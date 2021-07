Una settimana vergognosa per gli orsi obbligazionari

Verso la fine di gennaio, UBS (UBS) Chiedi La domanda più importante per il mercato globale è: “Gli orsi obbligazionari si svegliano dal letargo, ma è troppo presto?”

Ibernazione potrebbe non essere la parola corretta. La forte domanda e il calo dei tassi di interesse di riferimento significano che i rendimenti dei titoli di stato statunitensi, che sono il centro del mercato, sono in costante calo da quasi 40 anni. Pertanto, piuttosto che svegliarsi da un pisolino invernale, è meglio dire che si tratta di un non morto risorto.

In ogni caso, circa sei mesi dopo, gli investitori sembrano pensare che sia davvero troppo presto. La grande volatilità delle obbligazioni nel 2021 è scioccante: il rendimento dei titoli di stato statunitensi a 10 anni di riferimento è salito all’1,77% alla fine di marzo, rispetto al primo trimestre Il più scuro Quattro anni per il mercato. Tuttavia, questa settimana c’è stata un’improvvisa riflessione e il rendimento è sceso all’1,25%, che era ancora molto più alto del punto di partenza di quest’anno, ma c’è stato un grave calo.

Vale la pena rivisitare alcune delle origini e dei momenti chiave dello shock obbligazionario.

La loro sicurezza e stabilità significano che i titoli di stato amano il dolore (tra le altre cose). Pertanto, quando le notizie sul lancio del vaccino alla fine dello scorso anno hanno avvolto per la prima volta le allettanti prospettive di tornare alla vita normale dopo la pandemia, le hanno trascinate verso il basso.

Tuttavia, il vero colpo arriva dallo spettro dell’inflazione, che è la vera kryptonite sul mercato perché erode il tasso di rendimento fisso delle obbligazioni. I Democratici sono riusciti a controllare il Senato degli Stati Uniti dopo la vittoria in Georgia all’inizio di gennaio, che ha acceso le aspettative di un eccesso di spesa fiscale. La forte crescita sostenuta, il sostegno finanziario sostenuto e la cecità della Fed alle crescenti pressioni sui prezzi hanno formato una saggezza forte e riconosciuta.

“La storia di gennaio è una torta nel cielo, arcobaleni e polvere di fata”, ha affermato James Athey, gestore degli investimenti della società di gestione patrimoniale abrdn. Cambiato il nome inspiegabilmente Questa settimana da Aberdeen Standard Investments. (Per chi volesse saperlo, si pronuncia “Aberdeen”. Nemmeno io capisco.)

In questo contesto, l’instabilità dell’asta del Tesoro statunitense a sette anni a febbraio, di solito un evento monotono che piacerebbe solo ai puristi, alla fine ha innescato un forte calo. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni ha chiuso in rialzo di circa 0,14 punti percentuali nel corso della giornata, il che rappresenta un enorme cambiamento per gli standard del mercato solitamente tranquillo degli Stati Uniti.

Questo ricorda alle persone che, sebbene i titoli di stato statunitensi siano la pietra angolare del mercato globale e supportino i prezzi di quasi tutte le classi di attività più rischiose al mondo, stanno anche affrontando momenti di instabilità. Quando la Fed ritrae con più forza la sua generosità, questa linea di faglia può essere messa alla prova.

Persino Steven Major, capo della ricerca sui legami di HSBC e una delle voci più famose e ottimiste della strada, Dire A febbraio, stava “mangiando umili torte”. In quel periodo, Major ha aumentato le sue previsioni di fine anno per i rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni di 25 punti percentuali.

Tuttavia, come ha sottolineato Athey, gli investitori stanno ora riducendo alcune aspettative più generose sulla spesa fiscale. I tassi di inflazione sono aumentati bruscamente, ma gli investitori stanno diventando sempre più fiduciosi, la maggior parte dei quali sembra essere radicata negli inevitabili colli di bottiglia dell’economia in rapida evoluzione. Fondamentalmente, la Fed ha rafforzato il messaggio che l’atteggiamento più accomodante nei confronti degli aumenti dei prezzi nella ripresa post-crisi non significa che abbia completamente abbandonato il suo compito di mirare all’inflazione. I regolatori dei tassi di interesse affermano che l’aumento dei tassi di interesse ufficiali potrebbe essere precedente a quanto previsto in precedenza.

Di conseguenza, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di 0,19 punti percentuali al punto più basso della scorsa settimana, nonostante un leggero rimbalzo venerdì.

Il mistero qui è esattamente ciò che ha spinto le persone a tornare sul mercato obbligazionario. Alcune ipotetiche cause alla radice sono durate per diverse settimane, ma l’effetto è molto limitato.

Forse la spiegazione più popolare è il posizionamento: il consenso degli investitori è diventato così forte e Commercio deflazionistico Così popolare. Quando questa posizione ha iniziato a crollare, il conseguente aumento del prezzo delle obbligazioni ha scioccato gli investitori che erano ancora short. Questi tipi di spremitura possono rinforzarsi rapidamente.

Major ha insistito su un obiettivo di rendimento a 10 anni dell’1% prima della fine dell’anno, ma non era convinto. “Il posizionamento è una razionalizzazione a posteriori”, ha detto. “È un po’ in bancarotta intellettualmente.”

Ma ha suggerito che gli investitori dovrebbero riconsiderare i veri driver della domanda di titoli di stato, anche durante le emissioni su larga scala. “Puoi persino convertirli in contanti senza cambiare il prezzo. Questa è vera liquidità”, ha detto. “La tua casa può farlo? Puoi farlo con la crittografia?”

Allora, qual è il prossimo? Naturalmente, il mercato ha bisogno di due aspetti.UBS Wealth Management ha dichiarato questa settimana che si aspetta ancora che il rendimento di quest’anno raggiunga il 2%, e anche BlackRock Investment Research Institute ha affermato evitare Sulla base dei titoli di stato, i bassi rendimenti forniscono un piccolo cuscinetto per compensare gli shock in altre parti del portafoglio.

Major ritiene inoltre che il rimbalzo dei prezzi delle obbligazioni sia sostanzialmente terminato per il momento. Ma ha aggiunto: “Non saremo a breve, e non abbiamo cambiato la nostra previsione. Abbiamo ancora un anno e mezzo”.

