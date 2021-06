Una nuova ricerca rileva che il potere di Internet della Cina è almeno dieci anni indietro rispetto agli Stati Uniti.

Secondo un nuovo studio, il vantaggio della Cina come potenza cibernetica viene indebolito dalla scarsa sicurezza e dall’analisi dell’intelligence debole.Lo studio prevede che Pechino non sarà in grado di eguagliare le capacità informatiche degli Stati Uniti per almeno un decennio.

Lo studio pubblicato lunedì dall’International Institute for Strategic Studies si presenta come una serie di attività di hacking che evidenziano la crescente minaccia Spionaggio informatico Da paesi ostili.

Nel dicembre dello scorso anno, i funzionari statunitensi hanno scoperto che l’agenzia di intelligence straniera russa SVR ha dirottato il software SolarWinds per infiltrarsi negli obiettivi del governo a Washington, tra cui il Dipartimento del Commercio e il Dipartimento del Tesoro. Tre mesi dopo, il software di posta elettronica di Microsoft è stato violato da hacker sospettati di essere supportati dal governo cinese per indagare su ONG e gruppi di esperti americani.

I ricercatori dell’IISS classificano i paesi in base a una serie di capacità di rete, dalla forza dell’economia digitale e la maturità delle funzioni di intelligence e sicurezza al grado di integrazione delle strutture di rete e delle operazioni militari.

Come la Russia, la Cina ha esperienza in operazioni informatiche offensive: spionaggio online, furto di proprietà intellettuale e falsa propaganda contro gli Stati Uniti e i suoi alleati. Ma secondo IISS, rispetto ai loro concorrenti, entrambi i paesi sono ostacolati da una sicurezza informatica relativamente libera.

Pertanto, solo gli Stati Uniti sono classificati dai think tank come la “massima” potenza cibernetica, con Cina, Russia, Regno Unito, Australia, Canada, Francia e Israele al secondo posto. Il terzo livello comprende India, Indonesia, Giappone, Malesia, Corea del Nord, Iran e Vietnam.

Greg Austin, esperto di cyber, spazio e conflitti futuri presso l’IISS, ha affermato che i resoconti dei media si concentrano solo sugli aspetti positivi del progresso digitale della Cina, come il suo desiderio di diventare un leader globale nell’intelligenza artificiale, che ha portato a “esagerate ” Viste della sua forza di rete. “Sotto ogni aspetto, lo sviluppo delle capacità di sicurezza informatica della Cina è peggiore che in molti altri paesi”, ha affermato.

Secondo il rapporto, l’attenzione di Pechino sulla “sicurezza dei contenuti” – limitando le informazioni politicamente distruttive sull’Internet nazionale – potrebbe aver indebolito la sua attenzione sulle reti fisiche che trasmettono queste informazioni. L’IISS ha anche affermato che l’analisi della cyber intelligence della Cina “non è così matura” come gli alleati di intelligence della Five Eyes Alliance (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda) perché è ideologicamente guidata e “aumentata da …. Gli obiettivi politici dei dirigenti del Partito Comunista”.

Austin ha affermato che l’era dell’informazione sta rimodellando le dinamiche globali, quindi le potenze tradizionali come l’India e il Giappone stanno iniziando a restare indietro rispetto agli operatori di rete di terzo livello, mentre paesi più piccoli come Israele e Australia hanno costruito competenze di rete all’avanguardia e li hanno spinti verso il secondo livello..

Rispettati

Secondo IISS, ciò che distingue gli Stati Uniti nel primo scaglione è la sua impareggiabile base industriale digitale, l’esperienza nella crittografia e la capacità di eseguire attacchi informatici “complessi e chirurgici” sugli avversari. A differenza di rivali come Cina e Russia, gli Stati Uniti beneficiano anche di strette alleanze con altre potenze informatiche, compresi i suoi partner nella Five Eyes Alliance.

Tuttavia, gli Stati Uniti e i suoi alleati sono sempre più a rischio di attacchi ransomware, come quelli Gasdotto coloniale con Servizi sanitari in Irlanda Iniziati il ​​mese scorso da hacker criminali russi, questi hacker non sono sotto il comando dello stato, ma le loro attività sono chiaramente tollerate dalle autorità.

Robert Hannigan, ex direttore dell’agenzia di intelligence britannica GCHQ e attuale direttore senior della società di sicurezza informatica BlueVoyant, ha affermato di essere d’accordo con molte delle conclusioni dell’IISS, ma ha messo in dubbio la misura in cui Pechino e Mosca saranno ostacolate da deboli difese informatiche.

Hannigan ha dichiarato: “Sebbene Russia e Cina non siano effettivamente così sviluppate nella sicurezza informatica, il loro bisogno di sicurezza informatica non è così urgente rispetto alle economie occidentali aperte. “Questa minaccia non è simmetrica: le economie occidentali. Il corpo è assediato dai criminali informatici. gruppi con sede in Russia che sono tollerati o consentiti da essa, non è vero il contrario”.

Ha aggiunto che sebbene la Russia sappia che l’Occidente non prenderà di mira indiscriminatamente le infrastrutture civili critiche in modo distruttivo, le istituzioni russe sono “qualificate per agire in modo avventato”. “Questo a sua volta richiede che l’Occidente migliori la sicurezza informatica”, ha affermato.