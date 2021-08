Usa Excel per migliorare il tuo investimento

Potresti sapere che il programma per fogli di calcolo Excel di Microsoft è un ottimo strumento in grado di tenere traccia dei tuoi investimenti in modo organizzato, consentendoti di visualizzare e ordinare le posizioni, inclusi i prezzi di entrata, Prezzo di chiusura, e RestituzioneMa in realtà, Excel può fare molto di più che abbellire i rendiconti finanziari.Può essere calcolato automaticamente indice Come attività o portafoglio Deviazione standard, Tasso di rendimento e profitti e perdite complessivi.

Vediamo come Excel può migliorare la tua attività di investimento.

Punti chiave I fogli di calcolo Excel non solo possono tenere traccia degli investimenti, ma anche calcolare le prestazioni e la volatilità.

Excel può calcolare la differenza tra il prezzo corrente di un bene meno il suo prezzo di entrata.

Excel può calcolare il rendimento percentuale sulle attività e valutare profitti e perdite.

Una caratteristica particolarmente utile di Excel è la sua capacità di calcolare la deviazione standard, che è una formula complessa per la valutazione del rischio.

Usa Excel per monitorare gli investimenti

I fogli di calcolo Excel possono essere utilizzati per tenere traccia delle partecipazioni degli investitori in vari modi. Il primo passo è decidere quali dati includere. La figura seguente mostra un semplice esempio di foglio di calcolo che tiene traccia dei dati per un investimento, inclusi data, entrata, dimensione (quante azioni), prezzo di chiusura in una data specificata, differenza tra prezzo di chiusura e prezzo di entrata, rendimento percentuale, profitto E la perdita di ogni prezzo di chiusura periodico e la deviazione standard. È possibile utilizzare un foglio di lavoro separato nella cartella di lavoro di Excel per ogni azione.



Il foglio di calcolo mostra i dati di uno strumento di trading.

Crea una formula di differenza in Excel

Tuttavia, alcuni valori nel foglio di calcolo devono essere calcolati manualmente, il che richiede molto tempo. Tuttavia, puoi inserire formule nelle celle per eseguire il lavoro per te.Calcola la differenza di asset prezzo attuale Sottrarre il prezzo di entrata, ad esempio, fare clic sulla cella in cui si desidera visualizzare la differenza.

Quindi, inserisci il segno di uguale (=) e fai clic sulla cella contenente il prezzo corrente. Aggiungi un segno meno dopo questo e fai clic sulla cella contenente il prezzo di entrata. Quindi fare clic su Invio e apparirà la differenza. Se fai clic sull’angolo in basso a destra della cella finché non vedi qualcosa che assomiglia a un segno più nero (nessuna piccola freccia sopra), puoi trascinare la formula su altre celle appropriate per trovare la differenza per ogni set di dati.

Crea una formula di rendimento percentuale in Excel

Il rendimento percentuale è la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo di entrata, divisa per il prezzo di entrata: (prezzo-entrata) ÷ prezzo di entrata. Il calcolo del rendimento percentuale viene eseguito selezionando la cella in cui si desidera visualizzare nuovamente il valore e quindi digitando il segno di uguale. Quindi, digita una parentesi sinistra e fai clic sulla cella con il prezzo corrente, seguito da un segno meno, prezzo di entrata e una parentesi destra.

Quindi, digita una barra (per la divisione) e fai nuovamente clic sulla cella del prezzo di ingresso. Premi Invio e apparirà la percentuale di ritorno. Potrebbe essere necessario evidenziare la colonna, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare “Formatta celle” per selezionare “Percentuali” nella scheda “Numero” per far apparire questi valori come percentuali. Quando hai una formula in una cella, puoi fare clic e trascinare (come sopra) per copiare la formula nella cella corrispondente.

Crea formule di profitti e perdite in Excel

La formula del profitto e della perdita è la differenza moltiplicata per il numero di azioni. Per creare una formula, fai clic sulla cella in cui desideri visualizzare il valore. Quindi, digita il segno di uguale e fai clic sulla cella contenente la differenza (vedi sopra).Quindi, inserisci un asterisco

Indica la moltiplicazione, quindi fare clic sulla cella contenente il numero di condivisioni. Premi Invio e vedrai il profitto e la perdita dei dati. Potrebbe essere necessario evidenziare la colonna, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Formato celle, quindi selezionare la valuta per impostare la colonna da visualizzare in importi in dollari. Quindi, puoi selezionare, fare clic e trascinare la formula per copiarla in altre celle corrispondenti.

Crea una formula di deviazione standard in Excel pilastroTeoria del portafoglio moderna , La deviazione standard del set di dati può rivelare informazioni importanti sui rischi di investimento.La deviazione standard misura semplicemente la distanza tra il rendimento e la sua media statistica; in altre parole, consente agli investitori di determinare un rischio superiore alla media o volatilità

Di un investimento. La deviazione standard dei rendimenti è più accurata rispetto ai rendimenti periodici perché tiene conto di tutti i valori.

Minore è la deviazione standard di un’attività o di un portafoglio, minore è il suo rischio.

Il calcolo della deviazione standard è un’equazione matematica complicata e che richiede tempo. Fortunatamente, lo stesso calcolo può essere fornito in pochi clic in Excel. Anche se gli investitori non comprendono i principi matematici alla base del valore, possono misurare il rischio e la volatilità di un determinato titolo o dell’intero portafoglio con relativa facilità. Per trovare la deviazione standard di un set di dati, fare clic sulla cella in cui si desidera visualizzare il valore della deviazione standard.Quindi, sotto l’intestazione della formula in Excel, seleziona l’opzione Inserisci funzione (sembra simileCambio estero

). Verrà visualizzata la casella Inserisci funzione e selezionare Statistiche in Seleziona categoria. Scorri verso il basso e seleziona DEV.ST, quindi fai clic su OK. Quindi, evidenziare la cella per la quale si desidera trovare la deviazione standard (in questo caso, la cella nella colonna del rendimento percentuale; si noti che è selezionato solo il valore restituito, non le intestazioni). Quindi fare clic su OK e il calcolo della deviazione standard apparirà nella cella.

Visualizza portafoglio in Excel

Puoi compilare i dati da un singolo foglio di lavoro in Excel per avere una visione chiara di tutte le raccolte. Se desideri copiare i dati da un foglio di lavoro in Excel a un altro foglio di lavoro, puoi selezionare, copiare e incollare i dati in una nuova posizione. In questo modo è facile importare una serie di dati di borsa in una tabella. Tutte le formule sono le stesse dell’esempio precedente e il calcolo della deviazione standard si basa sul rendimento percentuale di tutte le azioni, non solo di un singolo strumento.

La figura seguente mostra i dati di 11 diversi titoli, tra cui la data e il prezzo di entrata sul mercato, il numero di azioni, il prezzo corrente, la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo di entrata, il tasso di rendimento, il profitto e la perdita e la deviazione standard complessiva.



Altri suggerimenti per l’utilizzo di Excel

Quando il foglio di calcolo è formattato con i dati che si desidera visualizzare e le formule necessarie, inserire e confrontare i dati è relativamente semplice. Ma vale la pena dedicare del tempo a impostare il foglio di lavoro esattamente nel modo desiderato ed eliminare o nascondere eventuali dati estranei. Per nascondere una colonna o una riga di dati, evidenziala, quindi nella scheda “Home” seleziona “Formato”. Apparirà un menu a discesa; scegli di nascondere o mostrare, scegli l’opzione che desideri. È ancora possibile accedere ai dati nascosti per i calcoli, ma non verranno visualizzati nel foglio di calcolo. Ciò è utile quando si creano fogli di calcolo semplificati e di facile lettura. Naturalmente, puoi anche impostare il foglio di calcolo da solo.Un gran numero di prodotti commerciali tra cui scegliere Gestione del portafoglio

Software che funziona con Excel. Le ricerche su Internet possono aiutare gli investitori interessati a comprendere queste opportunità.

Linea di fondo