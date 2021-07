Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato, discorso del direttore dell’Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao Xia Baolong

Condividi questo articolo!

Il 16 luglio si è tenuto a Pechino il seminario “Revisione e prospettiva del primo anniversario dell’attuazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong”. Xia Baolong, vicepresidente del Comitato nazionale CCPPC e direttore dell’Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato, ha partecipato alla cerimonia di apertura e ha pronunciato un discorso.

Xia Baolong ha detto che quest’anno ricorre il 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese. Xi Jinping, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Presidente dello Stato e Presidente della Commissione Militare Centrale, ha pronunciato un importante discorso in occasione della celebrazione del 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese. ha ripercorso il glorioso corso dei secoli di lotta del Partito Comunista Cinese, ha auspicato le luminose prospettive per il grande ringiovanimento della nazione cinese, ed elaborato profondamente imparando dalla storia.Il requisito fondamentale per creare il futuro indica la direzione del progresso verso il secondo centenario della costruzione di un potente paese socialista moderno a tutto tondo. Ciò ha notevolmente rafforzato l’ambizione, la spina dorsale e la fiducia di tutti i cinesi, compresi i compatrioti di Hong Kong e Macao, e sicuramente massimizzerà la maestosa forza di tutti i cinesi per costruire insieme il sogno cinese e muoversi verso il grande ringiovanimento dei cinesi nazione vigorosamente. . Il presidente Xi Jinping ha sottolineato la necessità di “attuare la governance generale del governo centrale sulle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, attuare il sistema legale e il meccanismo di applicazione della regione amministrativa speciale per salvaguardare la sicurezza nazionale, salvaguardare la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo, e mantenere la stabilità sociale complessiva della Regione ad amministrazione speciale.” L’importante esposizione del presidente Xi Jinping è promuovere la pratica “Un paese, due sistemi” nella nuova situazione in modo costante e di vasta portata, per mantenere la prosperità e la stabilità a lungo termine di Hong Kong e Macao, e lasciare che i compatrioti di Hong Kong e Macao e il popolo della madrepatria condivide la responsabilità storica del ringiovanimento nazionale e condivide la grande prosperità della madrepatria.La gloria ha una forte rilevanza pratica e un significato storico di vasta portata.

Xia Baolong ha affermato che i cambiamenti a Hong Kong hanno dimostrato il potere della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong.I fatti hanno eloquentemente dimostrato che questa legge è la legge per garantire la sicurezza, la stabilità e la tranquillità di Hong Kong.

Ricordiamo che più di un anno fa, “l’indipendenza di Hong Kong” era dilagante, la “violenza dei neri” e la “speculazione” erano dilaganti. Queste scene hanno lasciato molti cittadini di Hong Kong ancora timori persistenti. La promulgazione e l’attuazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong hanno trasformato il caos a Hong Kong in un colpo solo e hanno raggiunto un importante punto di svolta. Con la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, la storia di Hong Kong di “indifesa” nella salvaguardia della sicurezza nazionale è stata portata a termine e la versione di Hong Kong dello schema della “rivoluzione colorata” è stata completamente infranta. La promulgazione e l’attuazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong ha sostanzialmente bloccato le scappatoie nel sistema di sicurezza nazionale di Hong Kong, ha tagliato le “mani nere” delle forze ostili in patria e all’estero che mettono in pericolo la sicurezza nazionale e ha salvaguardato vigorosamente l’ordine costituzionale del governo di Hong Kong. Regione amministrativa speciale di Kong istituita dalla Costituzione e dalla Legge fondamentale. Con la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, Hong Kong ha salutato la turbolenta situazione e la società si è gradualmente stabilizzata. La promulgazione e l’attuazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong non solo protegge la sicurezza nazionale, ma protegge anche i diritti umani e la libertà. Le strade e i vicoli hanno ripristinato la calma, i cittadini possono viaggiare con tranquillità, i negozi possono operare con tranquillità e i bambini può andare a scuola con tranquillità. Con la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, l’ordine di governo nella regione amministrativa speciale di Hong Kong è tornato alla normalità e l’ambiente di governo è stato migliorato. La promulgazione e l’attuazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong ha efficacemente salvaguardato l’autorità amministrativa del capo dell’esecutivo e del governo della regione amministrativa speciale, consentendo al governo di concentrarsi sulla prevenzione e il controllo dell’epidemia, sullo sviluppo dell’economia e sul miglioramento dei mezzi di sussistenza delle persone Il Consiglio legislativo e il governo della Regione amministrativa speciale hanno avviato un’interazione positiva. Con la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, la bandiera del patriottismo e di Hong Kong sventola in alto e la giustizia sociale è pienamente dimostrata. La promulgazione e l’attuazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong ha invertito molti disordini non convenzionali nella società di Hong Kong. Le persone che amano il paese e Hong Kong hanno alzato le sopracciglia e le loro parole e azioni contro la Cina e Hong Kong sono state messe da parte. Con la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, l’arroganza del caos anti-cinese a Hong Kong è stata duramente colpita e Hong Kong ha riconquistato la dignità dello stato di diritto. Con la promulgazione e l’attuazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, alcuni leader ed elementi chiave anti-Cina e di Hong Kong sono stati scoraggiati dalla legge, “tagliando i seggi” per proteggersi, o ritirandosi dalla politica, o fuggendo all’estero, o non più organizzazioni arroganti, anti-Cina e di Hong Kong.Poi uno dopo l’altro mentre uccelli e bestie si dispersero. Hong Kong ha finalmente inaugurato un cielo luminoso e limpido. Con la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, l’economia e la finanza di Hong Kong continuano ad essere forti e le bugie di Hong Kong di “bagging” Hong Kong sono controproducenti. Un anno dopo l’attuazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, rispetto ai 12 mesi precedenti l’attuazione, l’importo delle nuove azioni raccolte a Hong Kong durante il periodo ha superato i 500 miliardi di dollari di Hong Kong, con un aumento di circa il 50%, e il i depositi totali nel sistema bancario di Hong Kong sono aumentati del 5,6% a 14,9 trilioni di dollari di Hong Kong. La legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong ha “rassicurato” gli investitori internazionali e lo status di Hong Kong come centro finanziario non è stato minimamente compromesso. Con la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, la società di Hong Kong ha aumentato la sua fiducia in “un paese, due sistemi” e la sua comprensione è diventata più completa e accurata. La promulgazione e l’attuazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong ha permesso a Hong Kong di ripulire le sue radici e portare il caos alla ribalta. Secondo un sondaggio di opinione pubblica, il 71,9% degli intervistati ha espresso fiducia nella prospettiva di “un Paese, due sistemi”. I fatti hanno dimostrato che solo quando la linea di fondo della sicurezza di “un paese” è saldamente stabilita i “due sistemi” possono avere più vitalità e spazio, il benessere e gli interessi del pubblico in generale di Hong Kong possono essere salvaguardati efficacemente e Hong Kong può scrivi un bellissimo capitolo di prosperità, stabilità e stabilità a lungo termine.

Xia Baolong ha affermato che la Regione amministrativa speciale di Hong Kong adempie risolutamente alla sua responsabilità costituzionale per la salvaguardia della sicurezza nazionale e fa del suo meglio per costruire un “muro di bronzo e ferro” per Hong Kong per salvaguardare la sicurezza nazionale.

La piena attuazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong è responsabilità del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong, responsabilità di tutti i settori della società di Hong Kong e responsabilità comune di ogni cittadino di Hong Kong. In primo luogo, il governo della regione amministrativa speciale e il suo team di governance si assumono risolutamente la responsabilità di attuare pienamente la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. L’amministratore delegato Carrie Lam ha guidato il team di governance della regione amministrativa speciale per istituire rapidamente una regione amministrativa speciale per mantenere le istituzioni di sicurezza nazionale, i giudici designati per la sicurezza nazionale sono stati rapidamente istituiti e le norme di attuazione pertinenti della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong sono state pubblicate e inserite in vigore. Alla fine di giugno, le forze dell’ordine della Regione amministrativa speciale hanno successivamente arrestato 117 leader anti-Cina e di Hong Kong ed elementi chiave sospettati di violare la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e perseguito 64 persone. Di fronte alle sanzioni illegali e irragionevoli degli Stati Uniti, i funzionari della Regione amministrativa speciale e i patrioti e i patrioti di Hong Kong sono impavidi e giusti, mostrando le ossa di ferro dei patrioti. In secondo luogo, la polizia di Hong Kong “mantiene lealtà e coraggio per proteggere la sicurezza della casa” e applica rigorosamente la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Dopo aver ascoltato l’ordine, la polizia di Hong Kong ha indagato e gestito una serie di crimini di sicurezza nazionale in conformità con la legge, salvaguardando efficacemente la sicurezza nazionale e garantendo la stabilità sociale a Hong Kong. La coraggiosa forza di polizia di Hong Kong è sempre stata in prima linea nel fermare la violenza e il caos ed è degna della sua reputazione di migliore forza di polizia del mondo. La polizia di Hong Kong è l’orgoglio di Hong Kong, l’orgoglio del paese e gli eroi di Hong Kong. Ancora una volta, le persone patriottiche di ogni ceto sociale a Hong Kong sono unite per “sostenere la sicurezza nazionale” e riunire una forte forza congiunta per salvaguardare le leggi sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Il Fronte Unito per il “Supporto alla legislazione sulla sicurezza nazionale”, formato da persone di ogni ceto sociale a Hong Kong, ha ottenuto la firma e il sostegno di oltre 2,9 milioni di cittadini in soli otto giorni. Le grandi masse di organizzazioni patriottiche e politiche di Hong Kong e di persone di ogni ceto sociale hanno pienamente sostenuto e promosso la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong attraverso dichiarazioni e interviste e hanno consegnato la legge sulla sicurezza nazionale a migliaia di famiglie. Infine, le forze giuste della comunità internazionale hanno espresso la loro rettitudine e hanno dato un forte impulso per sostenere la giusta posizione del nostro paese nella salvaguardia della sicurezza nazionale. Gli ambienti politici, economici e accademici internazionali hanno commentato positivamente la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Persone di molti paesi hanno condannato le cosiddette sanzioni relative a Hong Kong come gli Stati Uniti. Molte multinazionali di Hong Kong hanno anche espresso la loro sostegno alla legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Queste voci di giustizia della comunità internazionale hanno dimostrato ancora una volta che la giustizia è nel cuore delle persone. La legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong ha messo radici e le tigri e le tigri sono diventate il “santo patrono” della prosperità e della stabilità di Hong Kong.

Xia Baolong ha affermato che con la protezione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, Hong Kong brillerà sicuramente più brillantemente nel processo di realizzazione del grande ringiovanimento della nazione cinese.

Hong Kong e Macao non devono essere assenti per il grande ringiovanimento della nazione cinese. Tutto ciò che il governo centrale ha fatto a Hong Kong e Macao è per il bene di Hong Kong e Macao e per il bene dei connazionali di Hong Kong e Macao. Con i vantaggi unici di “One Country, Two Systems”, le importanti garanzie della Costituzione e della Basic Law, la forte protezione della National Security Law di Hong Kong e le maggiori opportunità offerte dall’attuazione di strategie nazionali come il “ Belt and Road” e la costruzione della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao, Hong Kong deve Diventare più sicuro, migliore e più attraente. Siamo pieni di fiducia nel futuro di Hong Kong.

Innanzitutto, Hong Kong ha molto da fare nel processo storico del grande ringiovanimento della nazione cinese. Il destino di Hong Kong è sempre stato strettamente legato alla madrepatria. Nei vari periodi storici della rivoluzione, della costruzione e delle riforme del nostro paese, i compatrioti di Hong Kong hanno dato contributi storici al paese e Hong Kong ha anche incorporato la propria esperienza speciale nella magnifica epopea del ringiovanimento nazionale. La causa di “Un Paese, Due Sistemi” è il colorato capitolo in esso contenuto. Sebbene con l’approfondimento della pratica si continuino a incontrare molte nuove situazioni, nuovi problemi e nuove sfide, la politica del governo centrale di “un paese, due sistemi” rimarrà immutata e incrollabile per garantire che la pratica di “un paese, due sistemi” “non sarà deformato o fuori forma. Ora, tutti i cinesi stanno marciando verso la meta del secondo centenario con eroica fiducia in se stessi e aspirazioni appassionate. Tutti possono immaginare, quando sarà raggiunto il secondo traguardo del centenario del nostro paese, che tipo di scena luminosa sarà la pratica di “un paese, due sistemi” a Hong Kong? Attendiamo con impazienza un’economia più prospera a Hong Kong in quel momento, uno sviluppo più equilibrato delle varie imprese e una società più armoniosa e pacifica. Soprattutto ora che il problema abitativo di cui tutti sono preoccupati sarà notevolmente migliorato, e diremo addio agli alloggi frazionati e alle “case-gabbia”. Attendiamo con impazienza Hong Kong in quel momento con maggiori progressi nel suo sistema democratico, uno stato di diritto più completo, una protezione più adeguata dei diritti e delle libertà e uno sviluppo più completo per tutti. I bambini possono crescere sani e felici, gli studenti possono ricevere una buona istruzione, i giovani hanno un ampio palcoscenico per l’occupazione e l’imprenditorialità, possono perseguire i loro sogni, gli anziani possono sostenere le loro vite e tutti i cittadini possono godere di una vita più felice e più sana. Attendiamo con impazienza Hong Kong in quel momento, con risultati più fruttuosi nella pratica di “One Country, Two Systems”, la piena realizzazione dei “patrioti che governano Hong Kong” e dei valori tradizionali del patriottismo e dell’amore per Hong Kong poiché il nucleo è profondamente radicato nel cuore delle persone. Hong Kong è profondamente integrata nella situazione generale dello sviluppo del paese e i suoi vantaggi unici sono stati pienamente utilizzati.Il movimento di “Hong Kong è buono, il paese è buono, il paese è buono, Hong Kong è migliore” è ancora di più melodioso. Non vediamo l’ora che Hong Kong in quel momento, oltre al centro finanziario, marittimo e commerciale internazionale, aggiungerà nuovi allori, diventerà una metropoli internazionale vibrante, moderna e altamente civilizzata, diventerà il mondo affascinato.La nuova perla orientale .

In secondo luogo, Hong Kong è molto promettente e deve essere accompagnata dalla legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. La sicurezza è il prerequisito per lo sviluppo e lo sviluppo è l’obiettivo della sicurezza. Dall’attuazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong per un anno, i cambiamenti gratificanti di Hong Kong dal caos alla sicurezza ci hanno fatto apprezzare ancora di più la prosperità e la stabilità di Hong Kong, la pratica costante e di vasta portata di “Un paese, due sistemi ” a Hong Kong, e il valore e il ruolo della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Per attuare pienamente la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, c’è ancora molto lavoro da fare e compiti pesanti. Spero che tutti a Hong Kong si prendano le proprie responsabilità. Tutti trasformeranno il loro amore per il Paese e per Hong Kong e il loro desiderio di una vita migliore in un’azione consapevole per rispettare la legge sulla sicurezza nazionale, far rispettare la legge sulla sicurezza nazionale e difendere il legge sulla sicurezza nazionale e formare un governo regionale amministrativo speciale, l’intera società deve attuare la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e difendere la nuova situazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Solo in questo modo possiamo dare pieno gioco al potente potere della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong per scortare e correggere i mali, e per garantire una “buona casa per il paese” e creare un buon ambiente per il migliore sviluppo di Hong Kong.

Terzo, Hong Kong ha un futuro promettente e deve attuare rigorosamente il principio dei “patrioti che governano Hong Kong”. Solo garantendo che i patrioti risoluti che hanno la capacità di governare governino Hong Kong, Hong Kong può avere molto da fare. Attualmente, per attuare il principio dei “patrioti che governano Hong Kong”, è necessario garantire il regolare svolgimento delle imminenti elezioni del comitato elettorale, delle elezioni del consiglio legislativo e delle elezioni del capo dell’esecutivo, garantire che il potere della regione amministrativa speciale di Hong Kong è nelle mani dei patrioti e del popolo di Hong Kong e promuove il buon governo e il buon governo a Hong Kong. Da un lato, dobbiamo escludere risolutamente il caos anti-cinese di Hong Kong dalla struttura di governo della regione amministrativa speciale. Nella regione amministrativa speciale di Hong Kong, sotto “Un paese, due sistemi”, le persone possono vivere e lavorare liberamente ed esercitare i propri diritti in conformità con la legge, indipendentemente dalla posizione politica o dal punto di vista che hanno. Tuttavia, chiunque entri nella struttura di governo della regione amministrativa speciale deve essere un patriota e amare Hong Kong, e nessun caos anti-cinese a Hong Kong potrà entrare nella struttura di governo della regione amministrativa speciale e diventare un governatore con qualsiasi mezzo o metodo. Questa è una linea di fondo ferrea, e si applica anche alla regione amministrativa speciale di Macao. A tal fine, la regione amministrativa speciale di Hong Kong deve attuare risolutamente le disposizioni pertinenti del nuovo sistema elettorale, dare pieno gioco al ruolo generale del comitato elettorale e al ruolo del comitato di revisione delle qualifiche, controllare rigorosamente la nomina pertinente e la revisione delle qualifiche , e implementare l’intero processo di supervisione e revisione. Vivi tutte le scappatoie che possono apparire.

D’altra parte, dobbiamo assicurarci che venga selezionato un patriota fermo con forti capacità di governo. Governare Hong Kong non è un compito facile: il governatore deve non solo amare il Paese e amare Hong Kong, ma anche possedere integrità morale e capacità, oltre alla capacità di governare. In primo luogo, sii bravo a implementare in modo completo e accurato la politica “un paese, due sistemi” nella pratica del governo di Hong Kong e sii un fermo patriota. Attuare risolutamente il potere del governo centrale di governare la regione amministrativa speciale, attuare il sistema giuridico e il meccanismo di attuazione della regione amministrativa speciale per salvaguardare la sicurezza nazionale, sostenere sinceramente il principio “un paese, due sistemi” e mantenere una posizione netta per l’ordine costituzionale della regione amministrativa speciale stabilita dalla Costituzione e dalla Legge fondamentale, ed essere leali alla Repubblica popolare cinese e alla sua regione amministrativa speciale di Hong Kong, osano combattere parole e atti che minano la sovranità nazionale, la sicurezza, gli interessi di sviluppo, e danneggiare la prosperità e la stabilità di Hong Kong. Il secondo è essere bravi a risolvere varie contraddizioni e problemi che affliggono lo sviluppo di Hong Kong ed essere un patriota che si assume la responsabilità. Avere un pensiero strategico e una visione ampia, prestare attenzione alle indagini, alla ricerca e al processo decisionale scientifico, assumersi la responsabilità, osare affrontare i duri, essere bravi a fare le cose, aprire strade quando si incontrano montagne, costruire ponti quando si incontra l’acqua, eliminare tutti i tipi di malattie che influiscono sul miglioramento dell’ecologia sociale e politica di Hong Kong e sfondano limitando lo sviluppo economico di Hong Kong Le varie barriere di interesse relative al miglioramento della vita delle persone hanno efficacemente risolto problemi importanti come l’alloggio, l’occupazione, l’assistenza medica e la disparità tra il ricchi e poveri, e ha continuamente migliorato la capacità di governo e il livello della regione amministrativa speciale. Il terzo è essere bravi a fare cose pratiche per la gente ed essere un patriota che ama la gente. Stabilire un senso di servizio secondo cui i cittadini sono supremi, pensare a ciò che pensano i cittadini, preoccuparsi di ciò che i cittadini sono ansiosi e alleviare le difficoltà dei cittadini, attenersi sempre alla base e rimanere con i piedi per terra. In particolare, è necessario concentrarsi su questioni di interesse per il pubblico in generale e compiere grandi sforzi per adottare misure pratiche ed efficaci per risolverle e per conquistare la fiducia delle persone con le loro prestazioni amministrative. Il quarto è essere bravi a unire tutti gli aspetti della forza per essere un patriota ispiratore. Sfonda la porta, comunica di più, scambia di più, capisci di più e crea più Taiwan in tempi di difficoltà, promuovi l’unità più ampia sotto la bandiera del patriottismo e ama Hong Kong e riunisci la più forte forza congiunta sotto il grande obiettivo della costruzione una migliore Hong Kong. Quinto, essere bravi ad adempiere ai propri doveri ed essere un patriota responsabile. Con lo spirito di essere altamente responsabile nei confronti del paese e di Hong Kong, cerca il governo al suo posto, si impegna, lavora sodo e adempie ai suoi doveri. Il grande pubblico ha grandi aspettative per i governatori emergenti con il nuovo sistema elettorale e sono molto preoccupati in tutti gli aspetti. Spero che mostreranno una nuova prospettiva e stile e useranno le loro azioni e risultati effettivi per conquistare la reputazione del pubblico All’altezza delle aspettative del governo centrale.

Xia Baolong ha affermato che il presidente Xi Jinping ha sottolineato con fermezza alla celebrazione del 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese che il popolo cinese non permetterà mai a nessuna forza straniera di prepoterci, opprimerci o schiavizzarci. costruirà sicuramente la carne e il sangue di 1,4 miliardi di cinesi Davanti alla Grande Muraglia d’Acciaio, la sua testa è stata battuta! In questo caso, avverto anche i politici degli Stati Uniti e di altri paesi e alcuni politici del Parlamento europeo: avete brutalmente calpestato il diritto internazionale, interferito negli affari interni del nostro paese e ci avete imposto le cosiddette sanzioni senza senso, che possono solo suscitare la nostra rabbia e rabbia Il disprezzo per te può solo continuare a suonare la campana a morto dei tuoi agenti a Hong Kong, il caos anti-Cina a Hong Kong, e puoi solo sollevare una roccia e farla cadere pesantemente sui tuoi piedi. Il lungo fiume della storia ha dimostrato innumerevoli volte che la vittoria deve appartenere all’indomito popolo cinese!

Xia Baolong ha infine affermato che la felicità deriva dalla lotta. Solo chi lotta può incidere le proprie impronte sugli anelli annuali della storia. Crediamo fermamente che con il forte sostegno della grande madrepatria, il pieno sostegno di oltre 1,4 miliardi di cinesi e l’unità e la lotta incessante di tutti i compatrioti di Hong Kong, la pratica di “un paese, due sistemi” a Hong Kong sarà sarà sicuramente stabile e di vasta portata, e il domani di Hong Kong sarà migliore!

