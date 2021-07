“Una stagione degli incendi di un anno” affligge il paradiso della California

“Se ne sono andati”, ha detto Dell Lola, 63 anni, indicando le diverse terre intorno a lui. “Sono andati… sono andati.”

È stato circondato dai vicini fino a novembre 2018 quando un incendio ha divampato nella città di Paradise, nel nord della California. Ha ucciso 86 persone, molte delle quali sono rimaste intrappolate sulla strada mentre cercavano di fuggire.È stato l’incendio più mortale nella storia della California.

Le persone che ha detto Lola sono uscite sane, ma non torneranno. Come la maggior parte delle persone che hanno vissuto qui, si sono trasferite. “Non è solo qui”, ha detto Lola, guardando fuori dalla porta della sua nuova casa. “Ma è piccolo.”

Mentre parlava, si alzò un fumo denso, a meno di 20 miglia di distanza. Dal 13 luglio, l’incendio di Dixie infuria, bruciando 200.000 acri di terra. Fuori dalla vista, più di 3.000 vigili del fuoco stanno cercando di controllare la situazione.

Fortunatamente, sebbene finora sia iniziato quasi nello stesso luogo del devastante fuoco da campo del 2018, il tempo sta allontanando dal cielo le fiamme di quest’anno. Ma la vista e l’odore che ti riempivano il petto e sembravano attaccarsi alla tua pelle hanno riportato questa città ai suoi giorni più bui.

“Le persone sono molto, molto nervose”, ha detto Steve Crowder, il sindaco di Paradise, che ha perso casa e affari nel 2018. “Di notte, puoi andare quasi ovunque in paradiso e vedere la luce dalle montagne. Fa paura alle persone. In un certo senso, fa paura a me”.

Ha detto di aver trovato conforto parlando con Cal Fire, il dipartimento antincendio e forestale della California, che ha sviluppato un manuale dell’organizzazione di fama mondiale durante la stagione degli incendi continui per gestire gli incendi e comunicare con i funzionari locali e il pubblico.

Usando le lezioni apprese dal passato, quest’anno Cal Fire sta implementando un nuovo sistema di modellazione del comportamento del fuoco in grado di prevederne il percorso e combinare i dati sul carburante e sul tempo per aiutare il team a mettersi sul posto.

Nel novembre 2018, i vigili del fuoco hanno cercato di fermare la propagazione delle fiamme da una casa in fiamme a un complesso di appartamenti vicino mentre combattevano un falò a Paradise nel novembre 2018, © Justin Sullivan/Getty

Steve Crowder: “Di notte puoi andare quasi ovunque in paradiso e vedere la luce sulla montagna” ©Adam Beam/AP



Cal Fire ha coordinato il dispiegamento di basi militari simili al mercato nella vicina Chico, dove ora vivono molti ex residenti di Paradise. Più di 200 camion dei pompieri da tutto lo stato sono pronti a spegnere l’incendio di Dixie.

Si mettono in fila in anticipo: la “stagione degli incendi” della California, un termine sempre più ridondante, tradizionalmente si intensifica solo verso la fine dell’anno.

“Non esiste più un vero calendario”, ha detto il capitano Adam Johnson dei vigili del fuoco della California, che ha combattuto incendi simili per 15 anni. “La California è solo una stagione degli incendi che dura un anno. Per i vigili del fuoco, questo sta diventando sempre più difficile”.

L’incendio del 2018 è stato eclissato in scala: sebbene non fatale, in un incendio record nel 2020, 4 milioni di acri sono stati bruciati in tutto lo stato. L’area a sud dell’incendio, compresa San Francisco, è stata avvolta da un fumo rosso apocalittico per diversi giorni.

Quest’anno dovrebbe diventare un altro anno da record. Finora quest’anno, l’area di terra bruciata in California ha superato il livello dello stesso periodo del 2020.

Più a nord, gli incendi della pirateria in Oregon hanno inghiottito 400.000 acri di terra, causando il deterioramento della qualità dell’aria fino a New York.

Secondo i dati del National Interagency Fire Center, a partire da domenica sono stati bruciati 86 incendi, su un’area di oltre 1,4 milioni di acri.

Un esperto forestale ha affermato che sebbene il Paradiso sia ora teoricamente protetto in una certa misura – la portata dell’incendio nel 2018 ha ridotto la probabilità che incidenti simili si verifichino nei prossimi cinque anni, ha affermato un esperto forestale – un’altra tragedia è stata avvolta anche se alcune persone hanno represso la loro preoccupazione.

Nicki Jones, imprenditrice di lunga data e residente a Paradise, è dove un tempo sorgeva la sua casa ed è in fase di ricostruzione. In sottofondo, il fumo denso si alza dal fuoco Dixie. © Andri Tambunan/FT

Quando la comunità ha iniziato il suo processo di recupero, una veduta aerea delle case distrutte dal micidiale fuoco di campo, scattata tre mesi dopo l’incendio del 2018. © Justin Sullivan/Getty



“Non sono mai andata via mentalmente”, ha detto Nikki Jones, che è tornata in paradiso nel novembre 2020, e poco prima del secondo anniversario del falò, la sua casa sul pittoresco crinale della città è stata rapidamente ricostruita. “Quando ho detto che non sarei tornato indietro, non ho avuto un secondo”.

Jones possiede una gastronomia, un bar e un negozio di abbigliamento, tutti situati in uno dei pochi edifici commerciali sopravvissuti. Lei lo chiama un posto che fa sentire le persone “normali”.

“Ho 76 anni. Sono sano ed energico. Non posso preoccuparmene per tutta la vita. Beh, posso, ma scelgo di non farlo”.

Dopo il fuoco, la popolazione di Paradise è diminuita da quasi 30.000 a solo 1.500. Due anni e mezzo dopo, ora ci sono più di 6.000 persone e case abbastanza grandi da ospitare circa 5.000 residenti sono “in costruzione”, ha detto Claude.

Chi torna troverà che una città è meglio ricostruita. Ci sono progetti per Internet in fibra ottica, moderni sistemi di irrigazione e case costruite secondo gli ultimi standard di protezione antincendio.

Tuttavia, come molte persone, Claude era frustrato dai lenti progressi nella protezione dell’area fuori città, dove erano stati liberati pochi acri di terra. Anni di siccità e temperature più calde significano che il termine “scatola dell’esca” è usato per descrivere vaste aree della California. Ma Bill Stewart, un esperto di selvicoltura presso l’Università della California, Berkeley, ha affermato che il buon senso nel ripulire le aree ad alto rischio ha incontrato problemi burocratici e politici.

“Il governo statale e il servizio forestale hanno annunciato questi obiettivi molto ampi di riduzione del carburante”, ha affermato, “ma sono ancora lontani da questo obiettivo”.

Al Jen’s Place, un bar in paradiso, i clienti parlano di un diverso tipo di ricostruzione, più difficile da misurare. Todd Dilley, 52 anni, ha fatto una lista di amici che, come lui, hanno divorziato dopo l’incendio. Come altre persone le cui famiglie sono state notevolmente risparmiate, ha parlato della “colpa dei sopravvissuti” come pesante.

“Questa città ha un disturbo da stress post-traumatico”, ha detto.