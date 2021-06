Una guida completa al finanziamento degli investimenti immobiliari

Ci sono tanti motivi per investire immobiliareQuando le azioni precipitano, può proteggersi dalle fluttuazioni del mercato e anche possedere azioni ha molti vantaggi Investimenti immobiliari.

Diventare un proprietario può essere un modo intelligente per generare un reddito stabile Reddito passivo Flusso, ma richiede una certa quantità di denaro per iniziare. Quando non si dispone di molti capitali, ottenere un prestito immobiliare di investimento può essere l’unico modo per concludere una transazione.

I tre tipi di prestiti che possono essere utilizzati per gli investimenti immobiliari sono i prestiti bancari tradizionali, i prestiti in valuta forte e i prestiti per la casa.

Finanziamento di investimenti immobiliari Può assumere molte forme e il mutuatario deve essere in grado di soddisfare determinati criteri. La scelta del tipo di prestito sbagliato può influire sul successo dell’investimento, quindi è importante comprendere i requisiti di ciascun prestito e come funzionano le varie alternative prima di contattare l’istituto di credito.

Punti chiave Ci sono diversi modi per finanziare un investimento immobiliare, incluso l’utilizzo del patrimonio netto della tua casa personale.

Se non si dispone di contanti per pagare l’acconto, è possibile utilizzare i fondi del regalo, ma è necessario registrare il denaro del regalo.

Acquistare una proprietà e ristrutturarla per rivenderla a scopo di lucro si chiama ribaltamento nella terminologia immobiliare.

I prestiti in valuta forte, come finanziamenti a breve termine, di solito hanno un periodo di ammortamento più breve rispetto ai prestiti ipotecari tradizionali.

Le banche non forniscono prestiti in valuta forte, solo mutui ipotecari tradizionali.

Opzione n. 1: prestito bancario tradizionale

Se possiedi già una casa come residenza principale, potresti avere familiarità con il finanziamento tradizionale.I mutui ipotecari tradizionali soddisfano le linee guida stabilite da Fannie Mae o Freddie Mac, a differenza di Amministrazione federale degli alloggi, VA o USDA, che non sono supportati dal governo federale.

con Finanziamento convenzionale, Il tipico acconto previsto è del 20% del prezzo di acquisto della casa, ma per gli investimenti immobiliari, il creditore potrebbe aver bisogno del 30% dei fondi come acconto.

Per i prestiti tradizionali, il tuo punteggio di credito personale e la tua storia creditizia determinano la tua capacità di essere approvato e il tasso di interesse applicabile a un mutuo. Il prestatore esamina anche il reddito e il patrimonio del mutuatario. Ovviamente, i mutuatari devono essere in grado di dimostrare di potersi permettere mutui esistenti e prestiti mensili per investimenti immobiliari.

Il reddito da locazione futuro non è incluso Rapporto debito/reddito Calcoli, e la maggior parte dei finanziatori vuole che i mutuatari mettano da parte almeno sei mesi di contanti per pagare gli obblighi del mutuo.

Opzione n. 2: prestiti fissi e rollover

Essere un padrone di casa va bene, ma ci sono anche dei grattacapi. Per alcuni investitori, Flip Una casa è un’opzione più attraente perché consente loro di realizzare un profitto una tantum quando la casa viene venduta, piuttosto che aspettare i controlli dell’affitto ogni mese.

Un prestito fix-and-flip è un prestito a breve termine che consente al mutuatario di completare la ristrutturazione in modo che la casa possa essere rimessa sul mercato il prima possibile.I prestiti fissi e rollover sono essenzialmente are Prestito in valuta forte, Il che significa che il prestito è garantito dalla proprietà stessa. Gli istituti di hard prestito sono specializzati nella fornitura di tali prestiti, ma anche alcune piattaforme di crowdfunding immobiliare forniscono tali prestiti.

Il vantaggio di utilizzare un prestito in valuta forte per finanziare un rinnovo della casa è che può essere più facile qualificarsi rispetto a un prestito tradizionale. Sebbene il creditore considererà ancora fattori come il credito e il reddito, la preoccupazione principale è la redditività della proprietà.

Il valore di riparazione stimato (ARV) della casa viene utilizzato per misurare Puoi rimborsare il prestito?Puoi anche ottenere i fondi del prestito entro pochi giorni, invece di aspettare settimane o mesi per la chiusura dei mutui tradizionali.

Il più grande svantaggio dell’utilizzo di prestiti fissi e rollover è che non sarà economico. Il tasso di interesse su questo tipo di prestito può arrivare fino al 18%, a seconda del prestatore, e il tempo di rimborso potrebbe essere breve. Non è raro che i prestiti in valuta forte abbiano una scadenza inferiore a un anno. Commissione di origineation Rispetto al finanziamento tradizionale, anche i costi di chiusura possono essere più elevati, il che può indebolire i rendimenti.

Opzione n. 3: utilizzare l’equità domestica

Usa la tua equità domestica, sia attraverso prestiti di equità domestica, ElicotteroOppure il rifinanziamento in contanti è il terzo modo per ottenere immobili da investimento in locazione a lungo termine o per finanziare posti vacanti. Nella maggior parte dei casi, è possibile prendere in prestito fino all’80% del valore netto della casa per l’acquisto di una seconda casa.

Ci sono pro e contro nell’utilizzo del capitale per finanziare investimenti immobiliari, a seconda del tipo di prestito che si sceglie. Ad esempio, con HELOC, puoi prendere in prestito capitale come garanzia proprio come con una carta di credito e il rimborso mensile di solito paga solo interessi.Tuttavia, il rapporto è solitamente variabile, il che significa che se Tasso di interesse preferenziale Varietà.

Il tasso di interesse per il rifinanziamento in contanti è fisso, ma potrebbe allungare la vita Mutuo esistenteUna durata del prestito più lunga può significare pagare più interessi per la residenza principale. Questo deve essere valutato rispetto al rendimento atteso degli investimenti immobiliari.

Linea di fondo

Investimenti immobiliari in affitto Oppure affrontare un progetto di ristrutturazione della casa è un’avventura rischiosa, ma offrono un grande potenziale di ricompense. Se sai dove reperire capitali per sfruttare le opportunità di investimento, non sarà necessariamente un ostacolo. Quando si confrontano diverse opzioni di prestito, tenere a mente quali sono i costi a breve e lungo termine e in che modo ciò influisce sui profitti dell’investimento.