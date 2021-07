Una carta di credito Best Buy può aiutarti a creare credito?

È un mutuo O il tuo futuro prestito auto? Se è così, ci sono alcune cose che dovresti sapere prima di provare a trasformare i tuoi sogni in realtà. Comprare una casa o un’auto è un’enorme responsabilità finanziaria, che richiede molto tempo, disciplina e denaro. La maggior parte di noi non ha abbastanza denaro per acquistare per intero, il che significa che dobbiamo richiedere un prestito alla banca per finanziare l’acquisto.Per qualificarti, hai bisogno di una buona creditoMa cosa faresti se sei appena agli inizi o incontri una brutta situazione? Punteggio di creditoCi sono diversi modi per aiutarti a costruire credito o tornare in carreggiata. Un modo è richiedere le carte di credito del negozio, come quelle fornite da Best Buy. Scopri di più sul tuo punteggio di credito e su come la carta Best Buy può aiutarti a raggiungere la redditività.

Conosci il tuo punteggio di credito

il tuo punteggio FICO Aiuta i finanziatori a decidere se fornirti credito. rappresentante FICOICO Isacco giustoIl punteggio è un numero di tre cifre, derivato dal tuo rapporto di credito dalle tre principali agenzie di segnalazione del credito (Equifax, Experian e Trans Union).

Questo punteggio FICO Viene calcolato utilizzando cinque diversi fattori, ognuno dei quali ha un proprio peso in base all’importanza:

Cronologia pagamenti: 35%

Arretrati: 30%

Lunghezza della storia creditizia: 15%

Nuovo credito: 10%

Portafoglio crediti: 10%

In sostanza, più di due terzi del punteggio di credito totale si basa sulla tua capacità di pagare il saldo in tempo e per intero. Il resto del punteggio di credito esamina informazioni come la lunghezza della tua storia creditizia e la frequenza con cui apri nuove linee di credito.

Ricorda: i punteggi FICO sono punteggi di credito, ma non tutti i punteggi di credito sono punteggi FICO. Come vengono calcolati, come vengono utilizzati e da chi sono le differenze tra i due. Circa il 90% prestatore Usa i punteggi FICO per prendere decisioni sul credito.

Punti chiave Best Buy offre due diverse opzioni di carte di credito: carte di credito in negozio e Best Buy Visa, che possono essere utilizzate ovunque sia accettata Visa.

Entrambe le carte offrono ai consumatori premi che possono essere utilizzati per futuri acquisti Best Buy.

I titolari di carta Best Buy possono inoltre usufruire di finanziamenti flessibili per determinati acquisti.

Pagare puntualmente la tua carta di credito Best Buy può migliorare la tua storia creditizia.

Conservare la carta di credito

Probabilmente sai che quasi tutti i negozi al dettaglio, non importa quanto grandi o piccoli, ne hanno uno carta di creditoDopotutto, quasi tutti i cassieri che incontri ti chiederanno se vuoi richiedere la loro carta. La maggior parte di queste carte di credito sono finanziate attraverso diverse banche o società finanziarie. Alcuni dei più famosi sono i prodotti offerti tramite Target, Amazon, Wal-Mart, Costco, le serie Gap (Gap, Banana Republic e Old Navy) e Best Buy.Ottenere l’approvazione per una carta da molti rivenditori può essere abbastanza facile, soprattutto perché applicazione Si può fare online o direttamente alla cassa. Questo perché questi istituti di credito hanno restrizioni più rilassate rispetto alle tradizionali società di carte di credito.

La maggior parte dei negozi non ha carte di credito tassa annuale E di solito ha una linea di credito molto facile da gestire, quindi spero che non spenderai troppo.Se sei un cliente abituale del rivenditore, ad esempio di Best Buy, puoi anche guadagnare punti o altro ricompensaBest Buy offre due diverse opzioni di carta di credito: My Best Buy Credit Card e Best Buy Visa.

Le carte di credito Best Buy possono essere utilizzate solo da Best Buy. Se sei titolare di una carta Elite plus, puoi ottenere un bonus del 5% e un altro 1%.Diventa anche tu flessibile Finanziamento Se vuoi fare un acquisto più grande e avere una linea di credito adeguata, puoi scegliere. D’altra parte, le carte Visa possono essere utilizzate anche ovunque sia accettata Visa. Non solo puoi ottenere gli stessi vantaggi delle carte di credito in negozio, ma puoi anche ottenere premi del 3% di benzina, 2% di premi per la ristorazione e 1% di altri premi per lo shopping. I premi possono essere utilizzati per futuri acquisti Best Buy.

Ma proprio come qualsiasi altra carta negozio, c’è un problema. Aspettati di pagare interessi sulla carta di credito superiori alla media.Questo Tasso d’interesse annuale L’acquisto regolare di due carte (APR) è del 25,24% e il pagamento in ritardo viene addebitato $ 40. La carta Visa addebita una commissione del 27,99% Anticipo in contanti Aggiungi $ 10 o il 5% dell’anticipo in contanti, a seconda di quale sia maggiore.

Le carte di credito al dettaglio come quelle offerte da Best Buy tendono ad avere tassi di interesse più elevati: se tendi a mantenere un saldo, questo è un fattore importante da considerare.

Come può aiutare una carta di credito Best Buy

Se utilizzi una carta di credito Best Buy ma paghi il saldo entro i termini del contratto, il tuo punteggio di credito potrebbe migliorare. Il pagamento tempestivo di qualsiasi saldo di credito in sospeso può aiutarti a stabilire una buona storia creditizia ed evitare di pagare interessi non necessari e commissioni di ritardo.

Questo Finanziamento Le offerte di Best Buy per determinati acquisti significano che potresti non dover pagare gli interessi, a condizione che tu paghi l’intero saldo dell’acquisto in tempo. Ciò potrebbe comportare un punteggio di credito più elevato perché mostra al prestatore che puoi utilizzare la carta in modo responsabile e che sei in grado di pagare il denaro preso in prestito.