Una vera minaccia per l’Impero Britannico

Al momento in cui scrivo, non so cosa significhi “gaslighting”. Non è un “banco”, “specchio”, “sigillato” o una boutique di gestione patrimoniale? -“Roccia Calce”. “Performance”, lo so, ma il mondo sembra non avere questa parola.Fino a cinque minuti fa, l’uso di questa parola stessa è diventato performance.

Questi non sono nemmeno entrati nel livello di Anthony Burgess della politica dell’identità nuove parole. Invece di “entrambi i lati”, perché è sempre un verbo? -Ma i conservatori difficilmente superano una o due frasi. Cosa aggiunge “segnale di virtù” a “santità”? A chi non piacciono i “fiocchi di neve” nelle mani di poeti come Longfellow?

La variazione del linguaggio è qualcosa che migliora la vita. Ma voglio sapere se l’inglese è mai stato così volatile come lo è ora. Se questi cambiamenti rimangono a livello di slang o sottocultura, saranno solo di interesse accademico. Al contrario, ciò che abbiamo si infiltra costantemente nel mainstream.

Ci sono alcuni giovani madrelingua inglesi che non riescono a tenere il passo.Per le persone che la imparano come seconda lingua, la portata degli errori è ancora maggiore

Uno dei suoi portatori è lo scoraggiante promotore noto come l’azienda, che non ha mai visto una moda sociale che non soccombe a una vita tranquilla. L’altro è il settore pubblico. Cerco “uguaglianza, diversità e inclusione” Pagina web del SSN, Uno dei più grandi datori di lavoro al mondo. In un certo senso, è alfabetizzato (attenzione alla “supremazia bianca”) ed è un glossario di “alleati”, “esperienze di vita” e altre necessità mediche.

Ci sono stati due argomenti contro questa assurdità. Uno è l’estetica. Il gergo vago colpirà le tue orecchie come il rumore bianco di un frigorifero che ronza. Un’altra obiezione di George Orwell è che è politicamente insidiosa. L’Unione Sovietica oi nazisti, i gesuiti o gli anticlericali, la perversione del linguaggio è il trucco del tiranno.

Vorrei sollevare una terza domanda, più strategica. In quanto lingua universale del mondo, l’inglese ha una sola minaccia: non è il mandarino. Non è nemmeno il potenziale (sovrastimato) della tecnologia di traduzione. Ecco perché la lingua stessa è caduta nel non senso.

Supponiamo che tu sia uno studente inglese di livello intermedio il cui obiettivo è la fluidità. Stai cercando di padroneggiare il verbo “centrato”. Qualche anno fa, concentrarsi era fare qualcosa di calmo durante i periodi di stress: cucinare è un passatempo concentrato. Sebbene questa definizione sia nuova, si è evoluta ancora una volta in qualcosa come “eccessiva promozione”. Se attribuisco i diritti civili a Lyndon Johnson, allora metto l’uomo bianco nella storia dei neri. Puoi trovare l’uso del termine nei giornali che si dice abbiano documenti.

I problemi iniziano quando il linguaggio perde significato invece di eleganza

Tieni presente che entrambi questi significati non sono coerenti con il significato nel libro di testo, ovvero centrare significa spostare l’oggetto al centro dello spazio fisico. Ad un certo punto, questa ambiguità non è più una prova di un linguaggio morbido e strutturato. Diventa un segno inutilizzabile.

Nel suo libro sull’inglese, Kingsley Amis ha identificato due nemici della lingua. “Burks” disse rudemente e onestamente. Nelle loro mani o in bocca, l’inglese morirebbe di impurità come il tardo latino. Al contrario, i “Wankers” sono molto preziosi. Fanno morire di purezza l’inglese, proprio come il latino medievale.

Quello che stiamo affrontando ora, i nostri compatrioti, è un misto. Immagina il disprezzo di uno sciocco per la tradizione e la passione senza sorriso di un masturbatore. (Mescolerò questi soprannomi, ma il risultato è coerente con una grande professione di lettura FT.)

Brutti cambiamenti, posso sopportare. Se “chiami” qualcosa e lo “giri intorno” a qualcuno, sembri uno sciocco, ma il tuo significato è abbastanza chiaro. “Responsabile dell’energia che porti” un profilo di appuntamenti così falso non è troppo dannoso. I guai iniziano quando il linguaggio perde significato piuttosto che eleganza.

Quel momento sta arrivando. Ero solito pensare che fosse una benedizione che l’inglese non avesse mai avuto la sua Accademia francese, e ci sono alcune persone tipo VS Naipaul al suo formidabile timone. Voglio saperlo adesso. Una scioltezza non francese ha permesso a questa lingua di conquistare il mondo, sì. Ma così è la sua chiarezza.

