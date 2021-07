“Una sorta di lavaggio del cervello”: perché gli elettori di Trump si rifiutano di farsi vaccinare

Share it

Nel centro di Little Rock City, il coro ha risuonato nella stanza del Rock & Roll Piano Bar di Willy D, e un gruppo di amici ha tenuto una birra e ha cantato la canzone soul “Stand By Me” tra di loro.

Tuttavia, la capitale dell’Arkansas è tutt’altro che unita e ci sono seri disaccordi su come affrontare la rinascita del Covid-19. I casi sono in aumento, gli ospedali sono sovraffollati e i funzionari sanitari stanno cercando di convincere i residenti della città e dello stato a farsi vaccinare.

La velocità della vaccinazione in vari stati degli Stati Uniti è strettamente correlata alla politica: gli elettori repubblicani hanno meno probabilità di essere vaccinati rispetto ai democratici, così come sono meno disposti a indossare maschere o osservare il distanziamento sociale.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), circa il 35% delle persone in Arkansas sono vaccinate e solo due stati, Mississippi e Alabama, hanno tassi di vaccinazione più bassi. Al contrario, il 56% delle persone nello Stato di New York, il campo base democratico, è stato completamente vaccinato.

Questa è una grande sfida per i funzionari sanitari locali negli stati rossi perché stanno combattendo il virus ad alta diffusione. Variante delta del coronavirusSecondo le ultime stime dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, rappresenta attualmente l’83% dei casi del Paese.

L’agenzia di sanità pubblica ha dichiarato la scorsa settimana che gli Stati Uniti stanno vivendo un “Epidemie non vaccinate”Si ritiene che in luoghi con bassi tassi di vaccinazione come l’Arkansas, la percentuale di casi Delta sia ancora più elevata.

“Sono molto preoccupato per le prossime settimane e mesi”, ha detto Jennifer Dillaha, direttore della medicina immunologica presso il Dipartimento della Salute dell’Arkansas. “La variante Delta si sta diffondendo nel nostro Stato. Cresce esponenzialmente l’aumento dei casi. Cresce esponenzialmente il numero dei ricoveri”.

L’ondata di casi di coronavirus minaccia di sopraffare il sistema sanitario in Arkansas, che serve circa 3 milioni di persone. Più di 780 persone nello stato sono attualmente ricoverate in ospedale a causa di Covid e questo numero è raddoppiato nelle ultime due settimane.

Dilaha ha previsto: “Se continueremo a mantenere lo stesso tasso di ospedalizzazione, raddoppieremo il numero dei pazienti ricoverati entro l’inizio di agosto”. “Tratteremo 1.300 o più pazienti, che è quello che abbiamo ottenuto lo scorso inverno. Il livello più alto. “

Da Willy D’s, i clienti devono accettare che i loro bagagli vengano perquisiti e schiaffeggiati dalle guardie di sicurezza, ma nessuno controlla la loro temperatura corporea e nessuna maschera. Kevin Newman, un agente immobiliare di 31 anni che ha votato per Donald Trump nel novembre dello scorso anno, ha dichiarato di non essere stato vaccinato perché sospetta della gravità del virus.

“Se il Covid è davvero serio, dobbiamo pagare il vaccino”, ha detto Newman. “Tutto il resto è costoso, perché dovrei darlo via gratis? Questo è sospetto.”

Al Rock & Roll Piano Bar di Willy D, i clienti devono accettare la perquisizione e il controllo dei bagagli da parte della guardia di sicurezza, ma nessuno controlla la loro temperatura corporea e niente maschere © Nikou Asgari/FT



Opinioni simili abbondano sui social network come Facebook.La società è stata accusata dal presidente Joe Biden di “uccidere” la scorsa settimana e di aver permesso che la disinformazione sui vaccini si diffondesse in modo incontrollabile.

I funzionari sanitari in Arkansas stanno cercando di raggiungere più persone fornendo vaccini nei centri commerciali e nelle chiese, mentre emettono incentivi come permessi di caccia e pesca gratuiti. Ma finora, i loro sforzi non hanno avuto quasi alcun ruolo.

Al Riverside Summer Festival tenutosi sabato a North Little Rock, la bancarella ha fornito cibo e giocattoli gratuiti, nonché il vaccino contro il Covid. Tuttavia, nel giro di un’ora, solo quattro persone hanno accettato l’offerta del colpo.

“Tutti quelli che riceviamo ora sono importanti”, ha affermato Barbara McDonald, un’infermiera dell’Università dell’Arkansas Medical Sciences (UAMS) che gestisce il sito Web pop-up. “Molto è paura. Se non lo capiscono, allora non lo vogliono. Quindi l’istruzione è molto importante”.

Sabato, a un festival a North Little Rock, la bancarella ha fornito cibo, giocattoli e vaccini gratuiti, ma solo quattro persone hanno ricevuto l’iniezione entro un’ora ©Nikou Asgari/FT



Una certa riluttanza è ideologica, basata sulla convinzione che essere promossi a vaccinare imporrà libertà civili a una persona. Altri temono che dopo aver letto teorie incredibili online, il colpo rappresenterà un grave rischio per la loro salute.

Steven Shaw, un elettore di Trump di 58 anni, ha affermato di aver letto online che il nuovo vaccino contro il coronavirus può cambiare il DNA di una persona. “Questa è la mia comprensione. Per quanto ne so, questo non è un vero vaccino, quindi sono scettico al riguardo”.

Xiao ha anche criticato le navi da crociera per aver richiesto alle persone vaccinate e non vaccinate di occupare diverse aree della nave, paragonando le regole a una carneficina. “In termini di separazione, questo è lo stesso di quello che è successo agli ebrei nella Germania nazista”.

Dall’inizio della pandemia, McDonald ha lavorato dalle 60 alle 80 ore alla settimana nel suo ospedale a turni, osservando che molti dei suoi pazienti ora sono persone che si rifiutano di prendere le vaccinazioni. “Sono depresso dentro, ma non posso dimostrarlo. Ho solo bisogno di parlare con le persone ed educarle”.

Non tutti a Little Rock sono contrari alla vaccinazione. Doe’s Eat Place è una catena di ristoranti di campagna famosa per le sue bistecche e i tamales caldi, con foto sorridenti di clienti abituali, tra cui l’ex presidente degli Stati Uniti e governatore dell’Arkansas Bill Clinton. E il personale deve indossare le mascherine.

La popolarità di Clinton a Little Rock è diminuita drasticamente da quando ha lasciato l’incarico, ma per questo ristorante situato in una grande città repubblicana, le foto e le lettere dell’ex presidente sono orgogliose.

La cameriera di Doe, Suzie, ha detto che a Little Rock e in Arkansas, l’esitazione al vaccino è inseparabile dalla politica. “Questo è diventato un problema politico e ha ferito molte persone… Soprattutto le aree rurali sono molto conservatrici”.

Doe’s Eat Place richiede ai dipendenti di indossare maschere © Nikou Asgari/FT

Le pareti del Doe’s Eat Place sono decorate con foto di vecchi clienti, tra cui l’ex presidente Bill Clinton © Nikou Asgari/FT



Questo infortunio si sta traducendo in tassi di ospedalizzazione più elevati in tutto lo stato. Robert Hopkins, capo della medicina generale dell’UAMS, ha affermato che un giorno della scorsa settimana la struttura era “sovraffollata” e i pazienti sono stati costretti ad aspettare al pronto soccorso.

Hopkins, che è anche presidente del National Vaccine Advisory Committee, ha affermato che rispetto alle persone che sono state ricoverate in ospedale nelle prime fasi della pandemia, che avevano principalmente 60 o 70 anni, i pazienti ora tendono ad avere 40 anni.

Il deterioramento della situazione in Arkansas è stato replicato negli stati rossi di tutto il paese. Gli ospedali del vicino Missouri sono stati costretti a trasferire i pazienti in altre istituzioni e stanno cercando finanziamenti per più posti letto e personale.

Dillaha del Dipartimento della Salute dell’Arkansas ha dichiarato: “A parte la vaccinazione, non vedo nulla che possa invertire la situazione”. “Quindi, se non possiamo aumentare significativamente il tasso di vaccinazione, cadremo in un declino molto difficile. ”

Tuttavia, molti funzionari repubblicani non hanno incoraggiato le persone a vaccinarsi, ma hanno adottato un approccio diverso. Ad esempio, almeno otto stati con legislature e governatori repubblicani, incluso l’Arkansas, hanno vietato a scuole e università di richiedere vaccinazioni o fornire prove di vaccinazione.

Ad aprile, il governatore repubblicano dell’Arkansas Asa Hutchinson ha firmato un disegno di legge che vieta al governo di far rispettare i regolamenti sulle maschere e sui vaccini e sui passaporti dei vaccini, anche se sembra essere cambiato negli ultimi giorni. La scorsa settimana ha iniziato un tour in tutto lo stato per incoraggiare le persone ad accettare il colpo.

“È come se se ne pentisse”, ha detto Goldie Davis, un assistente dentale, del volto evidente di Hutchinson, aggiungendo che il suo amico di 34 anni è morto di COVID-19 venerdì. “Tutta la sua famiglia sono trumpisti. È davvero triste. Tutti coloro che non sono stati vaccinati sono sostenitori di Trump. È quasi una forma di lavaggio del cervello”.

L’infermiera dell’UAMS MacDonald spera che coloro che sono titubanti sui vaccini alla fine cambieranno idea. “Con il passare del tempo, sanno che qualcuno è stato vaccinato e scoprono che stanno bene, senza una coda lunga o qualcosa del genere, e poi saranno vaccinati”.

Ha aggiunto: “Basta pregare e sperare”.

Rapporto sui dati di Christine Zhang