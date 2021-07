Usa il trasferimento da cellulare

Già nel 1871, se volevi trasferire denaro da una persona all’altra, potevi utilizzare Telegram di Western Union (il servizio SMS originale). Oggi, devi solo toccare il tuo telefono. La nuova app mobile P2P e i semplici vecchi messaggi di testo eliminano la necessità di recarsi in un luogo fisico per trasferire denaro.

Punti chiave Quasi tutte le banche hanno applicazioni speciali per trasferire fondi.

Grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale e delle impronte digitali, trasferire denaro sui telefoni cellulari non è mai stato così sicuro.

Esistono molte applicazioni di trasferimento di denaro diverse e quale utilizzi principalmente dipende dal tipo di transazione che effettuerai.

Sebbene sembri facile utilizzare la trasmissione basata su testo, il suo livello di sicurezza non è buono come quello delle applicazioni che richiedono la conferma biometrica.

Molte opzioni

Potresti già essere una delle centinaia di milioni di persone in tutto il mondo Paypal account. eBay ha un servizio che ti consente di trasferire denaro in patria e all’estero gratuitamente tramite SMS, a meno che tu non lo usi addebito o carta di credito Invia contanti.

I concorrenti sono entrati nel mercato, offrendo una varietà di opzioni di trasferimento. Alcuni sono gratuiti, ma richiedono che sia il mittente che il destinatario dispongano di un account. Venmo è una scelta popolare e non addebita alcuna commissione, ma è soggetta a restrizioni geografiche a partire dall’inizio del 2020.

Amazon ha aggiunto questa combinazione al momento dell’acquisto www.textpayme.comIl sistema ti permette di inserire alcuni comandi per inviare e ricevere fondi gratuitamente tramite il tuo account Amazon.Sistema di pagamento tramite SMS www.obopay.com Gli utenti sono tenuti ad aprire un conto e ad addebitare una commissione di 10 centesimi per trasferire fondi con altri titolari di conti.

Banche come Wilmington Bank e American Trust Bank hanno trasformato i servizi tradizionali in servizi compatibili con i dispositivi mobili, ma alla fine Pagamento mobile Il servizio è un portafoglio elettronico. Non dimentichiamo l’emergere di Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, ecc.

Aziende come mgive.org forniscono servizi di donazione elettronica a organizzazioni di beneficenza come la Croce Rossa. Puoi anche impostare pagamenti mensili. La raccolta fondi è diventata semplice come “Invia un messaggio di testo a REDCROSS al numero 90999 e dona $ 10 all’organizzazione di soccorso in caso di catastrofe della Croce Rossa americana”. Mygive aggrega le donazioni degli operatori di telefonia mobile e le inoltra alla Croce Rossa.L’azienda addebita una commissione di installazione e aggiunge una commissione di transazione a ogni donazione commissione Secondo l’importo della donazione.

è sicuro?

I pagamenti mobili sono regolamentati.Un’impresa di servizi monetari (MSB) deve essere autorizzata nello stato in cui opera e deve rispettare le segnalazioni di attività sospette e Riciclaggio di denaro Normative in vigore Rete per l’applicazione della criminalità finanziaria Ministero delle Finanze.

Pagamento mobile in Legge sulla responsabilità e divulgazione delle carte di credito del 2009. Proprio come qualsiasi altra attività commerciale, ci sono potenziali truffatori, quindi le persone devono fare attenzione a sapere a chi stanno scrivendo.

Lo sviluppo della tecnologia mobile ha anche reso più sicuri i pagamenti mobili.Le nuove app per smartphone facilitano la connessione diretta e la verifica Pagatore E destinatari. Usano società di sicurezza tecnologica per creare siti e applicazioni affidabili a cui possono accedere gli utenti mobili.

Come funziona?

Un protocollo di comunicazione ampiamente accettato consente ai telefoni cellulari di comunicare tra loro. Incorporando le parole chiave in un messaggio di testo inviato a un numero specifico, il telefono può inviare un comando che dice al provider wireless di aggiungere una certa somma di denaro alla bolletta dell’utente. Dopo aver pagato la bolletta, la compagnia telefonica trasferisce l’importo specificato al beneficiario.

Alcuni operatori potrebbero addebitare costi per l’invio di messaggi di testo in base al piano telefonico esistente dell’utente. Le banche tradizionali consentono l’accesso ai conti tramite applicazioni mobili senza utilizzare operatori wireless come intermediari.

Invia o ricevi denaro agli amici:

Registrati al servizio di rimessa aprendo un conto e depositando. Usa il breve comando di testo fornito per inviare denaro al numero di telefono o all’ID account del tuo amico. Ricevi fondi tramite richiesta SMS e accettazione del pagamento.

Donare in beneficienza:

Inserisci il testo della parola chiave data nel numero fornito. Non è necessario disporre di alcun account con servizio di rimessa. Riceverai un SMS di conferma. Paga la bolletta del telefono, che includerà l’importo che hai donato. La tua azienda wireless invierà la tua donazione in beneficenza.

Riconoscimento globale

Gli Stati Uniti stanno recuperando terreno con i pagamenti via SMS.L’Europa e l’Asia potrebbero non sorprendere I primi ad adottare, Ma il pagamento mobile ha avuto l’impatto maggiore nelle aree in cui gli altri sistemi di pagamento sono scarsi. In Kenya, il popolare sistema di pagamento testuale M-PESA è ampiamente accettato come forma di trasferimento, dalla spesa alle tasse scolastiche all’elettricità.

Dal 2007, oltre 42 milioni di clienti attivi hanno utilizzato M-Pesa per oltre 12 miliardi di transazioni. Più di 430.000 agenti attivi consentono ai clienti di aprire conti e utilizzare il sistema per acquistare beni e servizi con una piccola commissione di transazione. Il paese ha registrato un aumento attività commerciale perciò.