Un’azienda agricola esclusiva porta i legislatori a promuovere investimenti in biocarburanti e crediti d’imposta nel nuovo disegno di legge Reuters

“Il modo in cui guardiamo ai biocarburanti è che ora è possibile ridurre le nostre emissioni di carbonio, non in 10 anni, non nel 2050, ma ora”, ha affermato Bustos.

“Investire nei nostri sistemi per veicoli elettrici è necessario e vantaggioso, ma i combustibili liquidi non scompariranno dall’oggi al domani”, ha detto Bustos a Reuters. Ha riconosciuto il suo sostegno al mercato dei biocarburanti, ma non ha condiviso alcun dettaglio di fatturazione.

I veicoli elettrici sono la chiave per Biden per promuovere negli Stati Uniti il ​​raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. I gruppi ambientalisti possono credere che gli investimenti nei biocarburanti siano contrari a questi obiettivi.

Un’altra priorità per Biden è promuovere lo sviluppo dei veicoli elettrici. Il “Programma di lavoro negli Stati Uniti” che ha lanciato a marzo includeva $ 174 miliardi per pagare le stazioni di ricarica.

L’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti sta valutando un’esenzione generale a livello nazionale per esentare le raffinerie statunitensi da determinati obblighi. Ciò ridurrà il numero di raffinerie di combustibili rinnovabili che dovranno essere miscelate in futuro e fisserà un tetto massimo per i crediti di conformità.

La debole maggioranza alla Camera e al Senato incoraggerà i legislatori democratici a lottare per i progetti per animali domestici e le esigenze regionali in cambio del sostegno a importanti piani di spesa. Gli assistenti del Congresso e i funzionari della Casa Bianca hanno avvertito che queste aree e interessi speciali possono espandere le bollette di spesa e complicare gli sforzi per far avanzare il voto di parte.

Stanno anche cercando un credito d’imposta di $ 200 per veicolo per le case automobilistiche che producono auto “flex-fuel” che possono utilizzare quasi tutte le miscele di benzina o etanolo.

I legislatori prevedono di cercare 2 miliardi di dollari in finanziamenti per pagare nuove pompe di carburante e altre infrastrutture per fornire miscele di biocarburanti più elevate, come etanolo e biodiesel. Chiedono un credito d’imposta di 5 centesimi al gallone per le stazioni di servizio che forniscono la cosiddetta E15, una benzina contenente il 15% di etanolo.

L’industria dei biocarburanti, tra cui Archer Daniels Midland (NYSE:) e Renewable Energy Group (NASDAQ:), è sotto pressione poiché il governo sta valutando la possibilità di tagliare le autorizzazioni per i biocarburanti per aiutare le raffinerie statunitensi a far fronte all’aumento dei costi delle normative.

I membri del Congresso degli stati rurali introdurranno leggi nelle prossime settimane per cercare fondi federali per aggiungere più pompe ibride ad alto contenuto di biocarburanti nelle stazioni di vendita al dettaglio e fornire crediti d’imposta per le case automobilistiche che mettono più veicoli “flex-fuel” sulla strada.

(Reuters)-Due fonti che hanno familiarità con il piano hanno affermato che miliardi di dollari in investimenti federali e crediti d’imposta faranno parte di due proposte di legge che i legislatori democratici presenteranno al Congresso degli Stati Uniti per stimolare la domanda di biocarburanti negli Stati Uniti.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.