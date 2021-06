United Airlines, Constellation Brands, Walgreens, Micron e altri titoli per gli investitori da tenere d’occhio questa settimana – shareandstocks.com

Share it

Il secondo quarto si chiude mercoledì. Diverse società hanno pubblicato rapporti questa settimana prima che la prossima stagione degli utili iniziasse a scaldarsi seriamente.

& Co. e

Giovedì Boots League.

Martedì e mercoledì si terranno anche gli Investor Days.

Il clou del calendario economico di questa settimana sarà l’occupazione venerdì. Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti prevede che l’occupazione non agricola aumenterà di 600.000 unità a giugno, leggermente superiore all’aumento di maggio. Il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere dal 5,8% del mese scorso al 5,6%. Altri dati economici pubblicati questa settimana includono l’indice di fiducia dei consumatori di giugno pubblicato martedì dall’Advisory Board degli Stati Uniti e l’indice dei responsabili degli acquisti di Chicago di giugno pubblicato mercoledì dall’American Supply Management Association.

lunedì 28/6

Novo Nordisk

Ha tenuto una teleconferenza ospitata dal suo CFO Karsten Munk Knudsen per discutere le sue prospettive di ricerca e sviluppo. La conferenza degli investitori si terrà in concomitanza con la conferenza 2021 dell’American Diabetes Association, che si terrà dal 25 al 29 giugno.

Riserva federale La Bank of Dallas ha pubblicato il suo sondaggio di giugno sulle prospettive di produzione del Texas. La stima generale è 32,5, leggermente inferiore al 34,9 di maggio. L’indice è vicino al massimo triennale di 37,3 raggiunto ad aprile, a indicare la forza dell’industria manifatturiera della regione.

martedì 6/29

Principale gruppo finanziario

con

Sempra Energy

Hanno tenuto il loro Investor Day 2021.

United Airlines Holdings ha tenuto una teleconferenza per presentare agli investitori la strategia di crescita dell’azienda.

Comitato Conferenze Pubblicare l’indice di fiducia dei consumatori di giugno. La lettura prevista è di 117,8, più o meno la stessa dei dati di maggio. L’indice ha registrato un forte rimbalzo quest’anno, ma è ancora ben al di sotto dei livelli pre-pandemia.

S&P Core Logic Rilasciare l’indice nazionale dei prezzi delle case di aprile Case-Shiller. Gli economisti prevedono una crescita su base annua del 14,2% e del 13,2% a marzo, che è l’aumento maggiore dal dicembre 2005.

mercoledì 30/6

ADP pubblica il rapporto nazionale sull’occupazione Giugno. Gli economisti prevedono che dopo l’aggiunta di 978.000 posti di lavoro a maggio, l’occupazione nel settore privato aumenterà di 450.000. L’aumento di maggio è stato il più grande aumento da giugno dello scorso anno.

Constellation Brands, General Mills e Micron Technology riportano i risultati trimestrali.

ConocoPhillips ha presieduto l’aggiornamento del mercato e l’amministratore delegato della società Ryan Lance.

EQT ha tenuto una teleconferenza per discutere le sue prestazioni ESG nel 2020 e la sua futura strategia ESG.

Istituto di ricerca sulle forniture La direzione ha pubblicato il Chicago Purchasing Managers Index per giugno. Viene generalmente richiesto un valore di 70, che è inferiore al 75,2 di maggio, che è il massimo dell’indice da 47 anni.

Associazione Nazionale Degli agenti immobiliari hanno riportato il loro indice di vendita di case in sospeso per maggio. Dopo un calo del 4,4% ad aprile, le vendite dovrebbero diminuire dell’1% rispetto al mese precedente. NAR ha elencato i vincoli dell’offerta, specialmente nella fascia bassa del mercato immobiliare, come motivo del rallentamento delle vendite.

giovedì 7/1

McCormick e

Walgreens Boots League

Tieni una teleconferenza per discutere dei vantaggi.

venerdì 7/2

ufficio del lavoro Le statistiche hanno pubblicato il rapporto sull’occupazione per giugno. Dopo un aumento di 559.000 a maggio, il numero di occupati non agricoli dovrebbe aumentare di 625.000. Il tasso di disoccupazione dovrebbe continuare a scendere dal 5,8% al 5,6%

