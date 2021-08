Un nuovo paradigma per i beni di proprietà intellettuale? Da Cointelegraph

Greg Gerstein È partner di Lando & Anastasi LLP, uno studio legale di proprietà intellettuale di Boston. Greg lavora con clienti di tutte le dimensioni per sfruttare le loro risorse intellettuali attraverso lo sviluppo e la gestione di portafogli di brevetti strategici principalmente nei settori chimico e dei materiali, tecnologia informatica e software, prodotti di consumo, elettronica e ingegneria meccanica e industriale. Ha richiesto brevetti nazionali ed esteri in un’ampia gamma di campi tecnici, dal trattamento delle acque alla fisica dello stato solido. Lo studio legale di proprietà intellettuale di Greg si concentra su brevetti, processi di revisione post-concessione e consulenza strategica. Greg è un membro attivo del Boston MIT Club, del Boston Cornell Club, della Boston Bar Association e della Boston Patent Law Association.

Gettoni insostituibiliO NFT, è un record digitale della proprietà delle risorse. I tipi di risorse più comunemente associati agli NFT sono risorse digitali, come meme, GIF o opere d’arte come personaggi o attributi di giochi. Tuttavia, gli asset rappresentati dalle NFT possono essere digitali, tangibili, tangibili o immateriali. Esempi di tipi di asset che sono stati trasferiti o utilizzati NFT per registrare la loro proprietà includono cimeli sportivi, diritti musicali, opere d’arte e beni immobili. Anche i beni di proprietà intellettuale, in particolare il trasferimento della proprietà e della titolarità dei brevetti, possono essere registrati e trasferiti come NFT.

