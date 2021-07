USD/JPY sale a un massimo di 15 mesi mentre il test sull’occupazione negli Stati Uniti è imminente Reuters

© Reuters. File foto: l’illustrazione mostra una banconota da 100 dollari USA presa a Tokyo il 2 agosto 2011. REUTERS/Yuriko Nakao/File Photo



Kevin Buckland

TOKYO (Reuters)-Giovedì il dollaro USA contro lo yen ha toccato un nuovo massimo da 15 mesi e si è aggirato intorno al massimo di pochi mesi prima della pubblicazione dell’importante rapporto sull’occupazione statunitense, che potrebbe fornire indizi su quando inizierà la Fed l’aumento dei tassi di interesse. Taglia lo stimolo.

Il dollaro USA è salito a 111,165 yen per la prima volta dal 26 marzo 2020 ed è stato sostanzialmente lo stesso di 111.095 di mercoledì.

Misurando il dollaro USA contro sei valute, è stato leggermente inferiore al massimo di 2 mesi e mezzo di 92,451 toccato il giorno di negoziazione precedente, ed è salito leggermente a 92,415 quel giorno.

L’indice ha raggiunto il suo miglior mese da novembre 2016 a giugno, quando il Federal Open Market Committee (FOMC) si è inaspettatamente rivolto ai falchi a metà mese, quando i politici hanno accennato a due aumenti dei tassi di interesse prima della fine del 2023.

Gli operatori stanno aspettando il rapporto sull’occupazione non agricola negli Stati Uniti di venerdì per confermare questa prospettiva: gli economisti intervistati da Reuters prevedono che il numero di posti di lavoro aumenterà di 700.000 il mese scorso, rispetto ai 559.000 di maggio, e il tasso di disoccupazione era del 5,7%, 5,8%.

I dati hanno mostrato che il numero di posti di lavoro privati ​​negli Stati Uniti è aumentato di 692.000 a giugno, superando le aspettative, e il dollaro ha ampliato i suoi guadagni mercoledì.

Chris Weston, capo della ricerca presso il broker di Melbourne Pepperstone, ha scritto in un rapporto ai clienti: “Penso che il bilancio del rischio sia sbilanciato verso dati superiori al consenso”. “Se il numero di dipendenti supera gli 800.000, potrebbe aumentare i rendimenti delle obbligazioni statunitensi e aumentare ulteriormente il dollaro USA”.

Ha detto che se l’euro scendesse al di sotto del livello attuale nei confronti del dollaro, “questo potrebbe diventare una calamita per il flusso del dollaro”, aggiungendo che “lo yen sembra essere generalmente debole”.

L’euro è sceso leggermente a 1,1851 dollari USA dopo essere sceso a 1,1845 dollari USA per la prima volta dal 6 aprile.

Il benchmark è sceso all’1,4630% in Asia, per poi salire leggermente all’1,4747%.

I beni rifugio, tra cui i titoli del Tesoro USA, il dollaro USA e lo yen giapponese, sono supportati dalla diffusione della variante altamente contagiosa del Delta di COVID-19, che sta minacciando la narrativa della riapertura globale.

Indonesia, Malesia, Thailandia e Australia stanno combattendo l’epidemia di COVID-19 e rafforzando le misure di contenimento. Spagna e Portogallo hanno annunciato restrizioni sui turisti britannici non vaccinati.

Il dollaro USA, considerato un indicatore della propensione al rischio, è sceso dello 0,2% a $ 0,7488, vicino al minimo di sei mesi della scorsa settimana di $ 0,7478. I principali centri australiani Sydney, Brisbane, Perth e Darwin sono stati tutti bloccati.

La Reserve Bank of Australia si incontrerà martedì prossimo per decidere la politica.I funzionari hanno dichiarato che annunceranno il destino del suo obiettivo di rendimento triennale e la decisione di un più ampio programma di allentamento quantitativo che si concluderà a settembre.Philip Lowe, Governatore Anche la Bank of Australia (Philip Lowe) terrà una conferenza stampa in seguito per interrompere le recenti procedure.

“Se la Reserve Bank of Australia mantiene tendenze accomodanti e non adotta misure per porre fine alla politica monetaria non convenzionale, è improbabile che il dollaro australiano riacquisti il ​​declino dall’incontro del FOMC”, ha scritto lo stratega della Commonwealth Bank of Australia (OTC:) Joseph Capurso in un relazione del cliente.

“Almeno per le prossime settimane, il dollaro australiano rimarrà forte”, ha detto, probabilmente testando $ 0,7442.

La sterlina è scesa dello 0,1% a $ 1,38115 contro il dollaro, avvicinandosi al minimo di due mesi di $ 1,37865.

================================================== ======

Prezzo di offerta della valuta alle 0457 GMT

Descrivi l’ultima variazione percentuale di chiusura negli Stati Uniti della percentuale RIC YTD offerta alta offerta bassa

Modifiche precedenti

incontro

euro dollaro

1,1849 USD 1,1855 USD -0,05% -3,02% +1,1861 +1,1847

USD/JPY

111.0900 111.0800 -0.02% +7.52% +111.1600 +111.0400

EUR/JPY

131,64 131,73 -0,07% +3,72% +131.7700 +131.5700

USD/Svizzera

0,9258 0,9249 +0,10% +4,65% +0,9259 +0,9251

GBP/USD

1,3819 1,3830 -0,07% +1,15% +1,3833 +1,3812

USD/Canada

1.2398 1.2397 +0.06% -2.59% +1.2409 +1.2391

AUD/USD

0,7489 0,7500 -0,13% -2,63% +0,7502 +0,7485

Nuova Zelanda

USD/USD 0,6988 0,6986 +0,02% -2,69% +0,6996 +0,6982

