Un’estensione del prestito studentesco danneggerà il mio punteggio di credito?

No, la stessa estensione del prestito studentesco non influirà sul tuo punteggio di credito. Tuttavia, in alcuni casi, se davvero eviti di usarlo, il tuo punteggio di credito sarà migliore. Continua a leggere per capire come funziona.

Punti chiave L’estensione del prestito studentesco non influirà direttamente sul tuo punteggio di credito perché avviene dopo l’approvazione del prestatore.

Le estensioni del prestito studentesco aumentano l’età e le dimensioni del debito insoluto, il che può danneggiare i punteggi di credito.

La mancata estensione dell’account prima che diventi predefinito o predefinito può anche danneggiare il tuo punteggio di credito.

In che modo il differimento dei prestiti agli studenti influisce sul mio credito?

Estensione del prestito studentesco o estensione Consente di posticipare il rimborso del debito (capitale, interessi o entrambi) per un periodo di tempo. In molti casi, il tuo prestatore può approvare la tua richiesta di estensione.

Di solito, queste situazioni comportano la tua incapacità al lavoro: invalidità totale temporanea, programmi di formazione riabilitativa, congedo parentale (come gravidanza o cura di una nuova adozione o di un neonato), o disoccupazione. Oppure, possono riflettere studi aggiuntivi: medici residenti in medicina, borse di studio per laureati a tempo pieno o almeno l’iscrizione a metà tempo nelle scuole idonee. È inoltre consentito il rinvio di alcuni tipi di lavoro: servizio pubblico (ad esempio, arruolamento nei Corpi di pace o nelle forze armate), o insegnamento in aree designate o sistemi scolastici dove c’è carenza di insegnanti.

I mutuatari sottoposti a trattamento per il cancro possono posticipare il rimborso del prestito durante il periodo di trattamento e fino a 6 mesi dopo il completamento del trattamento.alcunialcuni

Il tuo punteggio di credito riflette se hai adempiuto ai tuoi obblighi nei confronti dei creditori. Di solito, il mancato pagamento è il principale esempio di mancato adempimento degli obblighi. Ma l’estensione del prestito studentesco è un’altra questione. Non sei solo un opt-out: il tuo prestatore ha approvato la richiesta di sospensione dei pagamenti. Pertanto, stai ritardando la risoluzione del contratto con il creditore. Pertanto, l’estensione non danneggerà direttamente il tuo punteggio di credito.

Svantaggi dell’estensione del prestito studentesco

Tuttavia, ci sono diversi modi per danneggiare indirettamente il tuo punteggio di credito.

Aspetta troppo a lungo

Di solito, le persone aspetteranno di essere in arretrato prima di richiedere una proroga. Cattivo comportamento. Una volta che sei in ritardo da 30 giorni, il tuo prestatore segnalerà all’ufficio crediti che il tuo pagamento è “in ritardo”, il che ridurrà il tuo punteggio di credito. Quando il tuo prestito è scaduto da 90 giorni, il funzionario “criminali“; Quando il tuo pagamento è ritardato di 270 giorni, è ufficialmente “default”. Puoi immaginare l’impatto di questi due stati sul tuo punteggio. Il ritardo non ridurrà ulteriormente il punteggio, ma non lo aiuterà a recuperare troppo.

Più debito

Il mancato rimborso del saldo del prestito durante il periodo di estensione può causare un leggero calo del punteggio di credito nel tempo. Come sai, l’importo totale che devi rispetto all’importo inizialmente preso in prestito influenzerà il tuo punteggio di credito e meno devi, meglio è.In questo caso, il tuo debito non è aumentato, ma sì Man mano che invecchia, a volte la sua età ha un impatto maggiore sul punteggio.

3 Il numero massimo di anni in cui di solito puoi posticipare il pagamento del tuo prestito studentescoalcunialcuni

Inoltre, se si dispone di un prestito privato o di un prestito federale non sovvenzionato, gli interessi continueranno ad accumularsi durante il periodo di estensione e l’aumento del saldo del prestito potrebbe influire sul punteggio di credito. Se non paghi gli interessi del prestito e permetti che vengano capitalizzati (cioè aggiunti al capitale), l’importo totale che rimborserai durante la durata del prestito potrebbe essere più alto.

Il lato positivo è che se il tuo punteggio di credito è inferiore, potrebbe essere perché devi un credito studentesco così grande.Una volta che inizi a rimborsare di nuovo, dovrebbe iniziare a salire.

Linea di fondo

L’estensione del prestito studentesco non danneggerà direttamente il tuo punteggio di credito. Tuttavia, non ha nemmeno alcun vantaggio. A seconda della tua situazione, l’estensione del prestito potrebbe non essere la strategia migliore per affrontare il debito studentesco.Prima di seguire questo corso, considera il rifinanziamento o Piano di rimborso basato sul reddito.