Un calo del tasso di default non significa che siamo tornati alla normalità – shareandstocks.com

Quando il marco si è svalutato, durante la crisi economica, il seminterrato di una banca piena di banconote… [+] Crisi, Repubblica di Weimar (Germania), 1923. (Foto: Albert Harlingue/Roger Viollet, via Getty Images)

Roger Violet tramite Getty Images



Negli ultimi mesi, i tassi di insolvenza di obbligazioni e prestiti sono diminuiti drasticamente. Considerando tutte le misure estreme di politica monetaria e fiscale adottate dal governo in risposta al Covid, ciò non dovrebbe sorprendere. Questo è certamente uno sviluppo positivo, ma non dobbiamo dimenticare che l’economia è ancora fortemente dipendente dalla spesa pubblica: la Federal Reserve continua ad acquistare buoni del Tesoro e titoli garantiti da ipoteca (“MBS”) per un valore di circa 120 miliardi di dollari ogni mese.

I fondi che sono ancora a buon mercato consentono a più aziende che altrimenti affronterebbero il capitolo 11 di soddisfare i propri obblighi di debito. I dati di JP Morgan Chase mostrano che nei primi sei mesi dello scorso anno sono andati in default circa 104,2 miliardi di dollari USA di debito, rispetto a soli 8,5 miliardi di dollari USA nella prima metà del 2021. Si tratta del livello di default più basso dei primi due trimestri dal 2011. Guardando al futuro, JPMorgan Chase prevede che il tasso di default aumenterà leggermente, ma per un periodo di tempo il volume delle transazioni potrebbe essere ancora significativamente inferiore al normale.

In passato, i bassi tassi di insolvenza di solito indicano che ora è un buon momento per investire in un’azienda in difficoltà.Anche se questo può essere ancora corretto, è più importante che mai per gli investitori considerare attentamente i rischi prima di intraprendere tali azioni.

Tuttavia, la recente performance del settore bancario è stata molto migliore. Con i bassi tassi di interesse, la politica monetaria allentata e il governo che effettivamente emette contanti, la situazione si è allentata e i bilanci delle banche hanno un aspetto migliore. Questi bilanci migliorati hanno aiutato tutte le principali banche a superare lo stress test di giugno, dopo di che sono state in grado di avviare un gran numero di riacquisti di azioni per aumentare i dividendi.

Il risultato inevitabile di tutte queste “buone notizie” è il rischio di inflazione, e non è chiaro come funzionerà. Sembra che stiamo passando da una grande crisi a un’altra grande crisi, dalla bolla di Internet, alla crisi finanziaria, alla crisi petrolifera, all’attuale pandemia, ogni volta che abbiamo bisogno di più aiuti per la stampa di denaro.

Misure di sollievo come questa rendono l’inflazione inevitabile perché sono essenzialmente solo un modo per monetizzare una montagna di debiti che il governo non può rimborsare. Se non hai intenzione di ripagarlo, devi essere inadempiente o stampare più denaro per monetizzarlo attraverso l’inflazione. Questa è la ragione principale per cui il potere d’acquisto del dollaro è solo una frazione di quello che era un secolo fa.

La domanda più grande ora è: “Come torniamo alla normalità?” Sfortunatamente, non esiste una risposta semplice. L’ultima volta che la Fed ha cercato di uscire da questo gioco alzando leggermente i tassi di interesse e riducendo gli acquisti mensili di asset, gli investitori hanno innescato una forte svendita sul mercato e hanno costretto la Fed a tornare sul mercato per riprendere gli acquisti.

Come abbiamo sottolineato in passato, alla fine tutte queste fatture di manipolazione monetaria e fiscale scadranno. Ci sono pochi politici a Washington, e certamente nessun politico che vuole essere rieletto avrà il coraggio morale di spegnere il leader. Se i fondi liberi cessano di fluire, ci sarà quasi sicuramente un crollo del mercato e nessun politico è disposto ad assumersene la responsabilità. Al contrario, da un punto di vista politico quotidiano, la tendenza alla progressiva perdita di potere d’acquisto causata dall’inflazione è molto più facile.

Un possibile indicatore dell’aumento dell’inflazione è lo stato del mercato immobiliare. Mentre le persone fuggono dalla città, i prezzi delle case sono aumentati e i tassi di interesse sui mutui sono ancora vicini ai minimi storici. Ciò ha suscitato speculazioni sulla nuova bolla immobiliare. Tuttavia, a maggio sono diminuite le vendite di case nuove (-5,9% m/m, in parte attribuibile all’aumento del costo delle forniture edili) e di case esistenti (per il quarto mese consecutivo). Man mano che i tassi di vaccinazione aumentano e il panico si attenua, le persone potrebbero ripensare al loro bisogno di fuggire, il che significa che abbiamo raggiunto il picco, o potrebbe essere solo una pausa temporanea.

Tuttavia, ogni discussione sull’alloggio ci riporta inevitabilmente al ruolo del governo. I due principali acquirenti di mutui negli Stati Uniti sono la Federal National Mortgage Association (“Fannie Mae”) e la Federal Home Loan Mortgage Corporation (“Fannie Mae”). Queste due società sono state regolamentate dal 2008 e quindi è ancora regolamentata dallo stato L’acquisto di $ 40 miliardi di MBS al mese è quasi come la Federal Reserve che supporta l’intero mercato immobiliare. Questo può aiutare le banche, ma devi chiederti quanto gli investitori privati ​​avranno bisogno per i prestiti ipotecari se la Fed smette di acquistare.

Come torniamo alla normalità?

Dagli anni ’70, la percentuale media della spesa pubblica sul PIL è stata di circa il 33%. Nel 2020, questa percentuale supererà il 46%. Per tornare a ciò che consideriamo “normale”, dobbiamo passare da una spesa pubblica e un allentamento monetario su larga scala a un’economia guidata dal settore privato. Ciò significa che dobbiamo vedere più consumi, più risparmi e più esportazioni.

Secondo i dati del Bureau of Economic Analysis (“BEA”), la pandemia deve aver portato a un aumento dei risparmi. Nella prima metà del 2020, i risparmi sono quasi triplicati, da 1,59 trilioni di dollari annualizzati nel primo trimestre a 4,69 nel primo trimestre. secondo trimestre Trilioni di dollari. Questo è di gran lunga il più grande aumento dei risparmi nella storia moderna. Resta da vedere se questa tendenza continuerà.

In termini di consumi, abbiamo ancora molta strada da fare. Secondo i dati della Bank of East Asia, la spesa per consumi personali (“PCE”) è leggermente aumentata a maggio. Tuttavia, un aumento di 2,9 miliardi di dollari rappresenta meno dello 0,1% dei guadagni. Questa piccola vittoria è stata compensata dal fatto che il PCE effettivo è effettivamente diminuito dello 0,4%. Escludendo cibo ed energia, l’indice dei prezzi PCE è aumentato dello 0,5% quel mese.

L’economia sembra crescere rapidamente, cercando di recuperare il blocco dello scorso anno.Le persone stanno tornando a viaggiare, come abbiamo visto dal gran numero di rotte negli aeroporti nell’arco di 4 giornigiorno fine settimana di luglio. In relazione a questo, United Airlines ha appena annunciato che acquisterà 272 grandi velivoli da Boeing e Airbus, che consentiranno loro di vendere più posti in prima classe ed in classe economica.La capacità dei voli è aumentata del 30%.

Sebbene questo acquisto mostri un rinnovato ottimismo sui viaggi e il tempo libero, è anche un altro indicatore dell’aumento dell’inflazione. Dobbiamo guardare tutti gli indicatori, non solo il prezzo di Bitcoin o dell’oro. Dobbiamo monitorare l’attività economica complessiva. Gli aeroporti sono pieni, i ristoranti sono pieni e le autostrade sono bloccate.Per la maggior parte dei consumatori, tutto sembra costare di più.

Come possiamo vedere ora, in caso di surriscaldamento dell’economia, tutto è occupato e funziona a pieno regime. Non ci sono davvero abbastanza infrastrutture per soddisfare la domanda, quindi i prezzi di tutto stanno aumentando. C’è liquidità sufficiente e una grande quantità di liquidità disponibile, ma non c’è abbastanza capacità economica produttiva per sopportare tutto questo.

Queste tendenze inflazionistiche potrebbero continuare. Potremmo anche vedere più titoli di meme e altri tipi di perturbatori, grazie a tutto il denaro appena stampato che trova una casa sul mercato. Questo è un momento interessante e gli investitori devono essere più cauti e più aperti a nuove idee per sfruttarle al meglio. Si prega di continuare a prestare attenzione, perché il ritorno alla normalità porterà opportunità e trappole per gli investitori.

