Uno sguardo al movimento azionario di Warren Buffett nel secondo trimestre

-Ciò potrebbe essere confermato nei documenti trimestrali previsti lunedì.

Berkshire Hathaway (codice azionario: BRK.A, BRK.B) ha recentemente pubblicato un rapporto per il secondo trimestre per il decimo trimestre, che ha mostrato che la società ha venduto azioni per poco più di $ 1 miliardo durante questo periodo. aveva venduto quasi 4 miliardi di dollari in azioni. Vendite nette nel primo trimestre.

Ciò dimostra che, al 30 giugno, le partecipazioni 13-F di Berkshire Hathaway per oltre 300 miliardi di dollari in partecipazioni totali non hanno avuto quasi alcuna attività nel secondo trimestre. Berkshire Hathaway e altri grandi detentori di titoli azionari presentano un rapporto 13-F circa 45 giorni dopo la fine di ogni trimestre, che dettaglia le loro azioni. di Barron Un’analisi del rapporto del decimo trimestre del secondo trimestre di Berkshire mostra che la maggiore partecipazione azionaria di Berkshire è cambiata poco o nessun cambiamento durante questo periodo: Mela (Mela), Banca d’America (BAC), American Express (AXP) e Coca Cola (KO). Finora, Apple è la più grande partecipazione del Berkshire, con circa 907 milioni di azioni, che ora valgono $ 134 miliardi. “Berkshire è diventato un venditore netto di azioni per tre trimestri consecutivi e quattro degli ultimi cinque trimestri”, Jim ShanahanL’analista di Edward Jones ha detto di Barron In una e-mail. “In generale, dall’inizio del 2020, le vendite di azioni hanno superato gli acquisti di azioni di 13,6 miliardi di dollari. La mia conclusione è che Buffett e il suo vice non sono riusciti a trovare molto valore nelle azioni quotate in borsa”. Todd Combs e Ted Weschler. Tuttavia, l’amministratore delegato di lunga data di Berkshire, Buffett, ama le azioni di Berkshire: la società ha riacquistato 12,6 miliardi di dollari in azioni Dopo aver riacquistato oltre 18 miliardi di dollari nella seconda metà del 2020, nella prima metà del 2020. Nel primo trimestre, una delle uniche acquisizioni degne di nota di Berkshire Hathaway è stata un’acquisizione di circa 1 miliardo di dollari Aon (AON), un broker assicurativo e un altro fornitore di servizi. Berkshire ha venduto più della metà delle sue azioni Chevron (CVX), che deteneva 23,6 milioni di azioni alla fine del trimestre, attualmente valutate a circa 2,4 miliardi di dollari USA, e ridotto Merck (MRK) dal 37% a 17,9 milioni di azioni, che ora valgono circa 1,4 miliardi di dollari. La vendita di Chevron e Merck ha sorpreso alcuni osservatori del Berkshire perché la società ha accumulato queste azioni alla fine del 2020 e Buffett ha utilizzato un documento normativo riservato per nascondere il suo accumulo di azioni Chevron. Alcuni investitori si chiedono perché Buffett abbia tagliato le azioni di Chevron e Merck così rapidamente dopo averle acquistate.Dopotutto, Buffett diceva spesso Il periodo di detenzione preferito è “per sempre”. La più grande acquisizione di azioni di Buffett nel 2020, Comunicazioni Verizon (VZ), non è ancora diventato un vincitore. Il 31 marzo Berkshire Hathaway deteneva 158,8 milioni di azioni della società di telecomunicazioni. Le azioni sono ora valutate a circa 8,8 miliardi di dollari USA e il prezzo delle azioni è di circa 55,50 dollari USA. Questo è inferiore al costo di Berkshire di $ 59 per azione. Berkshire Hathaway ha completato la vendita di quasi tutte le sue 345 milioni di azioni. banca FuGuo (WFC) Nel primo trimestre Buffett ha ripetutamente venduto titoli finanziari prematuramente nell’ultimo anno. Dopo il declino, le azioni di Wells Fargo sono raddoppiate e altre azioni dell’ex Berkshire… JP Morgan (JP Morgan Chase) e Gruppo Goldman Sachs (GS) – molto più alto del prezzo di Berkshire come venditore l’anno scorso. Queste vendite di Berkshire Hathaway hanno superato i 10 miliardi di dollari. Scrivi ad Andrew Barry andrew.bary@barrons.com





Source link