Una casa da 200 milioni di dollari: il suo vero costo

Qual è il costo effettivo di una casa da 200 milioni di dollari?

Nell’ottobre 2019, il finanziere Gary Winnick è stato messo in vendita a Casa Encantada, la casa di Bel-Air, per $ 225 milioni.La proprietà di 40.000 piedi quadrati è stata costruita negli anni ’30 sopra il Bel-Air Country Club. La residenza ha vinto due volte il titolo di residenza più costosa quotata pubblicamente negli Stati Uniti.

Ti sei mai chiesto come sarebbe vivere in una casa del valore di 200 milioni di dollari? Ovviamente è costoso. Il prezzo di vendita è una cosa, ma ci sono più costi da considerare.

L’ipoteca mensile per tali proprietà può superare i 900.000 USD, di cui più di 115 milioni di USD vengono utilizzati per gli interessi durante la durata del prestito.

Tasse, assicurazioni e il costo del pagamento degli stipendi degli addetti alla manutenzione e degli addetti alle pulizie potrebbero significare una spesa aggiuntiva di 14 milioni di dollari ogni anno.

Casa Encantada è stata costruita negli anni ’30 dall’architetto James E. Dolen, a cui piace l’architettura tradizionale georgiana che combina Art Deco e stili moderni.Secondo il Los Angeles Times, la villa fu completata nel 1937 a un costo 35 milioni di dollari Con i soldi di oggi. Conrad Hilton, l’albergatore, acquistò la proprietà per 225.000 dollari nel 1950. Quando morì nel 1979, il magnate dei media Rupert Murdoch pagò 1.240. Comprai questa proprietà al prezzo di diecimila dollari, che era il prezzo più alto pagato dagli Stati Uniti per un casa in quel momento.

Di seguito alcune cifre per l’acquisto di una casa del valore di 200 miliardi di dollari oggi.

Mutuo

Forse alcune delle persone più ricche del mondo non hanno bisogno di finanziare acquisti di case da record, ma cosa succede se lo fanno? Supponiamo che tu abbia pagato un acconto del 20% per una casa del valore di $ 200 milioni.Se ottieni un tasso d’interesse 30 anni 4% Mutuo a tasso fisso, Come sarà il pagamento mensile? Secondo il calcolatore di mutui di Zillow, dopo un acconto di 20 milioni di dollari, la rata mensile sarà di 914,480 dollari. Questo è circa 12 volte lo stipendio medio annuo nazionale! Questo enorme mutuo ha portato anche a più di $ 116 milioni di interessi durante il periodo del mutuo.

Assicurazione

Sebbene il proprietario medio di una casa negli Stati Uniti paghi 1.213 dollari all’anno, secondo il leader assicurativo Progressive, la casa da 200 milioni di dollari di Bel-Air richiederà una polizza assicurativa più elevata. Esattamente quanto costerà è un po’ complicato. La valutazione dei costi dell’assicurazione abitativa dipende da molti fattori, non solo da fattori legati al valore di sostituzione della casa stessa.Una parte della tariffa assicurativa si basa sul valore della casa e sull’importo dell’assicurazione Franchigia, e il tipo di assicurazione che desideri (ad esempio, assicurazione contro inondazioni, incendi o terremoti).

Molte compagnie di assicurazione sono riluttanti ad assicurare una casa come Casa Encantada perché è un rischio enorme per un’azienda.Alcune compagnie assicurative specializzate si occupano di case di alto valore o di celebrità, ma sicuramente non sembreranno acquistare l’assicurazione Per una comune comunità. Il premio sarà sicuramente molto più alto!

imposta

Questo imposta patrimoniale Secondo i dati di Smartasset.com, il tasso di interesse di Bel-Air è di circa lo 0,72%. A questo ritmo, per una casa del valore di 200 milioni di dollari USA, l’imposta annuale sulla proprietà è di circa 1.440.000 dollari USA. Si tratta di un importo considerevole che può essere utilizzato per coprire le altre spese annuali, come mutui, assicurazioni e spese di manutenzione. Ci sono stati infatti casi in passato in cui i proprietari di case di lusso hanno dovuto vendere le loro case perché non sarebbero più in grado di permettersi le tasse sulla proprietà una volta che si fossero verificate difficoltà finanziarie.

Manutenzione

I costi di manutenzione per una casa da 200 milioni di dollari sono enormi. L’importo minimo consigliato riservato per le spese di manutenzione della casa è l’1% del prezzo di acquisto della tua casa. In una casa del valore di 200 milioni di dollari USA, sono solo 2 milioni di dollari USA! Se si considera che la casa ha un’area edificabile di 25.000 piedi quadrati, c’è molto spazio per la manutenzione. Hai anche bisogno di un team di personale stipendiato per gestire la pulizia, le riparazioni degli edifici, la manutenzione della piscina e i terreni.

Considerazioni speciali per le case di lusso

Considerando che hai un costo annuo stimato di 200 milioni di dollari, potresti dover pagare circa 14 milioni di dollari di mutui, tasse, assicurazioni e spese di manutenzione ogni anno. Sembra che tu stia vivendo una vita del genere, ma possedere una casa del genere è più di un semplice anticipo.

Avere soldi per comprare una casa è solo l’inizio. Anche se la casa viene ripagata, devi comunque pagare l’assicurazione, le tasse di proprietà e le spese di manutenzione della casa, e possedere una casa di queste dimensioni e valore è più di una semplice paghetta. Ci sono anche mobili, devi riempire tutti gli spazi vuoti.Se questi numeri non ti spaventano, l’Hampton House di Beyoncé e Jay-Z vende per $ 16 milioniSecondo HGTV, il prezzo è molto più moderato.