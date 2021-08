Un ETF con tripla leva è una buona idea?

La leva ha vantaggi e svantaggi.Può amplificare il rendimento, ma può anche amplificare la perdita e trarne vantaggio Leva Una decisione di investimento rischiosa. Esistono altri modi per ottenere la leva finanziaria, ma il rischio non è così elevato come quello dei metodi di prestito tradizionali.Al fine di massimizzare i rendimenti e aumentare l’esposizione a varie parti del mercato, gli investitori possono prendere in considerazione l’utilizzo di Fondo quotato in borsa (ETF) mira a restituire da due a tre volte il rendimento dell’investimento sottostante.

Punti chiave La leva finanziaria è l’uso di fondi presi in prestito per investire, il cui scopo è espandere i rendimenti dei titoli.

L’uso della leva finanziaria è rischioso, perché non solo il rendimento può essere amplificato, ma anche la perdita può essere amplificata.

Un modo meno rischioso per utilizzare la leva finanziaria è investire in fondi negoziati in borsa con leva finanziaria (ETF).

Gli ETF con leva si comportano in modo simile ai normali ETF in quanto investono in benchmark o settori, ma utilizzano strategie di leva per aumentare i rendimenti.

Direxion è uno dei gestori di investimenti più popolari che offre ETF con leva.

Che cos’è la leva?

La leva finanziaria si riferisce all’uso di fondi presi in prestito come mezzo per ottenere maggiori rendimenti dagli investimenti.Gli investitori possono sfruttare vari prodotti finanziari, come ad esempio Opzioni, futures, insieme a Conto a margineQuando gli investitori non hanno fondi sufficienti per acquistare attività da soli, prenderanno in prestito per finanziare questi acquisti.La speranza è Ritorno sull’investimento (ROI) sarà maggiore del costo del prestito.

La leva finanziaria può amplificare guadagni e perdite, quindi è considerata una strategia di capitale di rischio e può essere utilizzata solo da professionisti. Per gli altri investitori, uno dei modi meno rischiosi per ottenere rendimenti con leva finanziaria, gli Exchange Traded Fund (ETF) con leva finanziaria sono uno dei metodi migliori.

Tre volte l’aumento/riduzione della finanza

Direxion Daily Financial Bull 3X Azioni ETF (FAS) Mira a tornare tre volte Russell 1000 Indice giornaliero.Russell 1000 è un indice ponderato per il capitale per i fornitori di servizi finanziari, che va da capitale Banche, come Wells Fargo Bank (Centro finanziario mondiale) E Goldman Sachs (GS), fornitori di assicurazioni, come Aflac (Lega di rugby) E Allstate (Tutti).

Al 30 giugno 2021, il tasso di rendimento quinquennale di FAS era del 34,68%, mentre il tasso di rendimento del Russell 1000 per lo stesso periodo era del 18,75%.

Come funziona?

L’ETF FAS investe il proprio patrimonio in posizioni lunghe in singoli titoli che compongono il Russell 1000.Il fondo investe anche in strumenti finanziari che forniscono un’esposizione con e senza leva a Russell 1000 indice, Pertanto, ha creato la possibilità di triplicare il rendimento dell’indice sottostante.

Si prega di notare che la performance quinquennale di un ETF non è pari a tre volte la performance dell’indice. Come sottolineato nel prospetto, a causa del “ribilanciamento giornaliero e dei rendimenti giornalieri composti nel tempo, i rendimenti del fondo in un giorno saranno il risultato della somma dei rendimenti giornalieri durante il periodo, che è probabile che sia diverso dal rendimento dell’indice del 300% nel corso del stesso periodo.”

Posso giocare un ruolo avverso?

L’altra faccia della medaglia offre agli investitori Scorri verso il basso Direxion Daily Financial Bear 3X Azioni ETF (Lui è così). Il Fondo FAZ mira a ripagare il reciproco di Russell 1000 creando posizioni corte anziché detenere posizioni lunghe in azioni, come la sorella FAS ETF favorevole al rialzo.

Se sei interessato ad esplorare gli ETF con leva ma non sei soddisfatto della leva 3 volte, molti ETF forniscono piccole quantità di leva, come 1,5 volte o 2 volte.

Il rendimento quinquennale di FAZ è del -55,16%, mentre il rendimento di Russell 1000 è del 18,75%.

Altre opzioni 3x

Gli ETF che forniscono triple up (mercato rialzista) e triple down (mercato ribassista) possono essere utilizzati anche come fondi specifici del settore. Questi includono le azioni Direxion Daily Technology Bull 3X (Tek), Direxion Daily Technology assume azioni 3X (Centro di scambio tecnologico), Direxion Daily Energy Bull 3X stock (ERX), e le azioni Direxion Daily Energy Bear 3X (Eli).

Direxion non è l’unico fornitore di ETF con leva finanziaria, ma uno dei fornitori più popolari. ProShares e MicroSectors forniscono altri ETF con leva.

Linea di fondo

Dato volatilità Questo è inerente al mercato finanziario.Solo gli investitori che hanno il tempo di prestare attenzione a questi strumenti di investimento dovrebbero considerare di allocare una piccola parte del loro investimento a un ETF con 3x leveraged. Se sei dalla parte giusta della tendenza del mercato, il potenziale al rialzo sembra una crescita esplosiva; tuttavia, tieni presente il rendimento negativo composto dall’altra parte.

Qual è il più grande ETF con leva finanziaria? Al 20 agosto 2021, il più grande ETF con leva finanziaria è l’ETF ProShares UltraPro QQQ, con un patrimonio di circa 13,8 miliardi di dollari.È un ETF con leva 3 volte.

Quali sono alcuni dei migliori ETF con leva finanziaria? Alcuni degli ETF con leva finanziaria più popolari includono ProShares Ultra S&P 500, ProShares UltraPro S&P 500, Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares e ProShares Ultra 7-10 anni di titoli di stato.