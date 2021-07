Unisciti al partner Chainlink alla velocità della luce di DailyCoin

Nazarov crede che i token siano la prima iterazione della tecnologia blockchain. In molti casi d’uso, come i feed dei prezzi o il voto, le possibilità dei contratti intelligenti sono infinite, confrontando le opportunità con “l’intero mondo che può essere costruito”.

Value Protocol ha sottolineato in un tweet che LINK ha registrato un gran numero di deflussi che corrispondono all’intero mercato delle criptovalute. Inoltre, i dati mostrano anche che, nonostante l’elevato deflusso, gli utenti stanno ancora accumulando grandi quantità di token LINK. Timothy Pateron ha utilizzato i dati storici per sottolineare che una volta che il volume del mercato si riprenderà, Chainlink potrebbe subire un rimbalzo più elevato.

Chainlink ha proposto una nuova visione per l’azienda per sviluppare contratti intelligenti ibridi per aumentare esponenzialmente il tasso di adozione della blockchain. Ad esempio, Mark Cuban ha investito in dClimate, che fornisce feed di dati per preparare governi e agricoltori a potenziali disastri. Pertanto, l’implementazione di Chainlink nell’ecosistema tecnologico globale potrebbe essere più vicina all’integrazione di contratti intelligenti nella nostra vita quotidiana.

Per riferimento, più partner come Pancake Swap stanno integrando la Verifiable Random Function (VRF) di Chainlink, consentendo al progetto di fornire numeri generati casualmente imparziali. Inoltre, il gioco di bottino NFT Infinity Skies ha annunciato l’integrazione di VRF per generare bottini casuali perché sono “la soluzione più affidabile del settore”.

La necessità della rete Oracle è che quando nuovi oracoli (come Band Protocol) entrano nel mercato, il numero di dati off-chain per i contratti intelligenti aumenta. L’integrazione vantaggiosa ha portato al problema della crescita della rete Chainlink. Applicando la legge di Metcalfe, lo sviluppo agile di Chainlink può portare a un rapido aumento esponenziale del valore dell’intero progetto.

In quanto innovazione, i contratti intelligenti soddisfano le esigenze della società in termini di sicurezza e integrità dei dati. La premessa del decentramento è accelerare l’uso della criptovaluta in una società che si basa sull’interazione digitale. Poiché le tecnologie indipendenti non sono influenzate da fonti di dati off-chain centralizzate, i contratti intelligenti sono separati dal raggiungimento dei loro obiettivi principali. Pertanto, l’innovazione della rete Oracle aiuta i contratti intelligenti a diventare utili nel mondo reale.

