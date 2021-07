L’investimento individuale nel settore immobiliare è in aumento, ma nella maggior parte dei casi è limitato a Trust di investimento immobiliare (REIT) e fondi comuni di investimento immobiliare. Tuttavia, l’emergere di IRA autodiretti che non solo consentono ma incoraggiano anche i prodotti immobiliari, stanno iniziando a cambiare questa situazione.diretto immobiliare Per gli investitori in pensione che desiderano sfruttare il potenziale di rendimento degli immobili e la loro capacità di fungere da portafoglio, l’investimento sta diventando una scelta crescente diversificazione e l’inflazione siepe.

Un’IRA autodiretta consente agli investitori di avere la stessa discrezionalità del loro normale investimento imponibile, ma consente una crescita del reddito differita dalle imposte. Sotto forma di IRA autodiretta, gli investitori possono investire direttamente in immobili, mutui, Collocamento privatoE altri beni non tradizionali: alcuni 408 Le disposizioni dell’Internal Revenue Law consentono l’utilizzo di fondi detenuti in una varietà di forme comuni di IRA per l’acquisto di proprietà, comprese le IRA tradizionali, Ross Irish Republican Army, e Semplificare le pensioni dei dipendenti (Settembre) Esercito Repubblicano Irlandese. Con questa struttura, gli investitori possono ottenere una grande flessibilità nelle scelte di investimento, controllare meglio il proprio patrimonio previdenziale e il potenziale di investimento fornito dall’investimento immobiliare diretto.

Punti chiave L’IRA autodiretto consente una crescita fiscale differita.

Anche gli IRA autogestiti sono gestiti dai proprietari dei conti piuttosto che dagli istituti finanziari.

Le opzioni di investimento di un’IRA autonoma non si limitano alle attività tradizionali.

IRA autodiretto

Una specie di Esercito repubblicano irlandese autodiretto È un modo per consentire al proprietario dell’account di gestire attivamente cartella, Prendere decisioni di investimento e scegliere prodotti, da azioni e obbligazioni a investimenti alternativi, invece di lasciare che siano le istituzioni finanziarie a farlo.

Per investire in un IRA autodiretto, l’IRA deve essere gestito da un qualificato fiduciario o custodeIn genere, questi fiduciari forniscono servizi amministrativi, come la tenuta dei registri delle donazioni e altre attività, l’invio dei rapporti IRS richiesti, l’emissione delle dichiarazioni dei clienti e la fornitura di informazioni relative alle regole e ai regolamenti di gestione dell’IRA (ad esempio, limiti di donazione e regole di detrazione, regole distribuito, e la penale per recesso anticipato).

Opzioni di investimento indipendenti dell’IRA

Le opzioni di investimento di un’IRA autonoma di solito non si limitano alle attività tradizionali, ma includono anche tutto ciò che è consentito dall’IRS.Questo crea un Potenziale di diversificazione maggiore rispetto all’IRA convenzionale, Laddove l’investimento è solitamente limitato a fondi comuni di investimento o prova di deposito (CD). Tuttavia, sebbene le normative federali consentano tutti i tipi di investimento, non tutti i depositari offrono tutte le classi di attività, compresi gli immobili oi mutui. Pertanto, i potenziali titolari di conti dovrebbero verificare con il custode prima di stabilire un’IRA.

Investimento non consentito

Queste IRA non possono investire in attività vietate dall’IRS, come ad esempio assicurazione sulla vita E oggetti da collezione, e devono rispettare le stesse regole e regolamenti dell’IRS che coprono le normali IRA.

Anche se l’IRA è un nonConto discrezionale, I regolamenti rendono i proprietari dell’IRA responsabili del rispetto di tutti i requisiti normativi. Poiché i custodi generalmente non sono in grado di determinare se un investimento soddisfa i requisiti normativi o fornire consulenza legale/fiscale, gli investitori interessati a un’IRA autonoma dovrebbero chiedere consiglio a consulenti fiscali o legali indipendenti.

Opzioni di investimento

Oltre alle azioni e alle obbligazioni, le opzioni di investimento indipendenti dell’IRA includono anche i seguenti tipi di strumenti immobiliari:

Poiché si applicano norme e procedure operative speciali per la dichiarazione dei redditi, è importante trovare un custode esperto nella gestione di questi investimenti.

Il commercio proprietario è vietato

Puoi acquistare terreni o proprietà (residenziali e commerciali) nella tua IRA, purché non causi Auto-tradingCiò significa che non puoi acquistare una casa o un edificio in cui vivrai o condurrai affari. La tua IRA inoltre non può acquistare alcuna proprietà che possiedi o attività commerciali in cui tu o alcuni membri della tua famiglia avete una certa percentuale di proprietà. All’Esercito Repubblicano Irlandese è inoltre vietato vendere qualsiasi proprietà all’utente o a una delle parti summenzionate.

Procedure operative e tasse

Dopo aver fornito i documenti e le istruzioni corrette per l’acquisto della proprietà, il tuo custode dell’IRA inizierà l’acquisto per la tua IRA.Questo titolo Il nome della proprietà rifletterà il nome del tuo custode dell’IRA. Tutte le spese di gestione della proprietà e specifiche della proprietà devono essere pagate tramite l’IRA, quindi l’IRA deve disporre di contanti sufficienti per coprire queste spese.Dover fare affidamento su capitale esterno per finanziare le spese di gestione può comportare perdite Incentivi fiscali O essere punito.

Se la proprietà è Finanziamento del debito, Può creare i cosiddetti Reddito imponibile aziendale irrilevante (UBTI), tassato secondo il codice IRS. Questo è diverso dagli altri redditi, che possono essere differiti d’imposta prima di uscire dall’IRA.Gli investitori che desiderano investire in attività di finanziamento del debito devono contattare il proprio Commercialista Indagare le implicazioni fiscali.

Controllo del libretto degli assegni

Per gli investitori che desiderano avere un impatto maggiore sui propri investimenti, il controllo del libretto degli assegni è un’altra opzione. Ciò consente ai proprietari dell’IRA di effettuare acquisti scrivendo assegni per conto dell’IRA. Queste transazioni sono condotte attraverso una LLC di proprietà dell’IRA.Altre strutture legali, come S azienda, Di solito non sono disponibili perché non consentono agli IRA come investitori. La creazione di una società a responsabilità limitata per gli investimenti dell’IRA consente agli investitori di controllare meglio i propri beni e ridurre alcune commissioni di custodia.

In genere, i proprietari dell’IRA possono scegliere di svolgere determinate funzioni amministrative, come la pubblicità, la raccolta e il deposito di assegni di affitto e il pagamento delle relative bollette.Questo offre agli investitori un grande vantaggio, soprattutto quando acquistano immobili real preclusione, Questa è di solito una proposta urgente che richiede la capacità di scrivere assegni a livello di tribunale.

Impatto della pensione

Storicamente, gli investimenti immobiliari diretti hanno portato un’enorme ricchezza agli investitori che comprendono il settore immobiliare. Compromesso rischio-beneficio La classe di attività.L’uso dell’IRA autodiretto consente agli investitori di investire direttamente in beni immobili e in altri beni legati agli immobili, fornendo al contempo IRA tradizionale.

Linea di fondo

Sotto forma di IRA autodiretta, gli investitori possono investire direttamente in directly immobiliare, Mutuo, Collocamento privato, E altri Beni non tradizionali.alcuniIn alcuni casi, i proprietari dell’IRA possono accedere ai propri saldi dell’IRA tramite i libretti degli assegni. Con questa struttura, gli investitori possono ottenere una grande flessibilità nelle scelte di investimento, controllare meglio il proprio patrimonio previdenziale e il potenziale di investimento fornito dall’investimento immobiliare diretto.