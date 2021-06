Uso del DCF nella valutazione delle biotecnologie

Calcola i ricavi delle vendite di farmaci Potenziale dimensione del mercato 1 milione di pazienti Concorrenza spietata nel mercato 10% Dimensione del mercato stimata 100.000 pazienti prezzo di vendita 20.000 USD all’anno Picco delle vendite 2 miliardi di dollari all’anno Tasso di royalty 10% Picco di fatturato annuo 200 milioni di dollari

farmaco brevetto Generalmente dura circa 10 anni. Nel nostro esempio ipotetico, assumiamo che nei primi cinque anni dopo il lancio commerciale, i ricavi delle vendite del farmaco aumenteranno fino a raggiungere il suo picco. Successivamente, durante la durata residua del brevetto, il picco di vendita continuerà.



Una stima ipotetica dei ricavi delle vendite per il periodo di previsione selezionato di 10 anni.

Costo stimato

Quando si prevede il flusso di cassa futuro di un farmaco, è necessario considerare il costo per la scoperta e l’immissione sul mercato del farmaco.

In primo luogo, ci sono Costo operativo Relativo alla fase di scoperta, compresi gli sforzi per scoprire le basi molecolari del farmaco, seguiti da test di laboratorio e sugli animali. Poi c’è il costo dell’esecuzione di studi clinici.Ciò include il costo della produzione dei farmaci, del reclutamento, del trattamento e della cura dei partecipanti e altro Costi amministrativiIl costo di ogni fase di sviluppo aumenterà.È sempre stato Investimento di capitale In progetti come attrezzature e strutture di laboratorio.Tasse e Capitale circolante Anche il costo deve essere preso in considerazione. Gli investitori dovrebbero aspettarsi che i costi operativi e di capitale non siano inferiori al 30% delle vendite del farmaco in base alle royalty.

Deducendo i costi operativi dei farmaci, le tasse, gli investimenti netti e il lavoro Requisito di capitale Dai suoi ricavi di vendita, puoi ricavare il flusso di cassa gratuito generato dal farmaco dopo la sua commercializzazione.

Contabilità del rischio

La nostra previsione del flusso di cassa gratuito presuppone che il farmaco superi gli studi clinici e sia approvato dalle agenzie di regolamentazione. Ma sappiamo che questo non accade sempre. Pertanto, in base allo stadio di sviluppo del farmaco, dobbiamo applicare un fattore di probabilità per illustrare la probabilità del suo successo.

Man mano che il farmaco progredisce nel processo di sviluppo, il rischio diminuisce a ogni tappa importante. La probabilità che un farmaco approvato per gli studi clinici di fase I venga infine approvato dalla FDA è del 10,4%. Se il farmaco entra in uno studio di fase II, la probabilità di approvazione aumenterà al 16,2%. Una volta che il farmaco entra nella Fase III, ha una probabilità del 50% di entrare nel mercato. Quando la sperimentazione clinica è completata e il farmaco entra nella fase di approvazione finale della FDA, ha una probabilità di successo dell’83,2%. Questi aumenti della probabilità di successo si traducono direttamente in valore delle azioni.

Moltiplicando il flusso di cassa libero stimato del farmaco per la probabilità di successo nella fase appropriata, è possibile prevedere il flusso di cassa libero che tiene conto dei rischi di sviluppo.

Il prossimo passo è quello di scontare il flusso di cassa previsto a 10 anni dei farmaci per determinarne il valore oggi.Poiché hai preso in considerazione i fattori di rischio applicando la probabilità di successo negli studi clinici, non è necessario includere i rischi di sviluppo in Tasso di scontoPuoi fare affidamento su metodi normali per calcolare il tasso di sconto, come ad esempio Costo medio ponderato del capitale (WACC) Metodo, proporre la valutazione finale del flusso di cassa scontato del farmaco.

Che cos’è il valore aziendale?

Infine, vuoi calcolare il valore totale dell’azienda biotech. Una volta completati tutti i passaggi precedenti per calcolare il flusso di cassa scontato per ciascun farmaco dell’azienda biotecnologica, è sufficiente aggiungerli tutti per ottenere il valore totale del portafoglio farmaci dell’azienda.

Valore DCF farmaco A + Valore DCF farmaco B + DCF farmaco C…… = valore sede centrale

Linea di fondo

Come puoi vedere, valutare le aziende biotecnologiche nelle prime fasi non è interamente una metafisica. Se gli investitori intelligenti hanno familiarità con l’analisi DCF e hanno una conoscenza di base del settore e di come le principali pietre miliari dello sviluppo influiscono sul valore delle aziende biotecnologiche, possono fornire stime affidabili sulla valutazione delle azioni.