Usa il tuo patrimonio netto immobiliare

Investire nel settore immobiliare è diventato un modo popolare per diversificare i portafogli di investimento.Ovunque vediamo, pensiamo costantemente ai vantaggi dell’acquisto di immobili, da molti programmi TV di shopping a seminari immobiliari, o gestione di spettacoli o Flip Proprietà in affitto.

Ma non è facile.Dopotutto, comprare un immobile in affitto non è come investire scorta——Non puoi semplicemente mettere da parte un po’ e diventare il proprietario.devi capitale Fare un acquisto. E questo processo è solitamente molto lungo. Per non parlare di tutti i rischi che comporta, soprattutto se non si effettuano ricerche.Ma c’è un modo per aumentare il tuo? patrimonio netto? Prova ad usare Influenza È buono per te.In questo modo, difficilmente puoi risparmiare denaro e utilizzare il debito per aiutarti a raggiungere Restituzione.

Continua a leggere per saperne di più su come usare Influenza Aumenta il tuo patrimonio netto immobiliare e alcuni dei rischi connessi.

Punti chiave La leva finanziaria utilizza il capitale preso in prestito o il debito per aumentare il potenziale ritorno sull’investimento.

Nel settore immobiliare, il modo più comune per utilizzare il proprio investimento è utilizzare i propri soldi o tramite un mutuo.

Quando il valore degli immobili sale, la leva finanziaria è a tuo favore, ma se il valore scende, può anche portare a perdite.

Evita i rischi di leva finanziaria prendendo decisioni di investimento sensate e considerando i pagamenti dei mutui, i posti vacanti e le recessioni economiche.

Che cos’è la leva?

La leva è l’uso di vari Strumento finanziario o Fondi presi in prestito-In altre parole, debito-per aumentare il potenziale ritorno sull’investimento. Quando si parla di mercato immobiliare, di solito viene utilizzato a Wall Street e Main Street. La leva finanziaria è una tecnica utilizzata da privati ​​e aziende per espandere il potenziale di rendimento e, allo stesso tempo, se le cose non vanno bene, aumenterà anche l’impatto negativo di eventuali rischi.

Sebbene sia possibile ottenere buoni rendimenti, proprio come l’aumento dei prezzi degli immobili, l’uso della leva finanziaria può essere un’arma a doppio taglio. Questo perché se l’investimento è nella direzione opposta, può anche portare a perdite. Nel caso dei prezzi degli immobili, le perdite si verificano quando i prezzi scendono.

Modi per ottenere la leva finanziaria

Il modo più semplice per ottenere una leva finanziaria è utilizzare i propri fondi.in un mutuo, L’acconto standard del 20% può farti ottenere il 100% della casa in cui vuoi vivere.Alcuni Finanziamento Il programma ti consente di investire meno denaro.

Se acquisti la proprietà come investimento, potresti trovarti in una posizione in cui il tuo partner fornisce alcuni o tutti i fondi.Allo stesso modo, alcuni Venditore Potrebbero essere disposti a fornire un finanziamento per il prezzo di acquisto della proprietà che desiderano vendere. In base a questo accordo, è possibile acquistare un immobile con un piccolo acconto e in alcuni casi anche senza alcun anticipo.

Leva: aumenta il tuo patrimonio immobiliare

Esempio di leva

Considera il 20% dei requisiti comuni per l’acquisto di immobili accontoUna proprietà del valore di 500.000 USD vale 100.000 USD. Deponendo solo il 20% del denaro e prendendo in prestito il resto, l’acquirente utilizza sostanzialmente una percentuale relativamente piccola dei propri fondi per effettuare l’acquisto. Pertanto, la maggior parte sono forniti da istituti di credito. Per questo gli investitori immobiliari citano spesso il restante 80% prezzo Come soldi di qualcun altro.

Supponiamo che gli immobili si apprezzino a un tasso del 5% annuo.Ciò significa che il debitore patrimonio netto È cresciuto fino a raggiungere i 525.000 dollari in soli 12 mesi.Confronta questo reddito con il reddito da acquisti diretti, senza alcun prestito, Evidenziando il valore della strategia di leva finanziaria. Ad esempio, lo stesso mutuatario avrebbe potuto pagare per l’acquisto di un immobile del valore di 100.000 dollari con 100.000 dollari per intero.

Assumendo lo stesso rapporto del 5% Apprezzare, Il patrimonio netto degli acquirenti che acquistano una proprietà interamente in contanti da $ 100.000 aumenterà di $ 5.000 in 12 mesi, rispetto a $ 25.000 per proprietà più costose. La differenza di 20.000 USD indica un aumento del potenziale patrimonio netto fornito attraverso l’uso della leva finanziaria. Ora, immagina un tasso di crescita annuale del 5% per 20 anni. Nel tempo, l’uso della leva finanziaria avrà un impatto molto significativo e molto positivo sul tuo patrimonio netto.

Il pericolo della leva finanziaria

Ora è la cattiva notizia. Tutto questo suona alla grande, ma ci sono degli svantaggi. La leva potrebbe non essere un bene per te, o potrebbe essere un bene per te. Per illustrare come, rivisitiamo il nostro esempio precedente. Se acquisti una casa da $ 500.000 con un anticipo di $ 100.000 e i prezzi degli immobili nella tua zona sono diminuiti per diversi anni consecutivi, la leva finanziaria sarà l’opposto. Dopo il primo anno, se la tua proprietà da $ 500.000 si deprezza del 5%, potrebbe valere $ 475.000.Se i prezzi continuano a seguire la stessa traiettoria, presto la tua proprietà potrebbe valere 451.250 dollari, una perdita giusto US$ 48.750.

Proprio come la leva finanziaria è un bene per te, può anche essere un male per te.

Con lo stesso calo del prezzo del 5%, se i $ 100.000 vengono utilizzati per Tutto in contanti Acquistando una casa del valore di $ 100.000, l’acquirente ha perso solo $ 5.000 nel primo anno di calo dei prezzi delle case, molto meno delle case più costose.

In un mercato immobiliare in cui i prezzi sono diminuiti drasticamente, i proprietari di case potrebbero finire per avere più soldi del valore effettivo della casa. Per gli investitori, il calo dei prezzi ridurrà o addirittura eliminerà i profitti. Se anche gli affitti diminuiscono, la conseguenza può essere che l’immobile non può essere locato a un prezzo sufficiente a coprire mutui e altre spese.Se stai pensando di diventare un proprietario, avere Molti fattori tenere conto.

Approfitta degli svantaggi di molti attributi

Quando sono coinvolte più unità, il problema diventa ancora maggiore perché Immobile commerciale Gli investitori di solito investono il minor capitale possibile. L’obiettivo è utilizzare i tuoi fondi controllando il 100% degli asset riducendo il valore solo del 20%. Considera i $ 500.000 nel nostro esempio precedente. Si può solo dire che si tratta di un piccolo condominio.Dato che è stato acquistato con un acconto di 100.000 dollari, se il valore dell’edificio scende del 30%, il valore della proprietà è di soli 350.000 dollari, ma l’investitore deve comunque pagare gli interessi e il capitale Valore pieno Con un prestito di 400.000 dollari.

Se anche l’importo dell’affitto ricevuto dagli investitori diminuisce, il risultato potrebbe essere un default della proprietà.Se gli investitori usano flusso monetario Dall’immobile al pagamento dei mutui su altri immobili, la perdita di reddito può avere un effetto domino, che alla fine porta all’intero portafoglio preclusione Prestiti in sofferenza di più immobili.

Evita il rischio di leva finanziaria

Ora sai come usare immobiliare E alcune insidie, potresti pensare che sia impossibile ottenere buoni ritorni usando questa tecnologia. Non preoccuparti, è solo questione di usare il buon senso.Come ogni investimento, l’immobiliare viene fornito con rischioSebbene tu possa usare la leva a tuo vantaggio, ci sono alcune cose fondamentali che devi evitare per ottenere un vantaggio migliore sul mercato.

Prima di tutto, non dare per scontato cosa accadrà prima che accada. Non puoi sempre utilizzare le prestazioni passate come indicatore di ciò che accadrà in futuro, in particolare il mercato immobiliare. Se vedi che il valore delle proprietà in una determinata area è aumentato dal 5% al ​​10% in un periodo di tempo, non significa che continueranno a svilupparsi lungo lo stesso percorso.

Quindi, calcola il budget di conseguenza e capisci cosa farai.Se metti giù un più basso acconto, L’importo del tuo prestito sarà più alto. Ciò significa che devi pagare un mutuo più grande.Potresti prendere in considerazione un tasso di posti vacanti più basso economia, Cattivi inquilini, tutto questo ricadrà su di te. Dopotutto, sei ancora responsabile del pagamento del mutuo, quindi devi assicurarti di poter far quadrare i conti in tutte le circostanze.

Linea di fondo

Questa immagine dell’acquisto con leva ricorda quelle notturne pubblicità televisiva Il venditore fluente suggerisce che puoi guadagnare milioni di dollari in immobili senza un anticipo. Sebbene sia possibile, sconsigliamo questo percorso.

Fortunatamente, non ne hai bisogno. Esistono infatti modi meno esotici di utilizzare la leva finanziaria che ti consentono di acquistare immobili con un acconto relativamente piccolo o addirittura senza soldi. In effetti, anche se potrebbero non considerarlo una leva finanziaria, la maggior parte delle persone lo farà se richiede un mutuo quando acquista una casa. Pur godendo del diritto di utilizzare l’immobile, rimborseranno il prestito entro pochi anni o decenni. La morale di questa storia è che la leva finanziaria è uno strumento comunemente usato, fintanto che viene usato con attenzione, l’effetto sarà molto buono.