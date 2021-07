Ultime notizie sul coronavirus: Johnson & Johnson affermano che il vaccino può produrre una risposta immunitaria duratura alla variante Delta

L’Università dell’Ohio ha annunciato una serie di borse di studio e premi per studenti vaccinati e lo stato si sta preparando a riprendere il suo programma della lotteria multimilionaria per aumentare la copertura vaccinale.

L’Università dell’Ohio ha dichiarato in una dichiarazione che gli studenti completamente vaccinati iscritti al programma “Vaccination Pathway” del college potranno partecipare a una lotteria settimanale da ora a metà agosto. di mercoledì.

Per le prossime quattro settimane, due vincitori potranno scegliere una borsa di studio da $ 500 o altri premi ogni settimana, come servizi fotografici autunnali nel campus, corse VIP nella parata del ritorno a scuola o “cena con le prossime celebrità dell’Università dell’Ohio” . (Gli alunni dell’università includono Nancy Cartwright, la voce di Bart Simpson, la star di MacGyver Richard Dean Anderson e l’uomo d’affari Robert Walter, che ha avuto un ruolo nella creazione di Cardinal Health.)

Il primo premio da estrarre nella quinta settimana è la borsa di studio per il semestre autunnale del 2021.

L’annuncio è arrivato un giorno dopo che il governatore dell’Ohio Mike DeWine ha dichiarato che lo stato prevede di annunciare un nuovo piano di incentivi alla vaccinazione entro la prossima settimana.

Secondo i resoconti dei media locali, DeWine ha fornito pochi dettagli in una conferenza stampa martedì pomeriggio, ma ha suggerito che la lotteria potrebbe includere una piccola somma di denaro, dando a più persone la possibilità di vincere.

Sebbene alcuni stati abbiano iniziato a offrire biglietti per birra o baseball, l’Ohio a maggio è diventato Annunciato per la prima volta Una lotteria dei vaccini che fornisce milioni di dollari in premi in denaro e borse di studio universitarie complete ai residenti che si sono vaccinati in precedenza o di recente. California con Nuovo Messico È uno dei leader dopo l’Ohio.Il West Virginia ha fatto lo stesso, ma ha anche promesso Pistola come premio.

Il governatore repubblicano ha dichiarato martedì di essere preoccupato per la variante Delta di Covid-19 e per i bassi tassi di vaccinazione in alcune parti dell’Ohio. Un ceppo altamente contagioso del virus è stato scoperto per la prima volta in India, motivo dell’aumento dei casi nelle comunità di stati con bassa copertura vaccinale come Missouri, Arkansas e Mississippi.

Quando DeWine ha annunciato la prima lotteria a metà maggio, l’Ohio aveva vaccinato circa il 37% della popolazione, rispetto alla media nazionale di circa il 35%. Due mesi dopo, il 45,6% dei residenti era completamente vaccinato, 2,6 punti percentuali in meno rispetto alla copertura complessiva degli Stati Uniti, collocando l’Ohio nella seconda metà degli stati.