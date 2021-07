Utilizzare DCF decodificato per valutare i prezzi delle azioni

Se hai mai letto il rapporto di un analista di borsa, potresti imbatterti in un titolo Valutazione La tecnologia si chiama Analisi del flusso di cassa scontato (DCF)DCF deve prevedere il futuro dell’azienda flusso di cassa, applicane uno Tasso di sconto Secondo l’azienda rischioe proporre una valutazione accurata o “prezzo obiettivo” per il titolo.

Il problema è che il compito di prevedere i flussi di cassa futuri richiede molte congetture. Tuttavia, c’è un modo per risolvere questo problema.Lavorando a ritroso, iniziando da ora Prezzo delle azioni-Possiamo calcolare quanto flusso di cassa l’azienda si aspetta di generare per generare la sua valutazione corrente. Sulla base della ragionevolezza del flusso di cassa, possiamo decidere se il titolo vale il suo prezzo attuale.

Punti chiave Il flusso di cassa scontato (DCF) di ingegneria inversa elimina le congetture nel tentativo di stimare i flussi di cassa futuri.

Sia la DCF che l’analisi del rapporto (cioè l’analisi di società comparabili) producono valutazioni imperfette.

Il reverse engineering consente agli analisti di eliminare alcune incertezze, in particolare questo tipo di analisi inizia con i prezzi delle azioni (che sono noti), piuttosto che con i flussi di cassa stimati.

Per DCF inverso, se il flusso di cassa assunto dal prezzo corrente supera il flusso di cassa effettivamente prodotto dalla società, il titolo è sopravvalutato. Se è vero il contrario, il titolo è sottovalutato.

DCF fissa il prezzo obiettivo

Ci sono fondamentalmente due modi Valutazione di un titoloIl primo è la “valutazione relativa”, che consiste nel confrontare una società con altre società nella stessa area di business, solitamente utilizzando rapporti di prezzo, come rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite di mercato, prezzo di mercato/valore contabile, ecc. Questo è un buon modo per aiutare gli analisti a determinare se un titolo è più economico o più costoso dei suoi pari. Tuttavia, questo è un metodo meno affidabile per determinare il vero valore del titolo stesso.

Pertanto, molti analisti preferiscono il secondo metodo, l’analisi DCF, che dovrebbe fornire una “valutazione assoluta” o un prezzo reale per le azioni.Quanto implica spiegare il metodo? Flusso di cassa gratuito L’azienda produrrà per gli investitori nei prossimi 10 anni, quindi calcolerà quanto gli investitori dovrebbero pagare per questo flusso di cassa gratuito in base a un tasso di sconto appropriato.A seconda che sia superiore o inferiore al prezzo di mercato corrente del titolo, il prezzo obiettivo generato da DCF indica agli investitori se il titolo è attualmente a Sopravvalutato o Sottostimato.

In teoria, DCF suona bene, ma è come Analisi del rapporto, Affronta sfide considerevoli per gli analisti.Una delle sfide è trovare il difficile compito del tasso di sconto, che dipende da Tasso esente da rischio, Il costo del capitale della società e i rischi affrontati dalle sue azioni.

Ma il problema più grande è prevedere un flusso di cassa futuro affidabile e gratuito. Sebbene tentare di prevedere i numeri del prossimo anno possa essere abbastanza difficile, è quasi impossibile modellare risultati precisi per 10 anni. Indipendentemente dalla quantità di analisi che esegui, il processo di solito comporta tante congetture quanto la scienza. Ancora più importante, anche piccoli incidenti possono modificare il flusso di cassa e rendere obsoleto il prezzo target.

Reverse Engineering DCF

Tuttavia, i flussi di cassa scontati possono essere utilizzati in un altro modo per risolvere lo spinoso problema della stima accurata dei flussi di cassa futuri. Piuttosto che iniziare con un’analisi del flusso di cassa futuro di una società sconosciuta e cercare di arrivare a una valutazione del titolo target, è meglio iniziare con la tua esatta conoscenza del titolo: la sua attuale valutazione di mercato.Lavorare a ritroso o reverse engineering DCF del prezzo delle sue azioni, Possiamo calcolare la quantità di denaro che l’azienda deve produrre per giustificare il prezzo.

nel caso Prezzo attuale Supponendo che il flusso di cassa sia maggiore del flusso di cassa effettivamente generato dall’azienda, allora possiamo concludere che il titolo è sopravvalutato. Se è vero il contrario e le aspettative del mercato non sono così alte come l’azienda può fornire, allora dovremmo concludere che è sottovalutato.

Esempio DCF di reverse engineering

Questo è un esempio molto semplice: considera un’azienda che vende piccole parti.Dobbiamo sapere che il prezzo delle sue azioni è di $ 14 per azione e il numero totale di azioni è di 100 milioni. La società ha un mercato capitale 1,4 miliardi di dollari USA.Non ha debiti, assumiamo che siano suoi Costo del capitale È il 12%. Quest’anno, la società ha ottenuto un flusso di cassa gratuito di $ 5 milioni.

Quello che non sappiamo è l’azienda Il flusso di cassa gratuito deve crescere Il prezzo delle azioni di $ 14 è stato ragionevole anno dopo anno per 10 anni. Per rispondere a questa domanda, adottiamo un semplice modello di previsione DCF a 10 anni, che presuppone che l’azienda possa mantenere un tasso di crescita del flusso di cassa annuale a lungo termine del 3,0% (noto anche come tasso di crescita terminale) dopo 10 anni di crescita più rapida .Naturalmente, puoi creare un modello multistadio che contenga diversi tasso di crescita Per 10 anni, ma per semplicità, atteniamoci al modello a stadio singolo.

Non è necessario impostare autonomamente il calcolo DCF e di solito è possibile utilizzare il foglio di calcolo che deve solo essere inserito. Pertanto, utilizzando il foglio di calcolo DCF, possiamo decodificare la crescita necessaria fino al prezzo delle azioni. Molti siti Web forniscono modelli DCF gratuiti, che è possibile scaricare, incluso Microsoft.

Prendi input noti: flusso di cassa gratuito iniziale di $ 5 milioni, 100 milioni di azioni, tasso di crescita finale del 3%, tasso di sconto del 12% (ipotetico) e inserisci i numeri appropriati nel foglio di calcolo.Dopo aver inserito l’input, l’obiettivo è modificare la percentuale del tasso di crescita per gli anni 1-5 e 6-10, che ti darà Valore intrinseco Ogni azione (IV/azione) è di circa US $ 14. Dopo alcuni tentativi ed errori, siamo arrivati ​​a un tasso di crescita del 50% per i prossimi 10 anni, che ha portato a un prezzo delle azioni di $ 14. In altre parole, ha valutato il titolo a un prezzo di $ 14 per azione e il mercato prevede che l’azienda sarà in grado di aumentare il proprio flusso di cassa libero di circa il 50% all’anno per i prossimi 10 anni.

Il prossimo passo è usare le tue conoscenze e intuizioni per giudicare se la performance di crescita del 50% è ragionevole. Guardando alle performance passate dell’azienda, ha senso un tale tasso di crescita? Possiamo aspettarci che le aziende di piccoli componenti raddoppino più del doppio della loro produzione di flussi di cassa liberi ogni due anni? Il mercato è abbastanza grande da supportare questo livello di crescita? In base alla tua conoscenza dell’azienda e del suo mercato, questo tasso di crescita sembra troppo alto, troppo basso o giusto? Il trucco sta nel considerare il maggior numero possibile di condizioni e scenari speciosi fino a quando non puoi dire con sicurezza se le aspettative del mercato sono corrette e se dovresti investire in esse.

Linea di fondo

Il reverse engineering DCF non ha eliminato tutto Il problema con DCFMa sicuramente aiuta. Piuttosto che sperare che la nostra previsione del flusso di cassa libero sia corretta e sforzarci di ottenere un valore accurato per il titolo, è meglio utilizzare le informazioni che conosciamo per esprimere un giudizio generale sul valore del titolo.

Naturalmente, questa tecnologia non ci ha completamente liberato dal lavoro di stima del flusso di cassa. Per valutare le aspettative del mercato, è comunque necessario avere una buona comprensione di ciò di cui l’azienda ha bisogno per raggiungere queste aspettative. In altre parole, è molto più facile giudicare la ragionevolezza di una serie di previsioni che proporla da soli.