UE e ASEAN firmano accordo storico sui trasporti aerei Reuters

La dichiarazione afferma che, come tutti sanno, l’accordo globale sui trasporti aerei ASEAN-UE (AE CATA) sarà presentato agli avvocati per la revisione e firmato in seguito.

Secondo la dichiarazione dell’ASEAN, l’accordo “fornisce la garanzia di base di una concorrenza leale per le nostre compagnie aeree e industrie europee e allo stesso tempo rafforza le prospettive di reciproco vantaggio nel commercio e negli investimenti”, ha affermato Adina Valean, commissario per i trasporti dell’Unione europea.

Inoltre, le compagnie aeree potranno fornire servizi passeggeri fino a 14 volte a settimana, con uno scalo in un’altra zona per prelevare i passeggeri durante il viaggio di ritorno. Non ci sono restrizioni sui voli di prelievo con uno scalo.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.