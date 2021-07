Uomo di Hong Kong condannato a 9 anni di carcere nel primo caso di Guoan Reuters

3/3 © Reuters. Il 30 luglio 2021, a Hong Kong, in Cina, un camion della prigione è stato utilizzato come agente di polizia per garantire la sicurezza all’arrivo di Tang Yingjie, la prima persona accusata ai sensi della nuova legge sulla sicurezza nazionale. Reuters/Tyrone Siu



Autori: James Pomfret e Sara Cheng

HONG KONG (Reuters)-Il giudice ha dichiarato che, ai sensi dell’Hong Kong National Security Act, la prima persona condannata per attività terroristiche e incitamento alla secessione del Paese è stata condannata venerdì a nove anni di carcere, una legge contro Hong Kong. sentenza spartiacque con impatto a lungo termine sul modello.

Tong Yingjie, un ex cameriere di 24 anni, è stato accusato di aver guidato una motocicletta contro tre poliziotti antisommossa l’anno scorso mentre reggeva uno slogan di protesta intitolato “Recupera Hong Kong, rivoluzione dei tempi”.

L’avvocato di Tang, Clive Grossman, ha detto ai giornalisti fuori dal tribunale che la difesa farà appello contro il verdetto e il verdetto. Non ha commentato ulteriormente.

I giudici Esther Toh, Anthea Pang e Wilson Chan, selezionati dal leader della città Carrie Lam per esaminare il caso di sicurezza nazionale, hanno stabilito martedì che lo slogan “può ispirare altri a dividere il paese”.

Venerdì, il giudice ha condannato il bambino a 6,5 ​​anni di carcere per incitamento alla secessione ea 8 anni di carcere per attività terroristiche. Tra questi, il funzionamento continuo per 2,5 anni, per un totale di 9 anni.

Hanno detto in una sentenza scritta: “Riteniamo che questa clausola complessiva dovrebbe riflettere pienamente la colpevolezza dell’imputato nei due crimini e l’avversione sociale, ottenendo al contempo l’effetto deterrente richiesto”.

I gruppi per i diritti umani hanno criticato la condanna di Tang, affermando che ha imposto nuove restrizioni alla libertà di parola e il precedente stabilito dal processo, che secondo loro era in netto contrasto con la tradizione di common law di Hong Kong.

“La condanna a nove anni di carcere di Tong Yingjie conferma le preoccupazioni della gente sul fatto che la legge sulla sicurezza nazionale non sia solo uno strumento per instillare terrore nei critici del governo di Hong Kong, ma sarà anche un’arma usata per imprigionarli”, ha affermato il direttore regionale dell’Asia-Pacifico di Amnesty International. Yamini Mishra ha detto in una nota.

Il governo di Hong Kong non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La corte era pesantemente sorvegliata e decine di agenti di polizia hanno fermato e perquisito le persone nelle vicinanze.

Secondo le disposizioni della legge sulla sicurezza nazionale, a Tong è stata negata la libertà su cauzione, il che impone agli imputati di avere la responsabilità di dimostrare che non avrebbero rappresentato una minaccia alla sicurezza se rilasciati. Tang inoltre non ha accettato il processo con giuria perché “ritiene che la sicurezza personale dei giurati e dei loro familiari sia a rischio, o che la giustizia dovuta possa essere compromessa”.

Le autorità di Hong Kong e cinesi hanno ripetutamente affermato che tutti i diritti e le libertà promessi dall’ex colonia britannica quando è tornata sotto il dominio cinese nel 1997 sono intatti, ma la sicurezza nazionale è una linea rossa. Entrambi i governi hanno affermato che tutti i casi sono trattati in conformità con la legge.

All’udienza preliminare di giovedì, Grossman ha chiesto clemenza, affermando che qualsiasi incitamento era minore e che Tong era un giovane perbene che aveva fatto alcune cose stupide.

Agenda “separatista”

Tang si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse ed è stato condannato per attività terroristiche.Il giudice ha detto martedì che la sua motocicletta potrebbe essere un’arma letale e le sue azioni “sono una deliberata sfida alla polizia”.

Il giudice ha scritto nelle motivazioni della sentenza: “Chiunque commetta attività terroristiche per intimidire il pubblico al fine di ottenere un’agenda politica, qualunque cosa accada, dovrebbe essere condannato e punito.

“Tuttavia, quando l’agenda politica è di natura separatista, crediamo che questo tipo di programma tenti di minare l’unità nazionale aumenterà la criminalità”.

Non sono prese in considerazione le denunce di lesioni personali gravi causate da guida pericolosa.

Il processo a Tang si è concentrato principalmente sul significato dello slogan, onnipresente nelle proteste per la democrazia di Hong Kong del 2019.

Il dibattito sulla sua interpretazione coinvolge argomenti come l’antica storia cinese, il movimento per i diritti civili americano e Malcolm X.

I giudici hanno dichiarato martedì di essere “convinti che l’imputato abbia compreso appieno gli slogan con l’indipendenza di Hong Kong”. Tang non ha testimoniato durante il processo.