Uno studio israeliano rileva che il vaccino Pfizer è meno efficace sulle varianti Delta

Uno studio pubblicato dal Ministero della Salute israeliano mostra che il vaccino BioNTech/Pfizer non è efficace quanto i precedenti ceppi di coronavirus nel prevenire la diffusione delle varianti Delta.

Il Ministero della Salute ha scoperto che i dati raccolti nell’ultimo mese hanno mostrato che il vaccino era efficace per il 64% nel prevenire l’infezione nelle persone completamente vaccinate. Si stima che sia efficace al 94% contro il ceppo virale precedente.

Tuttavia, i dati originariamente riportati sul portale di notizie Ynet indicavano che il vaccino è efficace al 93% contro malattie gravi e ospedalizzazione.

Da quando Israele ha revocato tutte le restanti restrizioni Covid-19 il 1 giugno, i casi hanno continuato ad aumentare, con molti esperti che accusano la variante ad alta diffusione di Delta.

A partire da lunedì, il paese aveva quasi 2.600 casi attivi, più del doppio del numero della settimana precedente, ma il Ministero della Salute ha affermato che solo 35 casi sono stati considerati gravi.

All’inizio di quest’anno, anche le autorità sanitarie britanniche hanno registrato Efficacia ridotta Per colpi Pfizer e varianti Delta, anche se non così gravi. Il Dipartimento della sanità pubblica del Regno Unito ha scoperto a maggio che il vaccino ha fornito una protezione dell’88% contro le infezioni sintomatiche Delta e del 93% contro le varianti alfa scoperte per la prima volta nel Kent. Secondo lo studio, le due dosi del vaccino Oxford/AstraZeneca proteggono dalle varianti Delta fino al 66%.

Dopo aver revocato il blocco in primavera, Israele ha goduto di uno degli eventi di vaccinazione più veloci al mondo. Dei 9 milioni di cittadini israeliani, più di 5 milioni sono stati completamente vaccinati.

L’aumento del tasso di casi ha scioccato il governo di Naftali Bennett. Il mese scorso il governo ha re-implementato i requisiti della maschera per le riunioni al chiuso e il trasporto pubblico e sta valutando misure più restrittive, tra cui la reintroduzione del programma “passaporto verde” per le persone che sono state vaccinate, restrizioni sui grandi raduni pubblici e iniezioni “potenziate”. .

La scorsa settimana, i giovani, compresa la figlia del primo ministro, sono stati vaccinati e più di 100.000 persone hanno ricevuto l’iniezione.