Un giorno nella vita di un auditor

Se ti piace l’idea di controllare e certificare le prestazioni finanziarie dell’azienda per vivere, una carriera di audit potrebbe essere la scelta giusta per te. Per aiutarvi a prendere una decisione, abbiamo chiesto ai tre revisori di parlare di come sarebbe per loro una tipica giornata di lavoro.

Punti chiave Durante la stagione delle tasse da gennaio ad aprile, le giornate lavorative dei revisori dei conti sono diventate folli.

Questo lavoro di solito richiede la collaborazione con diverse aziende, riunioni tra i dipartimenti interni o entrambi.

Se ti piace la revisione ma vuoi essere diverso nel tuo lavoro, puoi prendere in considerazione una carriera come contabile pubblico certificato.

Quella che segue è una giornata tipo per i revisori dei conti dei responsabili della revisione contabile, dei contabili senior e dei responsabili della revisione interna.

Responsabile audit

Eric, il responsabile dell’audit, lavora per una società di contabilità e consulenza regionale. L’azienda fornisce servizi di contabilità e revisione contabile a clienti negli Stati Uniti e il fatturato annuo dei suoi clienti varia da centinaia di migliaia di dollari a oltre 100 milioni di dollari.

Eric è il responsabile dell’audit dell’azienda Hedge Fund Pratica, quindi la maggior parte dei suoi oltre 30 clienti sono hedge fund e altro società di investimentoEric ha precedentemente lavorato come capo della revisione contabile in altre due grandi società di contabilità, specializzandosi nella revisione contabile di società non profit e sanitarie.

Eric arriva in ufficio verso le 9:00 per iniziare la giornata rivedendo le e-mail e organizzando le sue priorità in base alle scadenze normative e del cliente. Dopo aver comunicato con il cliente per ottenere qualsiasi altra informazione di cui ha bisogno, esegue una procedura di audit. Delega determinati compiti ai dipendenti per garantire un’esecuzione efficiente del lavoro.

Gli hedge fund devono essere verificati per conformarsi alle normative della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e di altre agenzie e per soddisfare gli investitori.La relazione di revisione ha fornito un parere che il fondo Bilancio d’esercizio Presentazione equa in tutti i principali aspetti.

Eric ha imparato Valutazione Finanziare gli investimenti e testarlo.Ha anche controllato le spese Gestore di hedge fund Addebita una commissione ai suoi investitori e confronta l’importo con l’importo descritto nei documenti del FMI.

Eric partecipa alle riunioni dei clienti per discutere di audit e lavoro fiscale, eventi del settore e novità Principi contabili Relativo al settore degli hedge fund, in particolare relativo al cliente. Il cliente aggiorna Eric ei suoi colleghi sulla performance dell’hedge fund e su altre questioni commerciali.

Eric partecipa anche alle riunioni del personale interno per comprendere lo stato del lavoro e discutere le priorità dei clienti. Si incontra con manager e partner per semplificare i processi interni e la documentazione generale e per garantire che i loro audit siano efficienti, efficaci e completati in tempo.

Ci sono anche frequenti chiamate in conferenza con potenziali clienti di hedge fund.La discussione si è incentrata sulla struttura del fondo e Strategia di trading, E quali servizi sta cercando il gestore del fondo. Eric ha fornito le biografie dell’azienda e dei partner e manager che saranno impegnati nel lavoro. Hanno anche discusso vari aspetti dell’audit e dei prezzi negoziati.

Eric non ha problemi con la vacanza perché notificherà e comunicherà completamente il suo stato di lavoro ai suoi colleghi in modo che possano aiutare i suoi clienti mentre è via. Anche quando è via, Eric di solito controlla la posta elettronica e la segreteria. In bassa stagione lavora circa 45 ore a settimana, ma da metà gennaio ad aprile lavora di solito più di 11 ore al giorno e nei fine settimana.

Durante i periodi di maggiore affluenza, la maggior parte del lavoro si sovrappone ai requisiti fiscali, come la produzione di hedge fund. Programma K-1 Per i suoi investitori. Eric non prepara dichiarazioni dei redditi, ma lavora a stretto contatto con le autorità fiscali.

A Eric piace particolarmente avere l’opportunità di lavorare con più aziende contemporaneamente e avere una comprensione completa di ciò che stanno facendo. Ha detto che ogni giorno accadono cose nuove e interessanti.

ragioniere senior

Lindsey è un Certified Public Accountant (CPA) e lavora per una società di contabilità, consulenza e servizi fiscali. Lindsey ha iniziato come stagista e ha lavorato come impiegata a tempo pieno dopo la laurea. Due anni dopo, è stata promossa a contabile senior nel dipartimento di hedge fund dell’azienda.

La sua azienda lavora con oltre 1.000 hedge fund, fondi di private equity e altre entità di fondi, oltre a quasi 100 broker-dealer al servizio di banche di investimento e società di brokeraggio al dettaglio.

Se ti piace l’auditing ma non sei sicuro di dedicare il tuo tempo all’auditing, la professione CPA offre una certa varietà.Oltre alla revisione degli hedge fund, Lindsey fornisce anche Commercialista fiscale, Servizi di contabilità e fondi.

La prima cosa che Lindsey fa dopo essere entrata in ufficio è controllare la posta elettronica e la segreteria. In qualità di dipendente senior, di solito è il contatto principale del cliente, quindi quando riceve la richiesta di un cliente, deciderà se può gestirla da sola, se affidarla o se cercare la guida di un manager o di un partner.

Ha anche risposto alle domande poste dai dipendenti che ha supervisionato e ha soddisfatto i requisiti dei manager e dei partner con cui ha lavorato.

Lindsey trascorre la maggior parte del suo tempo a rivedere il lavoro preparato dai dipendenti, come le procedure di verifica degli audit, i rendiconti finanziari, le dichiarazioni dei redditi e vari elementi di contabilità. Mentre si preparava per il lavoro di cui sopra, si è anche presa del tempo per rispondere a qualsiasi domanda sollevata dai dipendenti.

Invia il lavoro recensito al suo responsabile per un’altra revisione e aiuta a completare la verifica o la dichiarazione dei redditi e a consegnarla al cliente. Quando hanno altre domande o elementi che necessitano di chiarimenti, funge anche da collegamento tra il suo team e il cliente.

Una volta alla settimana, Lindsey assiste il team di gestione dei fondi della sua azienda per fornire servizi agli investitori. Controlla gli assegni due volte al mese e supervisiona le attività di liquidazione di fine mese per i clienti la cui azienda esegue la contabilità di back-end e crea finanziamenti per lei. I rendiconti finanziari vengono utilizzati per la preparazione del budget mensile e l’archiviazione normativa.

Questi rendiconti finanziari vengono verificati una volta all’anno e Lindsey è il contatto principale del revisore, fornendo i rendiconti finanziari o le risposte di cui hanno bisogno. Lindsey di solito conduce circa 15 audit e 30 dichiarazioni dei redditi ogni anno. Ha detto che la diversità rende le cose interessanti e che ogni cliente ha problemi e sfide diversi.

Durante la stagione delle tasse, Lindsey di solito lavora dalle 7:30 del mattino alle 10:00 della sera e il sabato trascorre circa cinque ore in ufficio. Per il resto dell’anno, ha lavorato dalle 7:30 del mattino alle 4:30 del pomeriggio, il che le ha dato una vita personale.

La bassa stagione è un buon momento per prendersi una vacanza e Lindsay ha otto settimane di ferie pagate ogni anno. Lindsey ha detto che i suoi colleghi di audit senior possono dedicare dall’80% al 90% del loro tempo all’auditing, ma lei dedica solo circa un terzo del loro tempo agli audit.

Le sue attività di audit si concentrano sulla verifica dell’esistenza e della valutazione dei titoli detenuti dai clienti di hedge fund. Ha anche testato le attività di capitale degli investitori e le operazioni con parti correlate, come le commissioni di gestione e la distribuzione delle prestazioni pagate ai soci accomandatari. Confronta la percentuale addebitata a ciascun investitore con la percentuale specificata nel contratto del fondo per garantirne l’accuratezza.

Per i clienti di hedge fund registrati presso la SEC, prepara i rendiconti finanziari certificati che questi fondi devono presentare alla SEC entro 120 giorni dalla fine dell’anno. Questi clienti utilizzano anche i loro rendiconti finanziari certificati per riferire agli investitori esistenti e informare potenziali nuovi investitori.

Responsabile dell’audit interno

Daniel, il responsabile della revisione interna, ha lavorato come revisore o consulente negli ultimi otto anni e ha ricoperto varie posizioni che vanno da assistente a manager.Attualmente lavora presso una grande distribuzione Audizione internaDaniel aiuta i clienti a prepararsi per la revisione annuale da parte del revisore esterno.

Il lavoro dei revisori interni richiede solitamente la collaborazione con altri dipartimenti e diversi livelli di alti dirigenti e dirigenti esecutivi.

I revisori interni sono anche più capaci dei revisori esterni per condurre valutazioni operative al di fuori della finanza. Daniel è arrivato in ufficio alle 8:00 del mattino, controllando la posta vocale e la posta elettronica per la prima ora. Dalle 9:00 alle 10:00 ha incontrato il direttore dell’audit per discutere i progetti e le novità del dipartimento. Ha iniziato ad approfondire il suo progetto alle ore 10:00, che di solito prevede incontri con persone di vari reparti per collaborare alla risoluzione di problemi e rischi riscontrati dalla direzione o dai suoi dipartimenti.

In una giornata tipo, i suoi progetti possono includere miglioramento dei processi, identificazione e test del controllo interno, revisioni di policy e procedure, piani di audit, assistenza per audit esterni, revisione di documenti di lavoro, conteggi di inventario, audit IT e, in rari casi, indagini sulle frodi.

Daniel passa molto tempo a condurre audit e revisioni operative per verificare come funzionano le cose e i rischi coinvolti nelle operazioni. Questi audit richiedono un mese o più e il risultato finale è un rapporto di audit, che contiene raccomandazioni da considerare per la direzione.

Questo lavoro di solito richiede molta collaborazione con vari dipartimenti e diversi livelli di personale dirigente senior ed esecutivo. Dopo un’ora di pausa pranzo, Daniel ha trascorso due ore a partecipare a una riunione simile a quella mattutina.

Quindi, dalle 15:00 alle 17:00, Daniel ha digerito e registrato le informazioni raccolte durante l’incontro. Usa le sue competenze di Microsoft Office per dedicare molto tempo all’elaborazione dei processi, all’analisi avanzata dei dati e alla scrittura di report. Dalle 17:00 alle 18:30, impacchetta tutti i progetti aperti e si prepara per il giorno successivo.

In riunioni settimanali della durata di mezz’ora o due ore, informa il vicepresidente e il direttore dell’azienda dei progetti di audit, del loro stato e di eventuali problemi, rischi o nuovi progetti. Partecipa due volte alla settimana alle riunioni del Comitato di controllo delle modifiche relative ai cambiamenti di sistema e di processo nel controllo generale della tecnologia dell’informazione dell’azienda (come l’accesso degli utenti, la sicurezza e le operazioni).

Daniel ha spiegato che tutte le modifiche apportate a programmi, sistemi o procedure devono essere registrate, testate e approvate da un comitato di pari per ridurre i rischi associati alle conseguenze indesiderate delle modifiche. Le possibili modifiche possono includere modifiche al codice, aggiornamenti hardware e software, implementazione di nuovi sistemi e modifiche a criteri e procedure.

Ogni trimestre, prepara presentazioni per aggiornare lo stato della direzione esecutiva degli audit di controllo delle modifiche, che richiede la verifica delle attività di sviluppo e test, il controllo delle approvazioni necessarie durante tutto il processo e le revisioni post-implementazione per garantire che tutte le politiche e le procedure di gestione delle modifiche siano state ha ottenuto la Conformità Una volta all’anno, collabora con revisori esterni per condurre audit annuali della sua azienda. Assiste nell’identificazione dei rischi e nello sviluppo di piani di audit.

A Daniel piace di più la sua capacità di risolvere i problemi sul lavoro. Ha affermato che l’identificazione dei rischi specifici della sua azienda e delle sue diverse aree operative richiede un’eccellente collaborazione e capacità analitiche. Lavora in media 50 ore a settimana e afferma che la cultura della sua azienda è frenetica e ad alte prestazioni. Essendo un dipendente relativamente nuovo, ha 2,5 settimane di ferie.