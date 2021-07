Un grave attacco ransomware contro i fornitori di tecnologia statunitensi costringe i negozi svedesi a chiudere Reuters

“In diverse situazioni geopolitiche, potrebbero essere gli attori del governo ad attaccarci in questo modo per chiudere la società e creare il caos”, ha affermato.

In una dichiarazione sabato scorso, l’FBI ha affermato che stava coordinando le indagini con la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency degli Stati Uniti.

STOCCOLMA (Reuters)-Sabato, uno dei più grandi attacchi ransomware della storia si è diffuso a livello globale, costringendo la catena di supermercati svedese Coop a chiudere tutti i suoi 800 negozi perché non può far funzionare i registratori di cassa.

