Un’azienda costruita su un unico prodotto

Prima divisione

Scegli un’azienda che funziona bene e probabilmente puoi nominare da 2 a 20 prodotti o reparti diversi che è responsabile della creazione. Questo perché, all’aumentare del reddito d’impresa e della stabilità, c’è sempre la tentazione di espandersi in nuovi mercati di prodotti.

Tuttavia, alcuni marchi fanno un buon lavoro attenendosi a ciò che sanno fare meglio, lasciando ad altri il desiderio di lanciare nuove linee di prodotti. Queste sei aziende portano la ripetizione a un livello completamente nuovo, fornendo affidabilità e qualità attraverso un unico concetto di prodotto.

Coccodrillo

Questi zoccoli in schiuma un po’ brutti ma super comodi sono stati popolari da quando sono stati rilasciati per la prima volta al pubblico. Dal 2002 (ad aprile 2021), le scarpe Crocs hanno venduto più di 720 milioni di paia e il colosso delle calzature non accenna a fermarsi. Con un’ampia varietà di zoccoli di base tra cui scegliere (bambini, donne, uomini, sport, vestiti e stili da spiaggia, per citarne alcuni), il cielo è davvero il limite di questo business.

sculacciate

Nella battaglia senza fine del sollevamento, le donne fanno molto affidamento su abbigliamento di alta qualità per aiutarle a mostrare il loro meglio. Spanx di Sara Blakely è senza dubbio uno dei marchi più rispettati in questa nicchia di mercato, fornisce solo le necessità più elementari per le donne (e gli uomini) in tutto il mondo. Sebbene l’azienda sia diventata intelligente nel fornire reggiseni, biancheria intima, vestiti premaman e soluzioni maschili, il suo unico scopo rimane lo stesso: ciò che accade sotto i vestiti è interamente affare di Spanx.

Michelin

In un’epoca in cui la maggior parte delle aziende è quasi troppo occupata, Michelin è sempre stata fedele all’attività di produzione rigorosamente di pneumatici di alta qualità. Aerei, automobili, biciclette, ecc. hanno tutti beneficiato del successo di oltre 130 anni di produzione di pneumatici, fornendo al creatore del primo pneumatico radiale una base di clienti globale. Sebbene questa azienda sia stata coinvolta nell’arte della produzione di assemblaggi di carburante per missili e nella progettazione di roadmap, il noto reparto pneumatici è la forza trainante di questa azienda.

anno

Roku è quasi un bambino nel mercato consumer, è una stella nascente in soluzioni innovative che possono connettersi al mondo facendo clic sul telecomando della nostra TV. Il suo lettore Roku è una piccola scatola elettronica che può accedere ad Amazon, Netflix, Hulu, Pandora e molti altri account di intrattenimento quando è collegata alla TV e alla connessione Internet. È molto probabile che creerà linee di prodotti nuove e diverse perché Roku si è ampliato per includere versioni più high-tech del suo lettore Roku originale. Allo stesso tempo, l’azienda sa cosa sta facendo: aggiungere più funzionalità ai prodotti esistenti è ciò che rende felici i clienti di Roku.

Colla Gorilla

Se è rotto, perché non aggiustarlo? Gorilla Glue è il sogno di un tuttofare: fornisce una forte adesione e tempi di asciugatura su quasi tutte le superfici, rendendolo il migliore del kit. Al fine di mantenere la sua posizione di leader nel mercato, la guida fai-da-te di Gorilla fornisce ai clienti ispirazione per creare progetti da sogno, con l’aiuto di Gorilla Glue. Sebbene l’azienda di famiglia di Gorilla si diletta in giochi su nastro e resina epossidica, la sua famosa colla è ciò che fa andare avanti la sua attività.

Scegli il comfort

L’annuncio parla da solo: Select Comfort si occupa di farti dormire bene la notte e questa azienda non ha cercato di fare altro che letti e cuscini nella sua attività per più di 20 anni. Select Comfort è noto per i suoi materassi Sleep Number regolabili, è stato valutato come la scelta migliore per la biancheria da letto e offre i suoi prodotti in negozio, online e in convincenti spot televisivi. Anche con una collezione di accessori in continua espansione tra cui cuscini e lenzuola, i letti hanno fatto furore in questa azienda.