimenti. La ricerca dietro l’algoritmo del fondo.

Tucker di UBS ha dichiarato: “È difficile per i fondi guidati da donne attrarre tanto capitale quanto fondi simili guidati da uomini, ma ha osservato che “l’interesse dei clienti per la diversificazione è aumentato”.

UBS ha affermato che spesso ci sono meno gestori di portafoglio donne per strategie di hedge fund come il valore relativo macro e obbligazionario.

Tucker ha affermato che la società ha “sollevato domande più difficili”. [of hedge funds]Ad esempio: ‘Perché non ci sono donne nel team di investimento? ‘” Prevede inoltre di fornire un finanziamento iniziale per aiutare le donne che gestiscono una parte di fondi speculativi ma non sono grandi gestori di fondi a lanciare i propri portafogli di investimento.