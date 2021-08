Usa “greco” per capire le opzioni

Mentre il mercato cambia, cercare di prevedere cosa accadrà al prezzo di una singola opzione o di una posizione che coinvolge più opzioni può essere un compito arduo. Poiché i prezzi delle opzioni non sembrano sempre cambiare con il prezzo dell’attività sottostante, è importante comprendere i fattori che causano la variazione del prezzo delle opzioni e i loro effetti.

I trader di opzioni di solito si riferiscono al delta, gamma, vega e theta delle loro posizioni in opzioni.Questi termini sono indicati collettivamente come grecoForniscono un modo per misurare la sensibilità dei prezzi delle opzioni a fattori quantificabili. Questi termini possono sembrare confusi e spaventosi per i nuovi trader di opzioni, ma quando vengono scomposti, i greci si riferiscono a concetti semplici che possono aiutarti a comprendere meglio i rischi e i potenziali benefici di una posizione di opzione.

Punti chiave Delta, gamma, vega e theta sono chiamati “greci” e forniscono un modo per misurare la sensibilità dei prezzi delle opzioni a vari fattori.

Ad esempio, il delta misura la sensibilità del premio dell’opzione alle variazioni del prezzo dell’attività sottostante; theta ti dice come il suo prezzo cambierà nel tempo.

In breve, i greci consentono di comprendere l’esposizione al rischio associata alle opzioni o ai libri di opzioni.

Usa i greci per capire le opzioni

Trovare valore per i greci

Prima di tutto, dovresti capire che i numeri dati da ciascun greco sono valori strettamente teorici. Ciò significa che questi valori sono previsti sulla base di modelli matematici. La maggior parte delle informazioni necessarie per negoziare opzioni (come prezzo bid, prezzo ask e last price, volume di trading e open interest) sono dati fattuali ricevuti da vari scambi di opzioni e distribuiti dal tuo servizio dati e/o società di brokeraggio.

I greci devono essere calcolati e la loro precisione è buona quanto il modello utilizzato per calcolarli. Per ottenerli, avrai bisogno di accedere a soluzioni informatiche che li calcolano per te. Anche la maggior parte dei broker al dettaglio (broker interattivi) fornisce queste informazioni. Certo, puoi studiare matematica e calcolare manualmente le lettere greche per ogni opzione, ma dato il gran numero di opzioni disponibili e il tempo limitato, questo non sarà realistico.

La matrice seguente mostra più esercizi di opzioni per le azioni attualmente scambiate a $ 60 a partire da marzo, aprile e maggio 2018.È formattato per mostrare il centroPrezzo di mercatoPer ogni opzione, delta, gamma, theta e vega. Mentre discutiamo del significato di ogni lettera greca, puoi fare riferimento a questa illustrazione per aiutarti a capire questi concetti.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2020



La parte sinistra mostra le opzioni call, mentre la parte destra mostra le opzioni put. Si prega di notare che il prezzo di esecuzione è elencato verticalmente in blu al centro.questo Fuori dai soldi Un’opzione è un’opzione con un prezzo di esercizio di un’opzione call superiore a 60 e un prezzo di esercizio di un’opzione put inferiore a 60. Il prezzo di esercizio dell’opzione call per le opzioni in-the-money è pari o inferiore a 60 e il prezzo di esercizio per le opzioni put è pari o superiore a 60 (la colonna è evidenziata in blu).

Man mano che ci si sposta dall’alto verso il basso, la data di scadenza aumenta da marzo ad aprile e poi a maggio. Il numero effettivo di giorni fino alla scadenza è mostrato tra parentesi nella colonna della descrizione al centro della matrice. Questo è il formato che utilizziamo nel corso di opzioni per principianti di Investopedia Academy.

I numeri delta, gamma, theta e vega mostrati sopra sono normalizzati al dollaro USA. Per normalizzare i greci in dollari USA, devi solo moltiplicarli per il moltiplicatore del contratto dell’opzione. Il moltiplicatore del contratto per la maggior parte delle stock option è 100 (azioni). Il modo in cui i vari greci si muovono al variare delle condizioni dipende dalla distanza tra il prezzo di esercizio e il prezzo effettivo del titolo e da quanto tempo manca alla scadenza.

Quando il prezzo delle azioni sottostanti cambia: Delta e Gamma

Nella spiegazione più semplice, delta È l’importo totale delle variazioni previste del prezzo dell’opzione in base alle variazioni del valore di $ 1 del titolo sottostante. Pertanto, Delta misura la sensibilità del valore teorico dell’opzione alle variazioni del prezzo dell’attività sottostante. Di solito è espresso come un numero compreso tra meno uno e uno e indica di quanto dovrebbe cambiare il valore dell’opzione quando il prezzo dell’azione sottostante aumenta di $ 1.

Come convenzione alternativa, il delta può anche essere visualizzato come un valore compreso tra -100 e +100 per mostrare la sensibilità totale al dollaro dell’opzione valore 1, che include 100 titoli sottostanti. L’incremento normalizzato sopra mostra l’importo effettivo in dollari che guadagnerai o perderai. Ad esempio, se detieni un’opzione put il 60 dicembre con un delta di -45.2, se il prezzo delle azioni aumenta di $ 1, dovresti perdere $ 45,20.

L’incremento delle opzioni call è positivo e l’incremento delle opzioni put è negativo. Il valore delta delle opzioni at-the-money è solitamente di circa 50. Nel profondo dei fondi Il delta di un’opzione può essere 80 o superiore, mentre il delta di un’opzione out-of-the-money è di soli 20 o meno. Al variare del prezzo delle azioni, il delta cambierà man mano che l’opzione diventa più in-the-money o out-of-the-money. Quando il prezzo di un’opzione su azioni è molto alto (il delta è vicino a 100), inizierà a essere scambiato come un’azione, quasi a muoversi con il prezzo dell’azione di un dollaro per uno. Allo stesso tempo, in dollari statunitensi assoluti, le opzioni out-of-the-money estreme non cambieranno molto. Il delta è anche un numero molto importante da considerare quando si costruisce una posizione di portafoglio.

Poiché il delta è un fattore così importante, anche i trader di opzioni sono interessati alle variazioni del delta con le variazioni del prezzo delle azioni. Gamma Misurare il tasso di variazione delta per ogni punto aggiuntivo dell’asset sottostante. È uno strumento prezioso per aiutarti a prevedere i cambiamenti nelle opzioni o i delta di posizione complessivi. Il valore Gamma delle opzioni at-the-money sarà maggiore, mentre il valore Gamma delle opzioni in-the-money e out-of-the-money diminuirà gradualmente. A differenza del delta, il gamma è sempre positivo per le opzioni call e put.

Cambiamenti nella volatilità e nel passare del tempo-Theta e Vega

Theta è una misura del decadimento temporale di un’opzione, la quantità di denaro che un’opzione perderà ogni giorno a causa del passare del tempo. Per le opzioni at-the-money, aumenta man mano che l’opzione si avvicina alla data di scadenza. Per le opzioni in-the-money e out-of-the-money, diminuisce man mano che l’opzione si avvicina alla scadenza.

Sita È uno dei concetti più importanti da comprendere per i trader di opzioni alle prime armi, perché spiega l’effetto del tempo sul premio delle opzioni acquistate o vendute. Più vai lontano, minore è il decadimento temporale della tua scelta. Se vuoi possedere opzioni, è vantaggioso acquistare contratti a lungo termine. Se vuoi che una strategia tragga profitto dal decadimento del tempo, avrai bisogno di opzioni a breve termine a breve termine, quindi la perdita di valore dovuta al tempo avverrà rapidamente.

L’ultima lingua greca che vedremo è vega. Molte persone confondono vega e volatilità. La volatilità misura la volatilità dell’attività sottostante. Vega misura la sensibilità dei prezzi delle opzioni alle variazioni della volatilità. I cambiamenti nella volatilità influenzeranno allo stesso modo sia le opzioni call che le opzioni put. Un aumento della volatilità aumenterà il prezzo di tutte le opzioni sull’asset e una diminuzione della volatilità farà diminuire il valore di tutte le opzioni.

Tuttavia, ogni singola opzione ha il suo vega e reagisce in modo leggermente diverso alle variazioni di volatilità. L’impatto delle variazioni di volatilità sulle opzioni at-the-money è maggiore dell’impatto sulle opzioni in-the-money o out-of-the-money. Sebbene vega abbia effetti simili sulle opzioni call e put, il suo impatto sulle opzioni call sembra essere maggiore di quello sulle opzioni put.Forse perché il mercato è destinato a crescere nel tempo, questo effetto è più evidente per le scelte a lungo termine, come salto.

Usa i greci per capire il trading di portafoglio

Oltre a utilizzare le lettere greche su una singola opzione, puoi anche usarle per combinare più opzioni. Questo può aiutarti a quantificare i vari rischi di ogni transazione che consideri, non importa quanto sia complessa. Poiché le posizioni su opzioni hanno una varietà di esposizioni al rischio e questi rischi cambieranno drasticamente nel tempo e nei cambiamenti del mercato, è importante avere un modo semplice per comprenderli.

Il grafico dei rischi di seguito mostra il possibile profitto/perdita del call debit spread verticale, che combina opzioni call 10 maggio 60 con opzioni call 10 maggio 65 opzioni call a breve termine. L’asse orizzontale mostra il prezzo in aumento delle azioni XYZ Corp da sinistra a destra, mentre l’asse verticale mostra il profitto e la perdita della posizione. Il titolo è attualmente scambiato a $ 60,22.

La linea tratteggiata mostra la posizione dello spread fino a maggio e la linea continua mostra i profitti e le perdite di oggi.Ovviamente si tratta di una posizione rialzista (infatti viene spesso definita come Spread di mercato rialzista) E verrà piazzato solo se prevedi un aumento del prezzo delle azioni.

I greci ti fanno sapere quanto sia sensibile la tua posizione ai prezzi delle azioni, alla volatilità e ai cambi di orario. Le azioni sottostanti nella parte dello scenario hanno una variazione del 10%. La tabella sopra mostra il profitto e la perdita previsti, delta, gamma, theta e vega della posizione il 16 maggio 2018. Questo può sembrare complicato, ma se vuoi imparare un modo semplice per pensare ai greci, puoi seguire il corso di opzioni per principianti di Investopedia, che si sforza di suddividere questi concetti in concetti di facile comprensione.

Piccolo greco

Oltre ai fattori di rischio sopra elencati, i trader di opzioni possono anche concentrarsi su derivati ​​di secondo e terzo ordine, il che indica che questi fattori di rischio cambieranno quando cambiano altre variabili. Sebbene non siano comunemente utilizzati, sono molto utili per cogliere appieno il profilo di rischio completo di una posizione su opzioni.

Alcuni di questi piccoli greci includono Lambda, Epsilon, donna, Vera, velocità, Zoma, Colore e finale.

Questi greci influenzeranno cose come i cambiamenti del delta e i cambiamenti di volatilità. Sebbene poco conosciuti, sono sempre più utilizzati nelle strategie di trading di opzioni perché i software per computer possono calcolare e interpretare rapidamente questi fattori di rischio complessi e talvolta esoterici.

Linea di fondo

I greci contribuiscono a fornire una misura importante del rischio e del potenziale rendimento di una posizione in opzioni. Una volta che hai una chiara comprensione delle basi, puoi iniziare ad applicarle alla tua strategia attuale. Non è sufficiente conoscere il capitale di rischio totale di una posizione in opzione. Per comprendere la possibilità di guadagnare con il trading, è necessario essere in grado di determinare varie misure di esposizione al rischio.

A causa delle condizioni in continua evoluzione, i greci hanno fornito ai trader un modo per determinare quanto fosse sensibile una particolare transazione alle fluttuazioni dei prezzi, alle fluttuazioni della volatilità e al passare del tempo.Combina la comprensione dei greci con le potenti intuizioni fornite dalla mappa del rischio Il tuo trading di opzioni Ad un altro livello.