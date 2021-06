Un consulente finanziario online fa per te?

Consulente finanziario online, chiamato Consulente Robot, Può essere trovato in molte istituzioni finanziarie, come Fidelity Institutional, Betterment, Charles Schwab Corp., ecc. In effetti, quasi tutte le società finanziarie hanno un proprio robo-advisor o collaborano con esso.

Il robo advisor fa per te? Come per la maggior parte delle domande nel campo della pianificazione finanziaria, la risposta è “dipende”. Ecco alcune idee da considerare.

Punti chiave I Robo-Advisor sono piattaforme di investimento automatizzate a basso costo che utilizzano l’esecuzione algoritmica per gestire i fondi.

Queste piattaforme sono le migliori per nuovi investitori o principianti che potrebbero non avere molti soldi ma vogliono comunque iniziare a contribuire al loro portafoglio.

Utilizzando i robo-advisor, puoi ottenere un portafoglio di investimenti a lungo termine ottimizzato.

Il robo-advisor farà commissioni per te, ma sacrificherai la tua capacità di fare scelte di investimento e alcune influenze umane.

Non tutti i robo-advisor sono uguali. Alcuni si rivolgono a gruppi di investitori speciali. Ad esempio, Ellevast si promuove come un’azienda gestita da donne progettata per le donne.

1. Di quale livello di consulenza hai bisogno?

La prima cosa che devi considerare è quale livello di consulenza e competenza è necessario per gestire i tuoi fondi? Se disponi di un portafoglio di investimenti a sette cifre e hai bisogno di assistenza in aree complesse come la pianificazione fiscale, Pianificazione, Questo Esercizio di stock option, Aspetta, allora il robo-advisor potrebbe non essere adatto a te. Stabilire relazioni con consulenti finanziari più tradizionali può servire meglio queste persone.

in modo da Millennial E altri con un portafoglio di investimenti più modesto potrebbero aver bisogno di alcuni consigli sull’allocazione delle risorse e di un aiuto di base per la pianificazione finanziaria, e molti consulenti online oggi potrebbero soddisfare i requisiti.Nella maggior parte dei casi, i robo-advisor costruiscono portafogli di investimento che seguono strategie passive, come indiceSono strategie di investimento relativamente semplici che utilizzano gli ETF per ottimizzare il rischio e il rendimento atteso del portafoglio di investimenti.

I principianti e coloro a cui piace configurarlo e dimenticarsene probabilmente apprezzeranno l’automazione portata dal robo-advisor. Poiché i robo-advisor sono a basso costo e non richiedono un importo minimo considerevole per aprire un conto, sono attraenti per le persone che di solito non possono permettersi i tradizionali consulenti finanziari.

Con i robo-advisor, non sarai in grado di scegliere azioni o strategie. Il robo-advisor prende tutte le decisioni per te. Pertanto, se sei il tipo di persona che potrebbe non avere molti fondi da investire ma desidera maggiore autonomia nelle scelte di investimento, potresti voler passare a una piattaforma di trading online autonoma come Robinhood, E*Trade o TD Ameritrade — —Tutte queste società ora offrono la negoziazione gratuita della maggior parte delle azioni e degli ETF.

2. Tutti i robo-advisor sono diversi

Così come tutti i consulenti finanziari tradizionali sono diversi, lo sono anche i consulenti online. Nel mondo dei consulenti finanziari tradizionali, ci sono differenze nei loro campi professionali, metodi di remunerazione e tipi di clienti con cui lavorano. Lo stesso vale nel campo dei robo-advisor.

Per esempio, Capitale personale, Si considera un “servizio di gestione delle risorse digitali” piuttosto che un robo-advisor. Fornisce servizi online per i mercati di fascia più alta, con un portafoglio di investimenti dell’investitore target di $ 100.000 e oltre. D’altra parte, Acorns può iniziare con solo $ 5 e fornisce alcuni strumenti, come arrotondare il resto che hai acquistato per investire nel tuo portafoglio.

Alcuni robo-advisor consentono solo un ampio investimento nell’indice. Altri aggiungono sempre più portafogli di investimento socialmente responsabili ai clienti che sono consapevoli di questi problemi. Altri, come M1 Finance, consentono agli utenti di personalizzare il proprio portafoglio di investimenti.

3. Convenienza e accessibilità

Uno dei principali vantaggi dei consulenti online è la facilità di lavorare con loro e la facilità di accesso ai loro servizi. Questa generazione è molto abituata ad acquistare beni e servizi online, quindi perché non fornire consulenza finanziaria?

I consulenti online sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il che può attirare una vasta gamma di clienti. Poiché tutti sono occupati, questo livello di accessibilità può essere la motivazione per alcune persone a ottenere l’aiuto finanziario di cui hanno bisogno.

Allo stesso tempo, molti robo-advisor sono completamente automatizzati, con una partecipazione umana limitata. Sebbene alcune persone abbiano consulenti umani sul posto per effettuare chiamate e domande dei clienti, la maggior parte di questi consulenti non sta effettivamente effettuando ricerche sul tuo portafoglio o sulle tue scelte di investimento: tutto ciò è fatto da algoritmi. Invece, questi interlocutori umani controlleranno le tue emozioni e agiranno più come un coach o un terapeuta che come un consulente finanziario.

4. Comprendi il contenuto dietro il suggerimento

Solo a causa di uno Accesso ai consulenti online Prezzi ragionevoli non significano che le raccomandazioni siano buone. Chiunque desideri utilizzare un consulente online per fare prima i compiti e capire come generare consigli di investimento è responsabile.

La maggior parte dei robo-advisor utilizza un algoritmo o un altro quando formula raccomandazioni di investimento. Anche se potresti non essere un matematico o un esperto di investimenti, almeno fai domande e leggi i loro metodi di investimento per vedere se ha senso per te.La maggior parte dei robo-advisor segue una strategia di investimento basata su quanto segue Teoria del portafoglio moderna (MPT) In qualche forma, le strategie di investimento dei robo-advisor possono essere generalmente cercate sul loro sito web o da Autorità di regolamentazione del settore finanziario Disco. L’MPT è un metodo di ottimizzazione dei portafogli di investimento indicizzati che genera il rendimento atteso più elevato per una specifica quantità di rischio determinando la migliore combinazione di pesi delle classi di attività.

I consulenti finanziari possono aiutarti a gestire l’intera vita finanziaria e alcuni consulenti finanziari possono aiutarti con molti aspetti delle finanze e non funzioneranno al di fuori della gestione del portafoglio.

5. Deve essere “uno o l’altro”?

Sembra che con l’ingresso in campo di aziende come Schwab e Fidelity, alcuni degli aspetti migliori dei consulenti online non si sovrapporranno a lungo alle offerte di servizi dei consulenti fisici tradizionali. Per diversi anni, ne abbiamo visti alcuni attraverso i portali clienti online e altre funzionalità su molti siti Web di consulenza finanziaria.

In futuro, potremmo vedere alcune modifiche ai prodotti di consulenza online più tradizionali consulente finanziario Per attirare i giovani clienti. L’idea alla base di questo potrebbe essere che questi giovani investitori diventeranno clienti più eccezionali che hanno bisogno, vogliono e possono permettersi una consulenza completa più tradizionale.

Collaborare con i clienti online e da remoto presenta vantaggi anche per i consulenti finanziari tradizionali. Sebbene la creazione e la manutenzione del proprio sito Web comporti sicuramente dei costi, l’eliminazione della presenza fisica farà risparmiare sui costi ed è concepibile che ci saranno opportunità per raggiungere una gamma più ampia di potenziali clienti.

6. Cosa succede durante la volatilità del mercato?

Quando il mercato oscilla, alcuni investitori potrebbero essere preoccupati. Di conseguenza, hanno reagito in modo diverso, dal chiamare il proprio consulente finanziario per cambiare portafoglio al lasciare tutto da solo.

I Rob-advisor hanno svolto un buon lavoro come strumento di investimento a lungo termine, consentendo agli investitori di scegliere un portafoglio in base a una serie di obiettivi finanziari personalizzati e i professionisti degli investimenti possono riequilibrare il portafoglio tramite robo-advisor. Quando il mercato fluttua, il sentimento può essere alto. Tuttavia, i robo-advisor prendono decisioni disciplinate che non sono guidate dalle emozioni. Ad esempio, durante la volatilità del mercato nel 2020, i robo-advisor hanno perseverato in un mercato stressante. Secondo una ricerca dei consulenti finanziari Backend Benchmark, “molti robo-advisor con strategie o partecipazioni uniche hanno prestazioni migliori in termini di prestazioni al di sopra/al di sotto dei benchmark standardizzati”.

Per alcune persone, un consulente personale che può parlarti del mercato e delle tue opzioni può essere una scelta migliore per gli investitori nervosi che hanno bisogno di un approccio più personalizzato al loro portafoglio. Tuttavia, i robo-advisor sono preparati a funzionare bene durante la volatilità del mercato, ma gli investitori che necessitano di servizi personalizzati one-to-one potrebbero sentirsi meglio a lavorare con i consulenti umani.

Linea di fondo

Tutte le aziende sono interessate dal progresso tecnologico e dai cambiamenti generali e le aziende di servizi finanziari non fanno eccezione.e finanza consulente Molte cose che fanno si basano molto sulla tecnologia, quindi Evoluzione ai consulenti online Non sorprendente.

Un consulente online fa per te? Per molte persone, la risposta potrebbe essere “sì”, specialmente per gli investitori giovani e meno abbienti che potrebbero non essere serviti dal settore dei servizi finanziari.

Poiché i robo-advisor continuano a svilupparsi all’interno di grandi istituzioni finanziarie, possono continuare a fornire scelte migliori per investitori e consulenti finanziari esperti.

Domande frequenti sui consulenti finanziari online

Cosa fa un consulente finanziario?

I consulenti finanziari aiutano le persone a gestire le proprie finanze. Possono gestire portafogli di investimento per conto dei clienti, eseguire piani finanziari e aiutare i clienti a raggiungere obiettivi finanziari a lungo termine. I clienti spesso si incontrano regolarmente con i loro consulenti per discutere eventuali cambiamenti nei loro obiettivi finanziari, preoccupazioni sul mercato e stabilire eventuali nuovi obiettivi che si presentano. I consulenti finanziari possono essere broker, consulenti per gli investimenti o agenti assicurativi e rientrano anche nella categoria dei consulenti finanziari.

Qual è la differenza tra un consulente finanziario e un pianificatore finanziario

I consulenti finanziari sono pianificatori finanziari e i pianificatori finanziari certificati (CFP) sono tipi specifici di consulenti. I consulenti finanziari certificati di solito si concentrano su un obiettivo specifico, come il risparmio per la pensione o la liquidazione di un patrimonio.Una grande differenza tra i due è che il pianificatore finanziario registrato è tenuto a Standard di fiducia. Devono agire prima nel migliore interesse dei loro clienti e poi agire in conformità con la legge. I consulenti finanziari registrati possono essere soggetti a standard di fiducia, ma non tutti i consulenti finanziari (come i broker) devono anteporre il migliore interesse dei propri clienti ai propri interessi.

Quanto costa il consulente online?

Il costo dei robo advisor è inferiore a quello dei consulenti in presenza. Di solito applicano commissioni basse e i loro servizi sono spesso pubblicizzati come un modo conveniente per investire nel mercato. La maggior parte dei robo-advisor addebita una commissione. Gestisci il 25% del patrimonio totale.

Posso fidarmi di un consulente finanziario online?

Sì. I Robo-advisor stabiliscono più spesso contatti con istituzioni finanziarie rispettabili, come Charles Schwab, Betterment, TD Ameritrade, ecc.

Come trovo il miglior consulente finanziario?

Ci sono diversi modi per trovare un consulente finanziario. Avvia una ricerca online, chiedi ai tuoi colleghi o contatta l’Associazione Nazionale Consulenti Finanziari Personali. Inoltre, se hai un conto pensionistico correlato al tuo lavoro, potresti dover indagare sui loro servizi.

La vera domanda da porsi è: “Come trovo il consulente finanziario più adatto a me?” Se si desidera adottare un approccio a basso costo e senza interferenze al proprio investimento, un robo-advisor può essere una buona scelta. Se hai milioni di dollari in attività e una situazione finanziaria complicata, potresti voler attenerti ai tradizionali consulenti finanziari faccia a faccia per aiutarti a gestire i tuoi fondi e investimenti.