Usa l’analisi tecnica di agosto 2021 per acquistare azioni penny

Per molti di noi, i giorni più caldi e pigri dell’estate sono qui. Ciò significa che l’ultima cosa che molti di noi vogliono fare è studiare attentamente i grafici tecnici delle azioni, sperando di trovare il prossimo vincitore. Fortunatamente, io e il mio team abbiamo completato questa ricerca per te questo mese.Continua a leggere alcuni dei nostri top Azioni a basso prezzo Scegliendo le migliori impostazioni tecniche, ci rivedremo a settembre.

Mentre leggi questo articolo, alcune delle impostazioni che descrivo di seguito potrebbero non essere più pertinenti o complete. Si prega di condurre la propria due diligence. Molti dei titoli qui menzionati sono discussi anche nella newsletter di Peter Leeds. Peter potrebbe possedere azioni in alcune delle suddette partecipazioni, nel qual caso questo fatto sarà chiaramente evidenziato. Nota che la volatilità dei penny stock è nota.

Mi piace Gold Standard Ventures Corp. (GSV) Ora rialzista Media mobileS.abbondante Doji e Trottola Le candele sui grafici tecnici di solito indicano incertezza degli investitori e possono anche indicare che gli azionisti stanno rivalutando le azioni di Gold Standard Ventures. Dato che il titolo è sceso del 27% nell’ultimo anno, ciò potrebbe indicare una tendenza al rialzo in futuro.

TradingView.com

Uno dei miei strumenti di analisi tecnica preferiti è Indice di forza relativa (RSI), questo è un semplice indicatore che ti dà un’idea se un titolo è ipervenduto, neutro o ipercomprato. Attualmente, Savara Inc. (SVRA) L’RSI di 28,54 indica che questo titolo biotecnologico è gravemente ipervenduto… quindi è più probabile che presto si vedano prezzi migliori.

TradingView.com

L’ultimo giorno lavorativo di luglio, EMX Royal (EMX) Visto quasi il 7% spacco L’aumento dei prezzi è infatti un segnale molto rialzista.Con un’eccellente media mobile e Oscillatore I dati indicano rispettivamente forti segnali di acquisto e di acquisto e il titolo sembra attualmente una buona scelta.

TradingView.com

Capovolgimento quasi perfetto martello Il grafico a candele è apparso su Senmiao Technology Co., Ltd. (Intelligenza artificiale HS) L’ultimo giorno lavorativo di luglio. Questo è di buon auspicio per gli azionisti del gruppo, poiché di solito è un segnale rialzista che la flessione del titolo si sta avvicinando alla fine. (Dopo aver perso il 40% nell’ultimo trimestre, gli investitori possono davvero usare alcune buone notizie qui!)

TradingView.com

In realtà ho incluso Ceragon Networks Ltd. (Nanotubi di carbonio) Nel mio “Penny Stock da tenere d’occhio ad agosto” Fondamenti, ho notato che anche il suo gioco di analisi tecnica è molto potente.Il calcio ha un bianco quasi perfetto Marufuzu La candela alla fine di luglio e forti segnali di acquisto dall’oscillatore della società e dai dati sulla media mobile.

Si prega di notare che i risultati degli utili di Ceragon sono stati annunciati il ​​2 agosto. Prima di agire, potresti voler vedere come sono questi risultati. Se i rendimenti non sono positivi come si aspettavano gli investitori, potrebbe essere necessario rivalutare la tua posizione molto rapidamente.

TradingView.com

Le azioni Penny sono altamente volatili e possono causare perdite catastrofiche. I livelli di prezzo in questo articolo sono ipotetici e non rappresentano raccomandazioni di acquisto o raccomandazioni di investimento. Ricorda, sei responsabile di prendere decisioni di trading attraverso la tua analisi esperta e la gestione del rischio.

Peter Leeds è l’autore di diversi libri, tra cui il bestseller internazionale “Penny Stocks for Dummies”. Lui e il suo team hanno anche pubblicato una newsletter dedicata alla selezione e all’analisi di penny stock e un popolare canale YouTube PeterLeedsPennyStocks.

