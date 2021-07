Un pasticcio: l’inflazione debole spinge le banche centrali globali a resettare Reuters

2/2 © Reuters. Foto d’archivio: 31 luglio 2013, un’aquila sulla facciata del Federal Reserve Building a Washington. REUTERS/Jonathan Ernst



2/2

Howard Schneider e Lycra Woodrow

Washington (Reuters)-I banchieri centrali credono fermamente che le decisioni che prendono su quanto denaro creano e quanti tassi di interesse applicano determineranno il tasso di inflazione, almeno per un periodo di tempo moderato.

Per più di un decennio, nonostante l’iniezione di trilioni di dollari nella più grande economia mondiale attraverso programmi di allentamento quantitativo e tassi di interesse estremamente bassi, l’inflazione è rimasta debole, indebolendo questa convinzione.

Ciò ha spinto le principali banche centrali a riesaminare le loro operazioni commerciali.Giovedì, la Banca centrale europea, insieme alla Federal Reserve e alla Bank of Japan, ha cercato un reset ambizioso per riprendere il controllo.

Illustrazione: problema dell’inflazione mondiale-https://graphics.reuters.com/CENBANKS-INFLATION/TARGET/jznvnymbxpl/chart.png

Il nuovo quadro della Banca centrale europea tiene conto dell’occasionale “periodo di transizione” in cui l’inflazione supera il suo obiettivo ufficiale del 2%, al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo nel tempo, che è lontano dall’impegno più chiaro assunto dalla Banca centrale americana passo dell’anno scorso. Periodi di alta inflazione per compensare periodi in cui i prezzi sono troppo deboli.

Ma la loro diagnosi congiunta dipinge un quadro altrettanto inquietante che i paesi sviluppati sembrano essere coinvolti in una crescita economica lenta, bassa produttività, invecchiamento della popolazione e debole inflazione a lungo termine che può essere difficile da far crescere.

“L’economia dell’Eurozona e l’economia globale hanno subito profondi cambiamenti strutturali”, ha affermato la Banca centrale europea quando ha annunciato il suo nuovo quadro, facendo eco al linguaggio usato dai funzionari della Fed quando hanno annunciato la loro nuova strategia lo scorso anno. “La crescita tendenziale al ribasso può essere correlata alla crescita più lenta della produttività e ai fattori demografici, e l’impatto della crisi finanziaria globale ha depresso il tasso di interesse reale di equilibrio”.

A sua volta, ciò consente alla Banca centrale europea di ridurre lo spazio per l’uso unico della politica dei tassi di interesse per aiutare a rilanciare l’attività economica e la costringe, come la Fed, ad adottare altre misure più frequentemente quando le condizioni economiche sono deboli, come l’acquisto obbligazioni.

La Banca del Giappone era su questa strada all’inizio di questo secolo.

Gli obiettivi delle nuove strategie inflazionistiche americane ed europee, così come gli obiettivi infruttuosi attuati finora in Giappone, sono gli stessi: rendere il ritmo degli aumenti dei prezzi sufficientemente elevato in modo che anche i tassi di interesse aggiustati per l’inflazione possano aumentare ed essere utilizzati dai banca centrale Lo spazio per i tassi di interesse per tagliare la spesa è il loro principale strumento politico in tempi di stress.

Ricerca della media

Il concetto di utilizzo della media dell’inflazione si è sviluppato lentamente. Le tre principali banche centrali hanno inizialmente adottato un semplice obiettivo di inflazione del 2% e credo che la loro comprensione delle dinamiche inflazionistiche sia sufficiente per raggiungere e mantenere questo livello.

loro non.

Nel corso del tempo, si sono resi conto che tra tecnologia, globalizzazione, demografia e altri fattori, l’inflazione diventava difficile da compromettere. La cosa più problematica è che continuare a “fallire” un obiettivo ben noto può ripristinare le aspettative del pubblico che l’inflazione rimarrà debole.

La ricerca degli attuali ed ex funzionari della Fed aumenta il rischio. Hanno scoperto che quando il tasso di interesse di equilibrio è basso e la banca centrale è ripetutamente costretta a ridurre il tasso di riferimento vicino allo zero, le aspettative di inflazione diminuiranno per sempre e questo risultato distruttivo consoliderà i prezzi deboli, i salari e la crescita nella norma. .

Le prime ricerche accademiche del vicepresidente della Fed Richard Clarida (Richard Clarida) hanno affermato i vantaggi di un semplice sistema di targeting per l’inflazione. Nel gennaio di quest’anno, ha fornito un’introduzione dettagliata al presidente della Fed di New York John Williams (John Williams) e ad altri. la ricerca di follow-up conclude che quando si prevede che i tassi di interesse continuino a scendere a zero, sono necessarie misure più aggressive.

In un discorso all’Hoover Institution della Stanford University, Clarida ha affermato che i tassi di interesse prossimi allo zero “spesso determinano aspettative di inflazione. In ogni ciclo economico, le aspettative di inflazione saranno ancorate al di sotto del livello target”. “Potrebbe innescare il rischio di una spirale discendente dell’inflazione effettiva e attesa osservata in alcune altre grandi economie”.

“Trasformazione storica”

La nuova politica della Fed è stata attuata per più di 10 mesi. La sua esperienza mostra le sfide che la Banca centrale europea deve ora affrontare.

La pandemia di coronavirus e la successiva riapertura economica hanno complicato le prospettive di inflazione, i colli di bottiglia dell’offerta hanno fatto aumentare i prezzi più del previsto, forse più a lungo del previsto, e le contrazioni del lavoro hanno iniziato a far salire i salari dei lavoratori.

Ciò ha portato ad alcune nuove voci da falco all’interno della Fed e ha suggerito che la Fed accelererà gli aumenti dei tassi di interesse nonostante la sua promessa di mantenere l’inflazione al di sopra dell’obiettivo “per un periodo di tempo”.

Poiché la Fed non ha ancora dimostrato nella pratica il suo nuovo disegno, il mercato obbligazionario ne ha preso atto.

Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è lungi dall’aspettarsi un’inflazione e una crescita più elevate, ma è in calo: giovedì ha toccato l’1,25%, il livello più basso da metà febbraio, ed è sceso di quasi mezzo punto percentuale da metà maggio.

Come la Federal Reserve, la Banca centrale europea deve tradurre la sua nuova strategia in una politica efficace.

Il capo economista europeo di Capital Economics Andrew Kenningham ha scritto che la nuova strategia segna un “cambiamento storico per la Banca centrale europea”, riconoscendo che l’inflazione potrebbe dover superare il 2% a un certo punto. Ma questo “non consentirà alla Banca centrale europea di liberarsi facilmente dalle catene della bassa inflazione”.