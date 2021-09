Un produttore cinese di robot per la riabilitazione supportato da Saudi Aramco punta sulla promozione globale

SHANGHAI – Uno sviluppatore cinese di robot per la terapia fisica ha ottenuto il sostegno di Saudi Aramco, un voto di fiducia nelle sue prospettive di crescita da parte di una delle più grandi aziende del mondo.

Fourier Intelligence ha ricevuto decine di milioni di dollari dal fondo Aramco Ventures Prosperity7 Ventures in un round di finanziamento a luglio.

L’azienda cinese spera di approfondire i suoi legami con l’Arabia Saudita e aprire opportunità per parte della sua espansione internazionale, come la creazione di un centro di riabilitazione congiunto lì.

Fourier è una start-up medica fondata nel 2015. I suoi robot sono progettati per aiutare le persone a ritrovare la mobilità dopo un ictus o un grave infortunio e utilizzano l’intelligenza artificiale per trattamenti più efficaci.

Secondo l’azienda, i suoi prodotti sono stati lanciati in più di 1.000 istituzioni mediche e case di cura in tutto il paese. Esporta anche in circa 30 mercati, tra cui paesi europei, Stati Uniti e Australia.

Si prevede che il mercato cinese della riabilitazione fisica aumenterà per servire l’invecchiamento della popolazione. KPMG prevede che entro il 2025 aumenterà di oltre sei volte in dieci anni, raggiungendo 220,7 miliardi di RMB (34,2 miliardi di dollari). Si prevede che questa crescita aumenterà l’onere per un numero limitato di esperti del settore, creando opportunità per robot come Fourier.

Le vendite dell’azienda sono quasi raddoppiate lo scorso anno a circa 300 milioni di yuan.

Questi robot hanno un prezzo fino a centinaia di migliaia di yuan: “Quasi tutti i nostri clienti sono istituzioni mediche e altre aziende”, ha affermato il CEO Alex Gu. “Ma in futuro, vogliamo abbassare i prezzi e consentire alle persone di acquistare”.

