Martedì United Airlines Holdings ha annunciato un’altra perdita trimestrale, dicendo agli investitori che dovranno aspettare un altro trimestre per realizzare un profitto.

Tuttavia, la perdita è stata inferiore alle attese di Wall Street.La compagnia aerea ha sottolineato il ritorno dei margini di profitto, viaggi d’affari più redditizi e voli internazionali come alcuni dei segni distintivi del trimestre.

Unito

UAL,

+6,58%

La società ha dichiarato di aver perso $ 434 milioni nel secondo trimestre, o $ 1,34 per azione, rispetto a una perdita di $ 1,6 miliardi, o $ 5,79 per azione, nel secondo trimestre del 2020, quando il trasporto aereo era quasi bloccato a causa delle restrizioni volte al contenimento. . La diffusione del COVID-19.

Dopo l’adeguamento per gli elementi una tantum, la società ha perso $ 3,91 per azione per il trimestre. I ricavi sono aumentati da 1,48 miliardi di dollari nel trimestre a 5,47 miliardi di dollari.

Gli analisti intervistati da FactSet si aspettavano in precedenza che la compagnia aerea avrebbe riportato una perdita rettificata di $ 3,96 per azione e vendite di $ 5,35 miliardi.

Il titolo è sceso di quasi il 2% nel trading after-hour, ma ha recuperato leggermente e infine è sceso di circa lo 0,5%.

United Airlines ha dichiarato che i viaggi internazionali a lunga distanza e d’affari “sono aumentati ancora più velocemente del previsto”.

United Airlines ha dichiarato in una nota: “Guardando al futuro, poiché più affari tornano alla fine dell’estate e nel 2022, la domanda dovrebbe riprendersi completamente entro il 2023 e la società dovrebbe continuare a crescere”.

Peter McNally, analista del Collins Group di New York, ha dichiarato: “Con l’inizio della ripresa dei viaggi post-COVID, United Airlines è impegnata in diverse aree e la società ha effettuato diversi importanti investimenti strategici. .”

“Anche se il reddito si sta ancora riducendo, il divario con il 2019 si sta riducendo”, ha recentemente annunciato il Manchester United Effettuato il più grande ordine di aerei con Investi in viaggi supersonici, Lui dice.

McNally ha affermato che nonostante ciò, con l’aumento della domanda, si prevede che i viaggi aerei negli Stati Uniti incontreranno diversi colli di bottiglia, compresi quelli relativi alla manutenzione, alla disponibilità degli aeromobili e al personale dei piloti.

United Airlines ha dichiarato che la sua capacità nel secondo trimestre è diminuita del 46% rispetto allo stesso periodo del 2019. La compagnia aerea prevede un calo della capacità di circa il 26% nel terzo trimestre, un aumento del 39% rispetto al trimestre precedente rispetto al 2019.

La compagnia aerea ha dichiarato che prevede di raggiungere la redditività nel terzo trimestre su base rettificata al lordo delle imposte, che sarà l’utile del primo trimestre dal quarto trimestre.

La società ha dichiarato che potrebbe essere redditizia anche nel quarto trimestre del 2019.

Delta Airlines

A partire dal,

+5,45%

Sorpreso Wall Street la scorsa settimana Profitto per la prima volta dalla pandemia, L’azienda spera in parte che aumentino i viaggi d’affari in alcune aree metropolitane.

Le azioni del Manchester United sono aumentate di circa il 7% quest’anno, mentre l’indice S&P 500 è aumentato del 13%

punta,

+1,52%.