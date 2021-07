Una vittoria a sorpresa di una nuova eredità che ha sconfitto la “Vedova Nera” Reuters

Al quarto posto c’è il sequel di “Fast and Furious” di Universal Pictures, “F9”, nel suo quarto fine settimana di entrate di 7,6 milioni di dollari USA, portando il botteghino nazionale a 154 milioni di dollari USA. Un altro gioco universale “Boss Baby: Family Business” si è classificato tra i primi cinque, generando $ 4,7 milioni di entrate durante il fine settimana. In totale, il sequel animato di “Boss Baby” nel 2017 ha guadagnato 44 milioni di dollari quando è uscito nelle sale ed è stato anche trasmesso sul nascente servizio di streaming Peacock.

L’inizio di “Space Jam 2” è stato migliore del previsto. I campioni dello scorso fine settimana Disney e “Black Widow” della Marvel si sono classificati al secondo posto al botteghino con $ 25 milioni. I critici hanno respinto “Slam Dunk in Space: New Legacy” (il botteghino medio di Rotten Tomatoes era del 31%), ma il pubblico sembrava accettare il film e gli ha assegnato un CinemaScore “A-“. “Space Jam 2” viene mostrato in 3.965 cinema in Nord America e gli abbonati possono essere addebitati gratuitamente su HBO Max.

Los Angeles (Variety.com)-Tune Squad ha dominato le classifiche degli stadi e dei botteghini questo fine settimana. Con una vittoria inaspettata, “Space Slam Dunk: New Legacy” di LeBron James e il team di Looney Animation ha debuttato per la prima volta, con un incasso al botteghino di 31,6 milioni di dollari USA.

