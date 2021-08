Un anno dopo che le famiglie delle vittime dell’attentato al porto di Beirut spingono la verità

Un anno dopo che suo figlio di 15 anni è stato ucciso in un’esplosione nel porto di Beirut, Mirel Curry non sa ancora il vero motivo della sua morte: perché la sostanza chimica che ha causato la più grande esplosione non nucleare della storia è stata immagazzinata in il centro della città così a lungo.

A peggiorare le cose, centinaia di tonnellate di nitrato di ammonio sono esplose la sera del 4 agosto, uccidendo più di 200 persone, ei funzionari al potere in Libano sembravano indifferenti. Nella capitale sono rimaste ferite migliaia di persone e sono stati causati danni materiali per circa 4 miliardi di dollari.

“In altri paesi non c’è bisogno di protestare”, ha detto Curry, che ha partecipato alle manifestazioni per chiedere giustizia. “Questo livello di criminalità… Il governo lavorerà giorno e notte per ottenere giustizia. Ma in Libano no, dobbiamo protestare”.

Da quando il governo precedente si è dimesso pochi giorni dopo l’attentato, questo Paese in profonda crisi finanziaria ed economica ha avuto un solo governo ad interim. Un anno dopo il disastro, più di 20 funzionari di livello inferiore delle autorità portuali e doganali sono stati arrestati e indagati, ma nessuno è stato processato in un tribunale pubblico. Sebbene gli investigatori vogliano dare la caccia ai politici di alto livello, godono dell’immunità parlamentare e di altro tipo.

Finora nessuno è responsabile della decisione di consentire agli esplosivi di rimanere nel centro della città. Per molte persone, il fallimento dell’indagine incarna il fallimento del paese che ha causato l’esplosione in primo luogo. “Ritardo, ritardo, ritardo di nuovo”, ha risposto su Twitter Aya Majzoub, ricercatrice libanese di Human Rights Watch, in risposta alle recenti azioni intraprese per evitare di revocare l’immunità. “La classica strategia per evitare la responsabilità”.

I documenti mostrano che gli esplosivi sono stati immagazzinati nei magazzini portuali per sei anni. Le autorità nazionali, dalle forze di sicurezza ai ministri, hanno dichiarato che le loro agenzie non dovrebbero essere ritenute responsabili del loro smaltimento. Sia il Presidente che il Primo Ministro hanno pubblicamente ammesso di essere stati informati del pericoloso nascondiglio, anche se solo poche settimane prima del disastro.

Sebbene il governo provvisorio abbia promesso di condurre indagini giudiziarie indipendenti, la riluttanza politica ad abolire il parlamento e altre immunità ufficiali è diventata un enorme ostacolo.

In Libano, tutti i parlamentari godono generalmente dell’immunità penale. Il secondo giudice che ha guidato le indagini, Tarek Bitar, ha chiesto al parlamento di togliere l’immunità ai tre legislatori a luglio per poterli perseguire per reati di negligenza e omicidio. Il giudice ha anche voluto chiedere al primo ministro ad interim Hassan Diab, ex ministro e alto funzionario della sicurezza. Ha anche chiesto il permesso al Primo Ministro e al Presidente di condurre queste interviste. Non è stato assegnato.

Il piano di Bitar è stato sostenuto da famiglie e organizzazioni per i diritti civili.Amnesty International visitare “Le autorità libanesi hanno immediatamente annullato tutte le immunità concesse ai funzionari, indipendentemente dal loro ruolo o posizione. Qualsiasi inosservanza sarebbe un ostacolo alla giustizia”. L’ex primo ministro Sa’ad Hariri, che ha recentemente rinunciato a formare un nuovo governo Aumenta l’immunità nella parte posterioreNon è stato ancora sollevato.

I familiari delle vittime portavano le foto delle vittime durante una protesta a Beirut a luglio © Mohamed Azakir/Reuters

La strategia di Bitar differiva dall’originale giudice capo delle indagini, il giudice Fadi Sawwan, che ha citato in giudizio gli stessi politici senza tentare di revocare l’immunità e alla fine è stato costretto a dimettersi.

Paul Naggear, la cui figlia è stata uccisa nell’esplosione, ha affermato che la strategia di Bitar è “ottenere più attenzione”. “La nostra principale campagna in questo momento… è combattere per la revoca dell’immunità”.

Ma Bitar incontra ancora resistenza. A fine luglio, la commissione parlamentare ha chiesto di vedere più prove prima di rimuovere l’immunità dei membri.Più di 20 membri hanno votato per trasferire l’autorità di interrogare i membri da Bitar al tribunale speciale.

Human Rights Watch e altre organizzazioni hanno chiesto che le indagini internazionali siano condotte dalle Nazioni Unite, ma la missione delle Nazioni Unite in Libano ha affermato che tali indagini possono essere avviate solo “con il consenso e la cooperazione degli Stati membri interessati”.

Senza l’aiuto internazionale, le famiglie frustrate che hanno perso i propri cari si rivolgono sempre più all’azione diretta.

Hanno organizzato manifestazioni fuori dal condominio del ministro degli Interni Mohamed Fahmi e hanno usato i social media per fare pressione sulle famiglie dei politici che hanno sostenuto il trasferimento del potere da Bitar a un tribunale separato. Naggear ha affermato che, di conseguenza, almeno quattro membri del Congresso hanno ritirato le loro firme.

Naggear ha affermato che i funzionari “devono capire che queste decisioni hanno un prezzo”. “Dovrebbero essere assicurati alla giustizia. Se il sistema fallisce, molesteremo loro, i loro figli, le loro famiglie ei loro amici. Se vogliamo rimanere non violenti, non abbiamo altri strumenti”.

Da parte sua, Khoury ha faticato a capire perché i rappresentanti eletti del Libano stessero chiaramente bloccando l’indagine di Bitar. “Credo che ognuno abbia la propria intenzione di insabbiare questa faccenda”, ha detto. “Ma la comunità internazionale dovrebbe intervenire”.